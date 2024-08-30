Підсумки серпня 2024
Криптовалютні події
Серпень виявився складним місяцем для криптовалютного ринку: біткоїн почав місяць із падіння на 25%. Зі свого боку, американський фондовий ринок втратив 2,9 трильйона доларів - це найнижчий показник із березня 2020 року (через COVID-19).
- Після падіння генеральний директор Binance Річард Тенг заявив, що щоденний чистий приплив коштів на біржу склав 1,2 мільярда доларів, що є одним із найвищих показників у 2024 році.
- Силу покупок проявили довгострокові власники BTC, які продовжили нарощувати свої активи рекордними темпами: за місяць вони придбали 404 448 біткоїнів на суму 23 мільярди доларів.
- Обвал ринку призвів до зниження індексу страху і жадібності до 17 пунктів.
- Американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley почав опційно пропонувати своїм клієнтам інвестиції в Bitcoin ETF.
- На біржі Binance стала доступна торгівля токеном TON на спотовому ринку.
- Інфляція в знизилася до 2,9 %, що менше очікуваного. Попереднє значення становило 3,0 %. Ринок відреагував зростанням.
- І, мабуть, головна новина минулого місяця: у Франції затримано Павла Дурова. Йому висунуто низку звинувачень стосовно модерації майданчика Telegram. TON у моменті обвалився на 19%.
Новини платформи Veles
Почнемо із загальних показників за минулий місяць:
1. Сукупний обсяг торгівлі на платформі Veles перевищив 479 млн. доларів. 2. Сукупно користувачі заробили прибуток у розмірі $1,9 млн. Максимального прибутку було досягнуто 8 серпня, коли користувачі заробили $355 тис., здійснивши 62 тис. угод.
Останні оновлення за минулий місяць:
- Надали можливість тестування торгових стратегій за період в один рік.
- Додали блокування ботів за API-ключем для безконфліктної роботи ботів
- Додали можливість переглядати сигнали індикатора Mean Reverse Channel у Передперегляді. Раніше така функція не була обмежена для сторонніх індикаторів TradingView.
- Завершили акцію - трейдерське змагання на біржі Bybit. Призовий фонд склав 2000 USDT, який був розділений між кращими учасниками.
- Запустили спільне промо с биржей OKX, з роздачею 50 USDT для всіх нових користувачів.
- Зібрали добірку налаштувань зі швидкими тейк-профітами і для підбору активу на сквізах з результатами бектестов за один рік.
- Платформа Veles уклала партнерство з BingX!
- Тепер наші користувачі можуть торгувати на ф’ючерсах біржі, де представлена велика кількість унікальних торгових пар.
- Запустили паблик во Вконтакте для тих, у кого не працює YouTube.
- Додали нові пари на платформі: SYSUSDT, TONUSDT, DOGSUSDT, NULSUSDT.
Провели прямі ефіри:
Прямой эфир со спец гостем – SrgArt | Разбор авторского индикатора
Інші відео:
Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вам максимального профіту! З повагою команда Veles.