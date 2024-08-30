Підсумки серпня 2024

Криптовалютні події

Серпень виявився складним місяцем для криптовалютного ринку: біткоїн почав місяць із падіння на 25%. Зі свого боку, американський фондовий ринок втратив 2,9 трильйона доларів - це найнижчий показник із березня 2020 року (через COVID-19).

Після падіння генеральний директор Binance Річард Тенг заявив, що щоденний чистий приплив коштів на біржу склав 1,2 мільярда доларів, що є одним із найвищих показників у 2024 році.

Силу покупок проявили довгострокові власники BTC, які продовжили нарощувати свої активи рекордними темпами: за місяць вони придбали 404 448 біткоїнів на суму 23 мільярди доларів.

Обвал ринку призвів до зниження індексу страху і жадібності до 17 пунктів.

Американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley почав опційно пропонувати своїм клієнтам інвестиції в Bitcoin ETF.

На біржі Binance стала доступна торгівля токеном TON на спотовому ринку.

Інфляція в знизилася до 2,9 %, що менше очікуваного. Попереднє значення становило 3,0 %. Ринок відреагував зростанням.

І, мабуть, головна новина минулого місяця: у Франції затримано Павла Дурова. Йому висунуто низку звинувачень стосовно модерації майданчика Telegram. TON у моменті обвалився на 19%.

Новини платформи Veles

Почнемо із загальних показників за минулий місяць:

1. Сукупний обсяг торгівлі на платформі Veles перевищив 479 млн. доларів. 2. Сукупно користувачі заробили прибуток у розмірі $1,9 млн. Максимального прибутку було досягнуто 8 серпня, коли користувачі заробили $355 тис., здійснивши 62 тис. угод.

Останні оновлення за минулий місяць:

Надали можливість тестування торгових стратегій за період в один рік.

Додали блокування ботів за API-ключем для безконфліктної роботи ботів

Додали можливість переглядати сигнали індикатора Mean Reverse Channel у Передперегляді. Раніше така функція не була обмежена для сторонніх індикаторів TradingView.

Завершили акцію - трейдерське змагання на біржі Bybit. Призовий фонд склав 2000 USDT, який був розділений між кращими учасниками.

Запустили спільне промо с биржей OKX, з роздачею 50 USDT для всіх нових користувачів.

Зібрали добірку налаштувань зі швидкими тейк-профітами і для підбору активу на сквізах з результатами бектестов за один рік.

Платформа Veles уклала партнерство з BingX!

Тепер наші користувачі можуть торгувати на ф’ючерсах біржі, де представлена велика кількість унікальних торгових пар.

Запустили паблик во Вконтакте для тих, у кого не працює YouTube.

Додали нові пари на платформі: SYSUSDT, TONUSDT, DOGSUSDT, NULSUSDT.

Провели прямі ефіри:

Інші відео:

Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вам максимального профіту! З повагою команда Veles.