Veles и BingX запускают «Колесо фортуны»: призы по 1000 USDT и многое другое

Механика простая: вы выполняете задания на бирже, копите попытки прокрутить колесо и забираете призы — от 5 USDT кэшбэка до ваучеров на 1000 USDT в монетах.

Это закрытое событие — доступ к ивенту есть только у тех, кто торгует через Veles Finance. Сторонние пользователи BingX в акции не участвуют — это эксклюзив для нашей аудитории.

Что можно выиграть?

Ваучеры на монету — 100 и 1000 USDT. Главный приз акции. Обмениваются на реальные токены, которые поступают на ваш фондовый счёт. Дальше — полная свобода: спот-торговля, вывод, переводы. Главный приз — ваучер на монету 1000 USDT — это реальные токены на счёт, и именно ради него имеет смысл собрать максимум попыток. Бонусы 10 и 20 USDT. Используются как маржа для торговли фьючерсами. Сам бонус не выводится, но прибыль, полученная при торговле с бонусом, выводится без ограничений. Ваучеры на позицию — 20 и 50 USDT. Пробные средства для фьючерсов: добавляются к вашей марже или покрывают комиссии и фандинг. Прибыль с них тоже выводится. Ваучер на кэшбэк 5 USDT. Компенсирует ваши торговые комиссии.

Главное: большинство призов конвертируются в реальные деньги — либо напрямую, либо через прибыль с торговли.

Как принять участие?

Зарегистрируйтесь в ивенте на странице акции BingX. Запустите ботов Veles на BingX по выбранной стратегии (если торгуете через Veles на другой бирже — подключите BingX как дополнительную). Выполняйте задания на бирже, получайте попытки и крутите колесо. 22 июня заберите награды.

Как устроены задания?

Каждое выполненное задание даёт попытки прокрутить колесо. Чем больше попыток — тем выше шанс выиграть крупный приз. Попытки начисляются за регистрацию в ивенте, KYC, депозит и — главное — за торговый объём на споте и фьючерсах: до 6 попыток за спот и до 6 за фьючерсы.

Тонкость в том, что задания за крупный торговый объём ограничены — 20 человек в день на споте, 30 на фьючерсах. Это не марафон, а гонка: попадает в лимит тот, кто набрал нужный объём первым. Ручный трейдер набирает 50 000 USDT за день — если вообще набирает. Бот делает это в фоновом режиме, пока вы заняты своими делами. То есть пока вы заняты своими делами, бот формирует торговый объём, который автоматически засчитывается в задания акции. Это превращает участие в фактически пассивный процесс — при условии, что стратегия настроена корректно.

Каждый USDT торгового объёма теперь работает на вас дважды: приносит обычную прибыль от торговли и приближает к следующей попытке в колесе. Каждый раз, когда бот закрывает сделку, вы приближаетесь не только к прибыли, но и к следующей попытке прокрутить колесо.

Полная таблица заданий, шкала объёмов и лимиты — на странице акции.

Как увеличить шансы на выигрыш?

При выполнении всех заданий можно собрать до 15 попыток прокрутить колесо за всю акцию. Каждая попытка независима, и колесо вращается заново — то есть 15 попыток дают 15 самостоятельных шансов получить приз.

Логика простая: чем больше попыток вы набрали, тем выше суммарный шанс получить крупный ваучер. Пользователи, которые попадают в дневные лимиты на торговые задания, собирают максимум попыток — и именно у них наибольшие шансы добраться до главного приза в 1000 USDT.

Сроки и условия

Регистрация в ивенте и выполнение заданий: с 00:00 15.05.2026 по 23:59 15.06.2026 (UTC+3)

Выдача наград: 22.06.2026 в 04:59 (UTC+3)

FAQ

1. Что если у меня уже есть аккаунт на BingX?

Если он уже подключён к Veles — просто зарегистрируйтесь в ивенте на странице акции, и торговый объём начнёт засчитываться автоматически. Если аккаунт есть, но к Veles ещё не подключён — подключите его по API, чтобы попасть в число пользователей, допущенных к розыгрышу.

2. Безопасно ли подключение по API?

Да. Veles работает только с API-ключами без права на вывод средств — даже теоретически вывести с биржи что-то нельзя. Ключ даёт боту право торговать на ваш счёт по заданной стратегии, не более того. Биржевой баланс остаётся под вашим полным контролем.

3. Я торгую через Veles на Bybit/OKX/Hyperliquid. Стоит ли подключать BingX ради акции?

Стоит, если планируете участвовать. Подключение биржи в Veles занимает несколько минут. Дальше боты будут работать на BingX параллельно с вашей основной биржей, а вы получите доступ к закрытому розыгрышу.

4. Нужно ли торговать вручную, чтобы выполнить задания?

Нет. Боты Veles формируют торговый объём в обычном режиме работы, и этот объём засчитывается в задания акции. Вмешательство не требуется — достаточно настроить стратегию и запустить бота.

5. Что если я не попаду в дневной лимит на 50 000 USDT?

Это не означает, что вы ничего не получите. Шкала накопительная: даже за 10 USDT объёма вы уже получите попытку, за 2 000 — ещё одну, и так далее. Лимит ограничивает только высшую ступеньку (3 попытки за крупный объём), но всё, что ниже, остаётся доступным.

6. Когда придут призы?

22 июня 2026 в 04:59 (UTC+3) — все награды зачисляются единовременно на счёт BingX.