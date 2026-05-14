Veles і BingX запускають «Колесо фортуни»: призи по 1000 USDT та багато іншого

Механіка проста: ви виконуєте завдання на біржі, накопичуєте спроби прокрутити колесо і забираєте призи — від 5 USDT кешбеку до ваучерів на 1000 USDT у монетах.

Це закрита подія — доступ до івенту є лише у тих, хто торгує через Veles Finance. Сторонні користувачі BingX в акції не беруть участі — це ексклюзив для нашої аудиторії.

Що можна виграти?

Ваучери на монету — 100 і 1000 USDT. Головний приз акції. Обмінюються на реальні токени, які надходять на ваш фондовий рахунок. Далі — повна свобода: спот-торгівля, виведення, перекази. Головний приз — ваучер на монету 1000 USDT — це реальні токени на рахунок, і саме заради нього варто зібрати максимум спроб. Бонуси 10 і 20 USDT. Використовуються як маржа для торгівлі ф’ючерсами. Сам бонус не виводиться, але прибуток, отриманий під час торгівлі з бонусом, виводиться без обмежень. Ваучери на позицію — 20 і 50 USDT. Пробні кошти для ф’ючерсів: додаються до вашої маржі або покривають комісії та фандинг. Прибуток з них також виводиться. Ваучер на кешбек 5 USDT. Компенсує ваші торгові комісії.

Головне: більшість призів конвертуються в реальні гроші — або напряму, або через прибуток з торгівлі.

Як взяти участь?

Зареєструйтесь в івенті на сторінці акції BingX. Запустіть ботів Veles на BingX за обраною стратегією (якщо торгуєте через Veles на іншій біржі — підключіть BingX як додаткову). Виконуйте завдання на біржі, отримуйте спроби і крутіть колесо. 22 червня заберіть нагороди.

Як влаштовані завдання?

Кожне виконане завдання дає спроби прокрутити колесо. Чим більше спроб — тим вищий шанс виграти великий приз. Спроби нараховуються за реєстрацію в івенті, KYC, депозит і — головне — за торговий обсяг на споті та ф’ючерсах: до 6 спроб за спот і до 6 за ф’ючерси.

Тонкість у тому, що завдання за великий торговий обсяг обмежені — 20 осіб на день на споті, 30 на ф’ючерсах. Це не марафон, а гонка: потрапляє в ліміт той, хто набрав потрібний обсяг першим. Ручний трейдер набирає 50 000 USDT за день — якщо взагалі набирає. Бот робить це у фоновому режимі, поки ви зайняті своїми справами. Тобто поки ви зайняті своїми справами, бот формує торговий обсяг, який автоматично зараховується у завдання акції. Це перетворює участь на фактично пасивний процес — за умови, що стратегія налаштована коректно.

Кожен USDT торгового обсягу тепер працює на вас двічі: приносить звичайний прибуток від торгівлі і наближає до наступної спроби в колесі. Кожного разу, коли бот закриває угоду, ви наближаєтесь не лише до прибутку, а й до наступної спроби прокрутити колесо.

Повна таблиця завдань, шкала обсягів і ліміти — на сторінці акції.

Як збільшити шанси на виграш?

При виконанні всіх завдань можна зібрати до 15 спроб прокрутити колесо за всю акцію. Кожна спроба незалежна, і колесо обертається заново — тобто 15 спроб дають 15 самостійних шансів отримати приз.

Логіка проста: чим більше спроб ви набрали, тим вищий сумарний шанс отримати великий ваучер. Користувачі, які потрапляють у денні ліміти на торгові завдання, збирають максимум спроб — і саме у них найбільші шанси дістатися до головного призу в 1000 USDT.

Терміни та умови

Реєстрація в івенті та виконання завдань: з 00:00 15.05.2026 по 23:59 15.06.2026 (UTC+3)

Видача нагород: 22.06.2026 о 04:59 (UTC+3)

FAQ

1. Що якщо у мене вже є акаунт на BingX?

Якщо він вже підключений до Veles — просто зареєструйтесь в івенті на сторінці акції, і торговий обсяг почне зараховуватись автоматично. Якщо акаунт є, але до Veles ще не підключений — підключіть його через API, щоб потрапити до числа користувачів, допущених до розіграшу.

2. Чи безпечне підключення через API?

Так. Veles працює лише з API-ключами без права на виведення коштів — навіть теоретично вивести з біржі щось неможливо. Ключ дає боту право торгувати на ваш рахунок за заданою стратегією, і нічого більше. Біржовий баланс залишається під вашим повним контролем.

3. Я торгую через Veles на Bybit/OKX/Hyperliquid. Чи варто підключати BingX заради акції?

Варто, якщо плануєте брати участь. Підключення біржі у Veles займає кілька хвилин. Далі боти працюватимуть на BingX паралельно з вашою основною біржею, а ви отримаєте доступ до закритого розіграшу.

4. Чи потрібно торгувати вручну, щоб виконати завдання?

Ні. Боти Veles формують торговий обсяг у звичайному режимі роботи, і цей обсяг зараховується у завдання акції. Втручання не потрібне — достатньо налаштувати стратегію і запустити бота.

5. Що якщо я не потраплю в денний ліміт на 50 000 USDT?

Це не означає, що ви нічого не отримаєте. Шкала накопичувальна: навіть за 10 USDT обсягу ви вже отримаєте спробу, за 2 000 — ще одну, і так далі. Ліміт обмежує лише найвищу сходинку (3 спроби за великий обсяг), але все, що нижче, залишається доступним.

6. Коли прийдуть призи?

22 червня 2026 о 04:59 (UTC+3) — всі нагороди зараховуються одночасно на рахунок BingX.