Bitget & Veles: торговый конкурс с призами

Выиграйте долю из 5 000 USDT и бонусы!

С 15 июля по 15 августа 2025 года Bitget и Veles запускают торговый конкурс с призовым фондом до 5 000 USDT и эксклюзивными бонусами для новых пользователей. Подключайтесь, торгуйте и забирайте награды!

✅ Как участвовать?

Зарегистрируйтесь на Veles Finance, если вы еще не с нами.

Создайте торгового робота для автоматизации ваших стратегий.

Перейдите по реферальной ссылке Veles и откройте счет на Bitget или подключите существующий через API.

Торгуйте фьючерсами, достигайте объемов и соревнуйтесь за призы!

🏆 Награды

A. Торговый конкурс

Призовой фонд до 5 000 USDT распределяется среди топ-10 трейдеров:

1 место: 40% от пула

2 место: 20%

3 место: 15%

4–10 места: делят 25%

Условия:

Минимальный депозит: 100 USDT.

Торговый объем: от 10 млн до 100 млн USDT (чем выше объем, тем больше пул — до 5 000 USDT).

Требуется ≥ 20 участников для разблокировки призового фонда.

B. Бонусы для новых пользователей

Регистрация + KYC через реферальную ссылку Veles: $10 фьючерсный ваучер (первые 150 участников). 15 дней подписки на Veles Backtests (первые 50 участников). 10% скидка на комиссии по фьючерсам (30 дней).

Первая сделка через API Veles: $30 фьючерсный бонус (первые 250 участников).

Вызов объема (через API Veles): $50K объема → $15 бонус (150 участников). $250K объема → $30 бонус (100 участников). $500K объема → $100 бонус (50 участников).



❓ Почему стоит участвовать?

Гибкие награды: от бонусов для новичков до крупных призов для топ-трейдеров.

Поддержка Veles: наши инструменты помогут оптимизировать ваши стратегии.

Рост навыков: прокачайте торговлю с помощью автоматизации и аналитики.

⚠️ Важно

Акция эксклюзивна для пользователей Veles.

Регистрация через реферальную ссылку Veles обязательна.

Награды начисляются в течение 14 дней после завершения конкурса.

Bitget оставляет за собой право дисквалифицировать за нарушения (мошенничество, манипуляции и т.д.).

Не упустите шанс заработать и прокачать свои стратегии! Подключайтесь к Veles, торгуйте и побеждайте!

Удачи в конкурсе!