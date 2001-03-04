Поповнити баланс на платформі Veles можна будь-яким зручним способом і на будь-яку суму через мережу BEP20 натиснувши в особистому кабінеті на кнопку:

Усі зарахування автоматично переводяться в $ для зручного відображення балансу. У майбутньому ми також плануємо додати можливість поповнення рахунку за допомогою кредитних карт.