Итоги Августа 2024

Криптовалютные события

Август оказался сложным месяцем для криптовалютного рынка: биткоин начал месяц с падения на 25%. В свою очередь, американский фондовый рынок потерял 2,9 триллиона долларов – это самый низкий показатель с марта 2020 года (из-за COVID-19).

После падения генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что ежедневный чистый приток средств на биржу составил 1,2 миллиарда долларов, что является одним из самых высоких показателей в 2024 году.

Силу покупок проявили долгосрочные держатели BTC, которые продолжили наращивать свои активы рекордными темпами: за месяц они приобрели 404 448 биткоинов на сумму 23 миллиарда долларов.

Обвал рынка привел к снижению индекса страха и жадности до 17 пунктов.

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley начал опционно предлагать своим клиентам инвестиции в Bitcoin ETF.

На бирже Binance стала доступна торговля токеном TON на спотовом рынке.

Инфляция в снизилась до 2,9 %, что меньше ожидаемого. Предыдущее значение составляло 3,0 %. Рынок отреагировал ростом.

И, пожалуй, главная новость прошедшего месяца: во Франции задержан Павел Дуров. Ему предъявлен ряд обвинений касаемо модерации площадки Telegram. TON в моменте обвалился на 19%.

Новости платформы Veles

Начнем с общих показателей за прошлый месяц:

Совокупный объем торговли на платформе Veles превысил 479 млн. долларов.

Совокупно пользователи заработали прибыль в размере $1,9 млн. Максимальная прибыль была достигнута 8 августа, когда пользователи заработали $355 тыс, осуществив 62 тыс. сделок.

Последние обновления за прошлый месяц:

Предоставили возможность тестирования торговых стратегий за период в один год.

Добавили блокировки ботов по API-ключу для бесконфликтной работы ботов.

Добавили возможность просматривать сигналы индикатора Mean Reverse Channel в Предпросмотре. Ранее такая функция не была ограничена для сторонних индикаторов TradingView.

Завершили акцию – трейдерское состязание на бирже Bybit. Призовой фонд составил 2000 USDT, который был разделен между лучшими участниками.

Запустили совместное промо с биржей OKX, с раздачей 50 USDT для всех новых пользователей.

Собрали подборку настроек с быстрыми тейк-профитами и для подбора актива на сквизах с результатами бектестов за один год.

Платформа Veles заключила партнерство с BingX!

Теперь наши пользователи могут торговать на фьючерсах биржи, где представлено большое количество уникальных торговых пар.

Запустили паблик во Вконтакте для тех, у кого не работает YouTube.

Добавили новые пары на платформе: SYSUSDT, TONUSDT, DOGSUSDT, NULSUSDT.

Провели прямые эфиры:

Другие видео:

Спасибо, что вы с нами и желаем вам максимального профита! С уважением команда Veles.