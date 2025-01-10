Усреднение по сигналу Veles: Инструмент для оптимизации торговли
Встречайте революционную новинку на платформе Veles!
Мы с гордостью представляем усреднение по сигналу — уникальную функцию, которая является абсолютной новинкой на рынке криптовалют и трейдинга!
Это ваш шанс изменить подход к торговле и максимизировать прибыль!
Что такое усреднение по сигналу?
Усреднение по сигналу — это инновационный метод, позволяющий разбивать объем выделенных средств на несколько частичных ордеров и усреднять их по сигналам индикаторов. Эта функция станет вашим надежным помощником, особенно если вы планируете держать позиции в долгосрочной перспективе.
Подробнее читайте на Wiki: Режим торговли «Сигнал»
Почему стоит использовать усреднение?
-
Уникальная возможность: Ни одна другая платформа не предоставляет аналогичной функции! Усреднение по сигналу поможет вам оптимально распределять средства и повысить шансы на более прибыльные сделки.
-
Оптимизация точек входа: Вы сможете более выгодно усреднять цену входа, снижая риск и накапливая позицию.
-
Гибкость для краткосрочных сделок: Эта функция не только идеально подходит для долгосрочных инвестиций, но и позволяет эффективно работать на краткосрочных таймфреймах. Теперь вы можете адаптировать свои стратегии под любые рыночные условия.
Как начать?
Процесс настройки невероятно прост и интуитивен:
-
Создайте бота: Зайдите в личный кабинет Veles и создайте нового торгового бота.
-
Выберите режим торговли: В настройках выберите режим «Сигнал». Это позволит вам использовать сигналы индикаторов для усреднения.
-
Настройте объем ордеров: Установите объемы для своих частичных ордеров и выберите индикаторы, которые будете использовать.
-
Добавьте фильтры: При желании вы можете добавить дополнительные индикаторы, чтобы создать комбинацию, подходящую именно вам.
-
Бектестирование: После настройки перейдите к бектестам, чтобы увидеть потенциальные результаты торговли вашим ботом за выбранный период времени.
Начните зарабатывать с Veles!
Не упустите возможность воспользоваться усреднением по сигналу и вывести свои торговые стратегии на совершенно новый уровень! Эта уникальная функция — ваш шанс выделиться на фоне других трейдеров и значительно увеличить свои доходы. Присоединяйтесь к команде Veles и начните оптимизировать свои сделки уже сегодня!
Используйте новые возможности Veles!