Стоимость услуг Veles
У Veles нет абонентской платы или скрытых платежей
Комиссия составляет всего 20% и применяется только к прибыли, которую пользователь получает при торговле ботом (но не более 50 USDT за каждый вид торговли).
Как зарабатывает платформа
Если пользователь совершил сделку и заработал 1 USDT, то с внутреннего счета Veles будет списано 0.20 USDT в качестве комиссии. При этом комиссия будет взиматься в размере 20% от каждой прибыльной сделки, пока не накопится сумма в 50 USDT.
Когда лимит будет достигнут, комиссия будет приостановлена до начала нового месяца. Счетчик разграничивает комиссии на спотовом и фьючерсном рынках.
Как считать комиссию на Veles
Счетчик комиссий
Чем больше торгуешь, тем выгоднее торговать с ботами Veles!
Профит $
150
Комиссия: $30
Как Veles списывает комиссии?
Бот торгует средствами, которые находятся на бирже пользователя. Любая заработанная прибыль также направляется на биржевой аккаунт. Однако API ключ ограничивает вывод средств с биржевого аккаунта. Поэтому для списания комиссии используется внутренний баланс на платформе Veles.
Безопасность средств пользователей - наш приоритет.Подробнее
Как пополнить платформу?
Пополнить баланс на платформе Veles можно любым удобным способом и на любую сумму через сеть BEP20 нажав в личном кабинете на кнопку:Пополнить
Все зачисления автоматически переводятся в USDT для удобного отображения баланса. В будущем мы также планируем добавить возможность пополнения счета с помощью кредитных карт.
Что будет, если не пополнить баланс Veles?
Бот продолжит функционировать даже в случае, если пользователь не пополнил баланс. Он будет закрывать прибыльные сделки, а комиссия будет списываться.
Это приведет к отрицательному балансу на аккаунте
При отрицательном балансе бот не сможет запустить новую сделку
Однако все активные сделки будут завершены в соответствии с заранее установленными условиями!
Начни торговать без пополнений личного кабинета!
Регистрируйся, выполняй испытания и получай $5 на счет Veles для оплаты комиссий
Вступить в Community Veles в Телеграм
Там пользователи делятся настройками и советами. Для зачисления бонуса необходимо пробыть в коммьюнити больше 15 минут.
Пройди обучающего чат-бота
Простой чат-бот, который ответит на все вопросы новичка. 10 минут и вы опытный пользователь Veles.
Приводи друга в Veles
Делись реферальной ссылкой с другом и получай бонус, если твой друг подключит Telegram или выполнит любое испытание.
Подключи Telegram
Это нужно для того, чтобы следить сколько денег приносит бот, получать уведомления об ошибках бота, и быть в курсе последних новостей проекта.
Создай API ключ
API ключ позволяет Veles взаимодействовать с твоим аккаунтом на бирже и совершать автоматизированные сделки 24/7 без твоего участия.
Настрой своего бота
Выбери из витрины или создай свою стратегию по которой начнет работать твой бот на платформе Veles.
Ничего не понятно?
