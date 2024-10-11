Catizen (CATI) - як вивести токени на біржу або гаманець

Catizen (CATI) - це криптовалюта, яка активно розвивається у світі GameFi. Вона використовується в екосистемі гри Catizen, де гравці заробляють токени, беручи участь в управлінні віртуальними котячими магазинами. У цій статті ми розглянемо, як вивести Catizen, продати його на біржі та перевести на криптогаманець, а також інші способи заробітку на цій монеті.

Виведення ігрових монет на біржу (на прикладі Bybit)

Перший крок для тих, хто хоче вивести свої токени Catizen - це переведення їх з ігрового акаунта на біржу для подальшої торгівлі. Однією з популярних бірж, де можна торгувати Catizen, є Bybit.

Процес виведення ігрових монет на біржу складається з декількох кроків:

1. Підключення ігрового акаунта до біржі. Для початку переконайтеся, що ваш акаунт у грі пов’язаний з біржею, на яку ви плануєте виводити токени. Зазвичай це робиться через внутрішній інтерфейс гри, де вказується адреса вашого гаманця на біржі.

2. Створення депозитної адреси. На біржі Bybit вам необхідно створити адресу для депозиту токенів CATI. Це можна зробити через розділ «Депозити» у вашому акаунті. Переконайтеся, що ви вибираєте правильну мережу для переказу, яка підтримує Catizen.

3. Виведення монет. В ігровому інтерфейсі знайдіть кнопку «Airdrop». Вкажіть кількість токенів і адресу, створену на біржі Bybit. Важливо бути уважним під час копіювання адреси, оскільки неправильна адреса може призвести до втрати коштів.

4. Підтвердження транзакції. Після відправки токенів на біржу транзакція буде оброблена мережею блокчейна. Це може зайняти деякий час залежно від завантаженості мережі. Після завершення транзакції токени відобразяться на вашому рахунку на біржі.

Продаж Catizen на біржі

Тепер, коли токени Catizen надійшли на ваш рахунок на біржі Bybit, ви можете їх продати. Ось основні кроки, як це зробити:

1. Вибір торгової пари. На біржі знайдіть торгову пару, наприклад CATI/USDT, щоб обміняти свої Catizen на популярні стейблкоїни, такі як USDT. Це найбільш простий і швидкий спосіб конвертації токенів у стабільну валюту.

2. Лімітний ордер - ви можете встановити бажану ціну продажу, і щойно ринкова ціна досягне зазначеного значення, ваш ордер буде виконано

Створення ордера на продаж. На вибір у вас є два основних типи ордерів:

Ринковий ордер - дозволяє продати ваші токени миттєво за поточною ринковою ціною.

3. Підтвердження продажу. Після виконання ордера ви отримаєте USDT або іншу криптовалюту, яку ви обрали для обміну. Ці кошти можна залишити на біржі для подальшої торгівлі або вивести на гаманець.

Виведення Catizen на криптогаманець

Багато користувачів вважають за краще зберігати свої кошти не на біржі, а на особистих криптогаманцях для більшої безпеки. Виведення токенів Catizen на гаманець також нескладне:

1. Створення гаманця. Якщо у вас ще немає криптогаманця, вам необхідно його створити. Популярними варіантами для зберігання CATI є такі гаманці, як Trust Wallet і Вбудований гаманець telegram, які підтримують роботу з токенами на основі мережі TON.

2. Отримання адреси гаманця. У своєму гаманці створіть нову адресу для отримання токенів CATI. Переконайтеся, що мережа, в якій ви створюєте адресу, збігається з мережею токенів Catizen (TON).

Trust Wallet

3. Виведення коштів з біржі. На біржі Bybit перейдіть у розділ «Виведення коштів», вкажіть кількість токенів і адресу вашого криптогаманця. Підтвердіть транзакцію через двофакторну автентифікацію (2FA) для захисту ваших коштів.

4. Очікування підтвердження. Як і при введенні на біржу, транзакцію має бути підтверджено мережею блокчейна, після чого токени будуть відображені на вашому гаманці.

Як ще можна заробити Catizen

Крім торгівлі та участі в грі Catizen, існують й інші способи заробити токени CATI:

Стейкінг. Деякі платформи пропонують стейкінг токенів Catizen, дозволяючи заробляти відсоток від загальної суми як винагороду за участь у підтримці мережі. Що більше токенів ви поставите на стейкінг, то вищим буде ваш дохід.

Участь у спеціальних подіях. Внутрішньоігрові заходи та челенджі - чудовий спосіб заробити додаткові токени. Розробники Catizen часто проводять турніри та акції, в яких гравці можуть виграти цінні призи.

Партнерські програми. Деякі біржі та платформи, що підтримують Catizen, пропонують реферальні програми, де можна отримувати токени за залучення нових користувачів або за активну участь у ком’юніті проєкту.

Висновок

Токени Catizen відкривають безліч можливостей для заробітку, чи то участь у грі, чи то торгівля на біржах, чи то стейкінг. Розуміння процесу виведення токенів, їхнього продажу та зберігання на криптогаманцях є важливим кроком для будь-якого користувача, який бажає ефективно управляти своїми коштами. Крім того, участь у додаткових програмах і подіях допоможе збільшити дохід від Catizen, роблячи його не тільки ігровим активом, а й перспективним інвестиційним інструментом.

Запитання, які часто ставлять

1. Чи варто зараз продавати CATI?

У проєкту вже відбувся лістинг, і багато хто побіг продавати свої токени. Це сильно позначилося на ціні активу. У проєкту цікава дорожня карта і плани на майбутнє. Варто ухвалювати рішення виключно з особистих переваг. Загалом, токени дісталися вам безкоштовно, тому що ви грали в гру. Якщо проєкт здається перспективним, то власники токенів нічого не втрачають.

2. Чи можна вивести Catizen на гаманець месенджера Telegram?

Виведення на кастодіальний гаманець недоступне. Але ви можете використовувати TON Space.

3. Як ще можна заробити на токені CATI?

Заробіток на біржі від курсів ціни завжди буде актуальним для будь-яких криптоактивів. Боти Veles з їхньою сіткою ордерів, а також із заздалегідь розрахованим потенціалом можуть агресивно торгувати волатильні активи, які зовсім недавно провели лістинг на великих біржах. А зі стратегією spot short можна заробляти на зниженні курсу ціни на спотовому ринку.