Усреднение по сигналу Veles: Инструмент для оптимизации торговли

Встречайте революционную новинку на платформе Veles!

Мы с гордостью представляем усреднение по сигналу — уникальную функцию, которая является абсолютной новинкой на рынке криптовалют и трейдинга!

Это ваш шанс изменить подход к торговле и максимизировать прибыль!

Что такое усреднение по сигналу?

Усреднение по сигналу — это инновационный метод, позволяющий разбивать объем выделенных средств на несколько частичных ордеров и усреднять их по сигналам индикаторов. Эта функция станет вашим надежным помощником, особенно если вы планируете держать позиции в долгосрочной перспективе.

Подробнее читайте на Wiki: Режим торговли «Сигнал»

Почему стоит использовать усреднение?

Уникальная возможность: Ни одна другая платформа не предоставляет аналогичной функции! Усреднение по сигналу поможет вам оптимально распределять средства и повысить шансы на более прибыльные сделки. Оптимизация точек входа: Вы сможете более выгодно усреднять цену входа, снижая риск и накапливая позицию. Гибкость для краткосрочных сделок: Эта функция не только идеально подходит для долгосрочных инвестиций, но и позволяет эффективно работать на краткосрочных таймфреймах. Теперь вы можете адаптировать свои стратегии под любые рыночные условия.

Как начать?

Процесс настройки невероятно прост и интуитивен:

Создайте бота: Зайдите в личный кабинет Veles и создайте нового торгового бота. Выберите режим торговли: В настройках выберите режим «Сигнал». Это позволит вам использовать сигналы индикаторов для усреднения. Настройте объем ордеров: Установите объемы для своих частичных ордеров и выберите индикаторы, которые будете использовать. Добавьте фильтры: При желании вы можете добавить дополнительные индикаторы, чтобы создать комбинацию, подходящую именно вам. Бектестирование: После настройки перейдите к бектестам, чтобы увидеть потенциальные результаты торговли вашим ботом за выбранный период времени.

Начните зарабатывать с Veles!

Не упустите возможность воспользоваться усреднением по сигналу и вывести свои торговые стратегии на совершенно новый уровень! Эта уникальная функция — ваш шанс выделиться на фоне других трейдеров и значительно увеличить свои доходы. Присоединяйтесь к команде Veles и начните оптимизировать свои сделки уже сегодня!

Используйте новые возможности Veles!