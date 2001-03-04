Пополнить баланс на платформе Veles можно любым удобным способом и на любую сумму через сеть BEP20 нажав в личном кабинете на кнопку:

Все зачисления автоматически переводятся в USDT для удобного отображения баланса. В будущем мы также планируем добавить возможность пополнения счета с помощью кредитных карт.