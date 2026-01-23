Золота підбірка ботів від Veles — торгові боти для золота

Поки крипторинок у 2026 році й далі живе очікуваннями та розмовами про альтсезон, золото оновлює ATH і впевнено рухається у висхідному тренді. Це важливий сигнал, адже саме так часто виглядає ринок, коли капітал починає уникати ризику й шукає захист у більш надійних активах.

Історично такі фази нерідко передують стресовим періодам. Спочатку з’являється напруга та перекоси ліквідності, потім починає хитати індекси, а далі увага й гроші перетікають у сировину та метали. Тому поточне зростання золота з високою ймовірністю — це не «вічний тренд», а фінальний імпульс у межах циклу, після якого корекція може бути глибокою та доволі швидкою.

Саме тому тут важливо діяти спокійно й системно: без спроб вгадати вершину і без ставок «на все».

Ми зібрали спеціальну підбірку ботів по золоту та один бот по сріблу, щоб наші користувачі могли відпрацювати тренд, спираючись на бектести та зрозумілу логіку, поки рух ще триває.

Ф’ючерсні боти для Bybit для активу XAUT (Tether Gold)

Gold MRC DG Bot

Бот для відпрацювання сильного висхідного тренду. Набирає позицію при торканні нижньої межі локального цінового каналу. Для кожного наступного ордера використовується окремий сигнал. Фіксує прибуток з урахуванням інтенсивного зростання ціни за останню добу.

Максимальна тривалість угоди за період: 28 днів

Угод за період: 52

PnL за період з урахуванням плеча: 39.4%

МПУ: -18.3 USDT / -6.24%

Депозит: 100 USDT (плече 3х)

Gold ADX + MFI Bot

Агресивний торговий бот для роботи в умовах сильного висхідного руху. Формує позицію за допомогою класичної сітки ордерів, враховуючи домінування покупців у тренді під час локальної корекції. Додатково перевіряє відсутність перекупленості на старшому таймфреймі. Ціль тейк-профіту — 0,7%.

Максимальна тривалість угоди за період: 18 днів

Угод за період: 53

PnL за період з урахуванням плеча: 52.9%

МПУ: -15.3 USDT / -3.11%

Депозит: 100 USDT (плече 5х)

Спотовий бот для OKX

OKX Spot Gold

Бот для інвестиційного утримання. Купівля активу виконується за допомогою класичної сітки з чотирьох ордерів на локальних відкатах із додатковою перевіркою відсутності зростання за останні 20 годин. Закриття угоди відбувається з урахуванням сили покупця в тренді.

Максимальна тривалість угоди за рік: 22 дні

Угод за рік: 45

PnL за рік: 13% + 1,4% в активі

МПУ: -5.4 USDT / -5.48%

Депозит: 100 USDT

Альтернативні бонусні боти

PAXG Long CG Bot

Агресивний торговий бот, що використовує класичну сітку з чотирьох ордерів. Формує позицію на локальних відкатах і додатково перевіряє відсутність зростання ціни за останню добу. Прибуток фіксується поетапно із застосуванням кількох тейк-профітів.

Максимальна тривалість угоди за рік: 21 день

Угод за рік: 61

PnL за рік з урахуванням плеча: 118.2%

МПУ: -26.7 USDT / -5.44%

Депозит: 100 USDT (плече 5х)

Silver Trend Bot

Бот із динамічною сіткою ордерів. Позиція формується з урахуванням меж цінового каналу, зростання волатильності та локальних відкатів. Кожен наступний із чотирьох ордерів відкривається за окремим сигналом. Фіксує тейк-профіт з урахуванням тренду.

Важливо: по активу мало історичних даних. Додаткова перевірка виконувалась на альтернативному інструменті.

Максимальна тривалість угоди за період: 3 дні

Угод за період: 7

PnL за період з урахуванням плеча: 2.78%

МПУ: -3.38 USDT / -3.39%

Депозит: 100 USDT (плече 1х)

Що важливо врахувати перед запуском

Усі боти з цієї підбірки розраховані на роботу у фазі сильного висхідного тренду. У них немає стоп-лосів, а логіка спирається на продовження руху, а не на глибоку корекцію.

Важливо розуміти:

сильне зростання драгметалів часто є передвісником кризових сценаріїв;

боти можуть не витримати глибоку корекцію — їх потрібно буде вимикати вручну;

проведіть власний аналіз (DYOR) по кожному боту й активу;

не завищуйте плече та обсяг депозиту під один сценарій;

заздалегідь визначте, за яких умов Ви зупините бота, якщо почнеться розворот.

Ця підбірка — інструмент, щоб системно відпрацювати поточний тренд по золоту та сріблу, а не спосіб «перейти в метали й забути про ризик».