Bitget & Veles: торговый конкурс с призами
Выиграйте долю из 5 000 USDT и бонусы!
С 15 июля по 15 августа 2025 года Bitget и Veles запускают торговый конкурс с призовым фондом до 5 000 USDT и эксклюзивными бонусами для новых пользователей. Подключайтесь, торгуйте и забирайте награды!
✅ Как участвовать?
-
Зарегистрируйтесь на Veles Finance, если вы еще не с нами.
-
Создайте торгового робота для автоматизации ваших стратегий.
-
Перейдите по реферальной ссылке Veles и откройте счет на Bitget или подключите существующий через API.
-
Торгуйте фьючерсами, достигайте объемов и соревнуйтесь за призы!
🏆 Награды
A. Торговый конкурс
Призовой фонд до 5 000 USDT распределяется среди топ-10 трейдеров:
-
1 место: 40% от пула
-
2 место: 20%
-
3 место: 15%
-
4–10 места: делят 25%
Условия:
-
Минимальный депозит: 100 USDT.
-
Торговый объем: от 10 млн до 100 млн USDT (чем выше объем, тем больше пул — до 5 000 USDT).
-
Требуется ≥ 20 участников для разблокировки призового фонда.
B. Бонусы для новых пользователей
-
Регистрация + KYC через реферальную ссылку Veles:
-
$10 фьючерсный ваучер (первые 150 участников).
-
15 дней подписки на Veles Backtests (первые 50 участников).
-
10% скидка на комиссии по фьючерсам (30 дней).
-
-
Первая сделка через API Veles: $30 фьючерсный бонус (первые 250 участников).
-
Вызов объема (через API Veles):
-
$50K объема → $15 бонус (150 участников).
-
$250K объема → $30 бонус (100 участников).
-
$500K объема → $100 бонус (50 участников).
-
❓ Почему стоит участвовать?
-
Гибкие награды: от бонусов для новичков до крупных призов для топ-трейдеров.
-
Поддержка Veles: наши инструменты помогут оптимизировать ваши стратегии.
-
Рост навыков: прокачайте торговлю с помощью автоматизации и аналитики.
⚠️ Важно
-
Акция эксклюзивна для пользователей Veles.
-
Регистрация через реферальную ссылку Veles обязательна.
-
Награды начисляются в течение 14 дней после завершения конкурса.
-
Bitget оставляет за собой право дисквалифицировать за нарушения (мошенничество, манипуляции и т.д.).
Не упустите шанс заработать и прокачать свои стратегии! Подключайтесь к Veles, торгуйте и побеждайте!
Удачи в конкурсе!