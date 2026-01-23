Золотая подборка ботов от Veles — торговые боты для золота

В то время как крипторынок продолжает в 2026 году жить ожиданиями и разговорами про альтсезон, золото обновляет ATH и продолжает уверенно двигаться в восходящем тренде. И это важный сигнал, потому что именно так часто выглядит рынок, когда капитал начинает избегать риска и ищет защиту в более надежных активах. Всё это повышает интерес к ботам для торговли золотом на бирже.

Исторически подобные фазы нередко предшествуют стрессовым периодам. Сначала появляется нервозность и перекосы в ликвидности, затем начинают шататься индексы, а после этого внимание и деньги перетекают в сырьё и металлы. Поэтому текущий рост золота с высокой вероятностью не «вечный тренд», а импульс в рамках цикла, после которого коррекция может быть глубокой и достаточно стремительной.

Именно поэтому здесь важно действовать спокойно и системно без попыток угадать вершину.

Мы собрали специальную подборку ботов по золоту (токенизированное золото: XAUT и PAXG) и один бот по серебру, чтобы наши пользователи могли отработать тренд с опорой на бэктесты и результаты тестирования на истории и понятную логику, пока движение еще продолжается.

Фьючерсные торговые боты для биржи Bybit для актива XAUT (Tether Gold)

Gold MRC DG Bot

Бот для отработки сильного восходящего тренда по золоту (XAUT) на бирже. Набирает позицию при касании нижней границы локального ценового канала. Для каждого последующего ордера используется отдельный сигнал. Фиксирует профит с учетом интенсивного роста цены за последние сутки.

Максимальная длительность сделки за период: 28 дней

Сделок за период: 52

PnL за период с учетом плеча: 39.4%

МПУ: -18.3 USDT/-6.24%

Депозит: 100 USDT (3 плечо)

Gold ADX + MFI Bot

Агрессивный торговый бот для работы в условиях сильного восходящего роста. Формирует позицию с помощью классической сетки ордеров, учитывая доминирование покупателей в тренде во время локальной коррекции. Дополнительно проверяет отсутствие перекупленности на старшем таймфрейме. Цель по тейк-профиту 0,7%.

Максимальная длительность сделки за период: 18 дней

Сделок за период: 53

PnL за период с учетом плеча: 52.9%

МПУ: -15.3 USDT/-3.11%

Депозит: 100 USDT (5 плечо)

Спотовый бот для биржи OKX

OKX Spot Gold

Бот для инвестиционного удержания. Покупка актива осуществляется с помощью классической сетки из четырех ордеров на локальных откатах, с дополнительной проверкой отсутствия роста за последние 20 часов. Закрытие сделки происходит с учетом силы покупателя в тренде.

Максимальная длительность сделки за год: 22 дня

Сделок за год: 45

PnL за год: 13% + 1,4% в активе

МПУ: -5.4 USDT/-5.48%

Депозит: 100 USDT

Альтернативные бонусные боты

PAXG Long CG Bot

Агрессивный торговый бот PAXG, использующий классическую сетку из четырех ордеров. Формирует позицию на локальных откатах, дополнительно проверяя отсутствие роста цены за последние сутки. Прибыль фиксируется поэтапно с применением нескольких тейк-профитов.

Максимальная длительность сделки за год: 21 день

Сделок за год: 61

PnL за год с учетом плеча: 118.2%

МПУ: -26.7 USDT/-5.44%

Депозит: 100 USDT (5 плечо)

Silver Trend Bot

Бот с динамичной сеткой ордеров. Позиция формируется с учетом границ ценового канала, роста волатильности и локальных откатов. Каждый последующий из четырех ордеров открывается по отдельному сигналу. Фиксирует тейк-профит с учетом тренда.

Важно: по активу мало исторических данных. Дополнительная проверка выполнялась на альтернативном инструменте.

Максимальная длительность сделки за период: 3 дня

Сделок за период: 7

PnL за период с учетом плеча: 2.78%

МПУ: -3.38 USDT/-3.39%

Депозит: 100 USDT (1 плечо)

Что важно учесть перед запуском

Все боты из этой подборки рассчитаны на работу в фазе сильного восходящего тренда.

У них них нет стоп-лоссов, логика опирается на продолжение движения, а не на глубокую коррекцию.

Важно понимать:

сильный рост драгметаллов часто является предвестником кризисных сценариев;

боты не выдержат глубокой коррекции, их нужно будет отключать вручную;

проведите собственный анализ (DYOR) по каждому боту и активу, проверьте логику через бэктест на истории;

не завышайте плечо и объём депозита под один сценарий и заранее настройте риск-менеджмент;

заранее решите, при каких условиях вы остановите бота, если начнется разворот.

Данная подборка — инструмент, чтобы системно отработать текущий тренд по золоту и серебру, а не способ перейти на металлы и забыть про риск.