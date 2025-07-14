English Українська
Bitget & Veles: торговый конкурс с призами
Выиграйте долю из 5 000 USDT и бонусы!

С 15 июля по 15 августа 2025 года Bitget и Veles запускают торговый конкурс с призовым фондом до 5 000 USDT и эксклюзивными бонусами для новых пользователей. Подключайтесь, торгуйте и забирайте награды!

Как участвовать?

  • Зарегистрируйтесь на Veles Finance, если вы еще не с нами.

  • Создайте торгового робота для автоматизации ваших стратегий.

  • Перейдите по реферальной ссылке Veles и откройте счет на Bitget или подключите существующий через API.

  • Торгуйте фьючерсами, достигайте объемов и соревнуйтесь за призы!

🏆 Награды

A. Торговый конкурс

Призовой фонд до 5 000 USDT распределяется среди топ-10 трейдеров:

  • 1 место: 40% от пула

  • 2 место: 20%

  • 3 место: 15%

  • 4–10 места: делят 25%

Условия:

  • Минимальный депозит: 100 USDT.

  • Торговый объем: от 10 млн до 100 млн USDT (чем выше объем, тем больше пул — до 5 000 USDT).

  • Требуется ≥ 20 участников для разблокировки призового фонда.

B. Бонусы для новых пользователей

  • Регистрация + KYC через реферальную ссылку Veles:

    • $10 фьючерсный ваучер (первые 150 участников).

    • 15 дней подписки на Veles Backtests (первые 50 участников).

    • 10% скидка на комиссии по фьючерсам (30 дней).

  • Первая сделка через API Veles: $30 фьючерсный бонус (первые 250 участников).

  • Вызов объема (через API Veles):

    • $50K объема → $15 бонус (150 участников).

    • $250K объема → $30 бонус (100 участников).

    • $500K объема → $100 бонус (50 участников).

Почему стоит участвовать?

  • Гибкие награды: от бонусов для новичков до крупных призов для топ-трейдеров.

  • Поддержка Veles: наши инструменты помогут оптимизировать ваши стратегии.

  • Рост навыков: прокачайте торговлю с помощью автоматизации и аналитики.

⚠️ Важно

  • Акция эксклюзивна для пользователей Veles.

  • Регистрация через реферальную ссылку Veles обязательна.

  • Награды начисляются в течение 14 дней после завершения конкурса.

  • Bitget оставляет за собой право дисквалифицировать за нарушения (мошенничество, манипуляции и т.д.).

Не упустите шанс заработать и прокачать свои стратегии! Подключайтесь к Veles, торгуйте и побеждайте!

Удачи в конкурсе!

