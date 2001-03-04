Вартість послуг Veles
У Veles немає абонентської плати або прихованих платежів.
Комісія становить лише 20% і застосовується тільки до прибутку, який користувач отримує під час торгівлі ботом (але не більше $50 за кожен вид торгівлі).
Як заробляє платформа
Якщо користувач здійснив операцію і заробив 1 USDT, то з внутрішнього рахунку Veles буде списано 0.20 USDT в якості комісії. При цьому комісія стягуватиметься в розмірі 20% від кожної прибуткової угоди, поки не накопичиться сума в $50.
Коли ліміт буде досягнуто, комісія буде припинена до початку нового місяця. Лічильник розмежовує комісії на спотовому і ф'ючерсному ринках.
Як вважати комісію на Veles
Лічильник комісій
Чим більше торгуєш, тим вигідніше торгувати з ботами Veles!
Профіт $
150
Комісія: $30
Як Veles списує комісії?
Бот торгує коштами, які знаходяться на біржі користувача. Будь-який зароблений прибуток також спрямовується на біржовий акаунт. Однак API ключ обмежує виведення коштів з біржового акаунта. Тому для списання комісії використовується внутрішній баланс на платформі Veles.
Безпека коштів користувачів - наш пріоритет.Детальніше
Як поповнити платформу?
Поповнити баланс на платформі Veles можна будь-яким зручним способом і на будь-яку суму через мережу BEP20 натиснувши в особистому кабінеті на кнопку:Поповнити
Усі зарахування автоматично переводяться в $ для зручного відображення балансу. У майбутньому ми також плануємо додати можливість поповнення рахунку за допомогою кредитних карт.
Що буде, якщо не поповнити баланс Veles?
Бот продовжить функціонувати навіть у разі, якщо користувач не поповнив баланс. Він закриватиме прибуткові угоди, а комісія списуватиметься.
Це призведе до негативного балансу на акаунті
При негативному балансі бот не зможе запустити нову угоду
Однак усі активні угоди будуть завершені відповідно до заздалегідь встановлених умов!
Почни торгувати без поповнень особистого кабінету!
Реєструйся, виконуй випробування та отримуй $5 на рахунок Veles для оплати комісій
Вступи в Community Veles в Telegram
Там користувачі діляться налаштуваннями та підказками. Щоб отримати бонус ви повинні бути в спільноті більше 15 хвилин.
Там користувачі діляться налаштуваннями та підказками. Щоб отримати бонус ви повинні бути в спільноті більше 15 хвилин.
Пройди навчального чат-бота
Простий чат-бот, який відповість на всі питання новачка. 10 хвилин і ви досвідчений користувач Veles.
Простий чат-бот, який відповість на всі питання новачка. 10 хвилин і ви досвідчений користувач Veles.
Приводь друга в Veles
Ділись реферальним посиланням з другом і отримуй бонус, якщо твій друг підключить Telegram або виконає будь-яке випробування.
Ділись реферальним посиланням з другом і отримуй бонус, якщо твій друг підключить Telegram або виконає будь-яке випробування.
Підключи Telegram
Це потрібно для того, щоб стежити скільки грошей приносить бот, отримувати повідомлення про помилки бота, і бути в курсі останніх новин проекту.
Це потрібно для того, щоб стежити скільки грошей приносить бот, отримувати повідомлення про помилки бота, і бути в курсі останніх новин проекту.
Створи API ключ
API ключ дозволяє Veles взаємодіяти з твоїм аккаунтом на біржі і здійснювати автоматизовані угоди 24/7 без твоєї участі.
API ключ дозволяє Veles взаємодіяти з твоїм аккаунтом на біржі і здійснювати автоматизовані угоди 24/7 без твоєї участі.
Налаштування свого бота
Вибери з вітрини або створи свою стратегію по якій почне працювати твій бот на платформі Veles.
Вибери з вітрини або створи свою стратегію по якій почне працювати твій бот на платформі Veles.
Нічого не зрозуміло?
Тоді записуйся на безкоштовну Zoom консультацію від Veles!Записатися на консультацію
Veles - офіційний партнер бірж
Реєструйтеся за нашими посиланнями та отримайте максимальні бонуси від бірж