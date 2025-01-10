Усереднення за сигналом Veles: Інструмент для оптимізації торгівлі

Зустрічайте революційну новинку на платформі Veles!

Ми з гордістю представляємо усереднення за сигналом – унікальну функцію, яка є абсолютною новинкою на ринку криптовалют і трейдингу!

Це ваш шанс змінити підхід до торгівлі та максимізувати прибуток!

Що таке усереднення за сигналом?

Усереднення за сигналом - це інноваційний метод, що дає змогу розбивати обсяг виділених коштів на кілька часткових ордерів і усереднювати їх за сигналами індикаторів. Ця функція стане вашим надійним помічником, особливо якщо ви плануєте тримати позиції в довгостроковій перспективі.

Детальніше читайте на Wiki: Режим торгівлі «Сигнал»

Чому варто використовувати усереднення?

1. Унікальна можливість: Жодна інша платформа не надає аналогічної функції! Усереднення за сигналом допоможе вам оптимально розподіляти кошти і підвищити шанси на більш прибуткові угоди.

2. Оптимізація точок входу: Ви зможете вигідніше усереднювати ціну входу, знижуючи ризик і накопичуючи позицію.

3. Гнучкість для короткострокових угод: Ця функція не тільки ідеально підходить для довгострокових інвестицій, а й дає змогу ефективно працювати на короткострокових таймфреймах. Тепер ви можете адаптувати свої стратегії під будь-які ринкові умови.

Як почати?

Процес налаштування неймовірно простий та інтуїтивний:

1. Створіть бота: Зайдіть в особистий кабінет Veles і створіть нового торгового бота.

2. Виберіть режим торгівлі: У налаштуваннях виберіть режим «Сигнал». Це дозволить вам використовувати сигнали індикаторів для усереднення.

3. Налаштуйте обсяг ордерів: Встановіть обсяги для своїх часткових ордерів і виберіть індикатори, які будете використовувати.

4. Додайте фільтри: За бажання ви можете додати додаткові індикатори, щоб створити комбінацію, яка підходить саме вам.

5. Бектестування: Після налаштування перейдіть до бектестів, щоб побачити потенційні результати торгівлі вашим ботом за обраний період часу.

Почніть заробляти з Veles!

Не пропустіть можливість скористатися усередненням за сигналом і вивести свої торгові стратегії на абсолютно новий рівень! Ця унікальна функція - ваш шанс виділитися на тлі інших трейдерів і значно збільшити свої доходи. Приєднуйтесь до команди Veles і почніть оптимізувати свої угоди вже сьогодні!

Використовуйте нові можливості Veles!