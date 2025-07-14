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    • Bitget & Veles: торговий конкурс із призами
    Дата публикации: 14.07.2025
    Время на чтение: 4 минут(ы)
    Дата: 14.07.2025
    Читання: 4 минут(ы)
    Просмотры: 556

    Bitget & Veles: торговий конкурс із призами

    Виграйте частку з 5 000 USDT і бонуси!

    З 15 липня до 15 серпня 2025 року Bitget і Veles запускають торговий конкурс із призовим фондом до 5 000 USDT та ексклюзивними бонусами для нових користувачів. Підключайтеся, торгуйте та забирайте нагороди!

    Як брати участь?

    • Зареєструйтеся на Veles Finance, якщо ви ще не з нами.
    • Створіть торгового робота для автоматизації ваших стратегій.
    • Перейдіть за реферальним посиланням Veles і відкрийте рахунок на Bitget або підключіть існуючий через API.
    • Торгуйте ф'ючерсами, досягайте обсягів і змагайтеся за призи!

    🏆 Нагороди

    A. Торговий конкурс

    Призовий фонд до 5 000 USDT розподіляється серед топ-10 трейдерів:

    •  1 місце: 40% від пулу
    •  2 місце: 20%
    •  3 місце: 15%
    •  4-10 місця: ділять 25%

    Умови:

    • Мінімальний депозит: 100 USDT.
    • Торговий обсяг: від 10 млн до 100 млн USDT (що вищий обсяг, то більший пул - до 5 000 USDT).
    • Потрібно ≥ 20 учасників для розблокування призового фонду.

    B. Бонуси для нових користувачів

    • Реєстрація + KYC через реферальне посилання Veles:
      • $10 ф'ючерсний ваучер (перші 150 учасників).
      • 15 днів підписки на Veles Backtests (перші 50 учасників).
      • 10% знижка на комісії за ф'ючерсами (30 днів).
    • Перша угода через API Veles: $30 ф'ючерсний бонус (перші 250 учасників).
    • Виклик обсягу (через API Veles):
      • $50K обсягу → $15 бонус (150 учасників).
      • $250K обсягу → $30 бонус (100 учасників).
      • $500K обсягу → $100 бонус (50 учасників).

    Чому варто брати участь?

    • Гнучкі нагороди: від бонусів для новачків до великих призів для топ-трейдерів.
    • Підтримка Veles: наші інструменти допоможуть оптимізувати ваші стратегії.
    • Зростання навичок: прокачайте торгівлю за допомогою автоматизації та аналітики.

    ⚠️ Важливо

    • Акція ексклюзивна для користувачів Veles.
    • Реєстрація через реферальне посилання Veles обов'язкова.
    • Нагороди нараховуються протягом 14 днів після завершення конкурсу.
    • Bitget залишає за собою право дискваліфікувати за порушення (шахрайство, маніпуляції тощо).

    Не пропустіть шанс заробити і прокачати свої стратегії! Підключайтеся до Veles, торгуйте і перемагайте!

    Удачі в конкурсі!

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