Catizen (CATI) - как вывести токены на биржу или кошелек

Catizen (CATI) — это криптовалюта, которая активно развивается в мире GameFi. Она используется в экосистеме игры Catizen, где игроки зарабатывают токены, участвуя в управлении виртуальными кошачьими магазинами. В этой статье мы рассмотрим, как вывести Catizen, продать его на бирже и перевести на криптокошелек, а также другие способы заработка на этой монете.

Вывод игровых монет на биржу (на примере Bybit)

Первый шаг для тех, кто хочет вывести свои токены Catizen — это перевод их с игрового аккаунта на биржу для дальнейшей торговли. Одной из популярных бирж, где можно торговать Catizen, является Bybit.

Процесс вывода игровых монет на биржу состоит из нескольких шагов:

Подключение игрового аккаунта к бирже. Для начала убедитесь, что ваш аккаунт в игре связан с биржей, на которую вы планируете выводить токены. Обычно это делается через внутренний интерфейс игры, где указывается адрес вашего кошелька на бирже. Создание депозитного адреса. На бирже Bybit вам необходимо создать адрес для депозита токенов CATI. Это можно сделать через раздел “Депозиты” в вашем аккаунте. Убедитесь, что вы выбираете правильную сеть для перевода, которая поддерживает Catizen. Вывод монет. В игровом интерфейсе найдите кнопку “Airdrop”. Укажите количество токенов и адрес, созданный на бирже Bybit. Важно быть внимательным при копировании адреса, так как неверный адрес может привести к потере средств.

Подтверждение транзакции. После отправки токенов на биржу транзакция будет обработана сетью блокчейна. Это может занять некоторое время в зависимости от загруженности сети. По завершении транзакции токены отобразятся на вашем счету на бирже.

Продажа Catizen на бирже

Теперь, когда токены Catizen поступили на ваш счет на бирже Bybit, вы можете их продать. Вот основные шаги, как это сделать:

Выбор торговой пары. На бирже найдите торговую пару, например CATI/USDT, чтобы обменять свои Catizen на популярные стейблкоины, такие как USDT. Это наиболее простой и быстрый способ конвертации токенов в стабильную валюту. Создание ордера на продажу. На выбор у вас есть два основных типа ордеров: Рыночный ордер — позволяет продать ваши токены мгновенно по текущей рыночной цене.

Лимитный ордер — вы можете установить желаемую цену продажи, и как только рыночная цена достигнет указанного значения, ваш ордер будет выполнен. Подтверждение продажи. После выполнения ордера вы получите USDT или другую криптовалюту, которую вы выбрали для обмена. Эти средства можно оставить на бирже для дальнейшей торговли или вывести на кошелек.

Вывод Catizen на крипто кошелек

Многие пользователи предпочитают хранить свои средства не на бирже, а на личных криптокошельках для большей безопасности. Вывод токенов Catizen на кошелек также несложен:

Создание кошелька. Если у вас еще нет криптокошелька, вам необходимо его создать. Популярными вариантами для хранения CATI являются такие кошельки, как Trust Wallet и Встроенный кошелек telegram, которые поддерживают работу с токенами на основе сети TON. Получение адреса кошелька. В своем кошельке создайте новый адрес для получения токенов CATI. Убедитесь, что сеть, в которой вы создаете адрес, совпадает с сетью токенов Catizen (TON).

Trust Wallet

Вывод средств с биржи. На бирже Bybit перейдите в раздел “Вывод средств”, укажите количество токенов и адрес вашего криптокошелька. Подтвердите транзакцию через двухфакторную аутентификацию (2FA) для защиты ваших средств.

Ожидание подтверждения. Как и при вводе на биржу, транзакция должна быть подтверждена сетью блокчейна, после чего токены будут отображены на вашем кошельке.

Как еще можно заработать Catizen

Кроме торговли и участия в игре Catizen, существуют и другие способы заработать токены CATI:

Стейкинг. Некоторые платформы предлагают стейкинг токенов Catizen, позволяя зарабатывать процент от общей суммы в качестве вознаграждения за участие в поддержании сети. Чем больше токенов вы поставите на стейкинг, тем выше будет ваш доход. Участие в специальных событиях. Внутриигровые мероприятия и челленджи — отличный способ заработать дополнительные токены. Разработчики Catizen часто проводят турниры и акции, в которых игроки могут выиграть ценные призы. Партнерские программы. Некоторые биржи и платформы, поддерживающие Catizen, предлагают реферальные программы, где можно получать токены за привлечение новых пользователей или за активное участие в комьюнити проекта.

Заключение

Токены Catizen открывают множество возможностей для заработка, будь то участие в игре, торговля на биржах или стейкинг. Понимание процесса вывода токенов, их продажи и хранения на криптокошельках является важным шагом для любого пользователя, желающего эффективно управлять своими средствами. Кроме того, участие в дополнительных программах и событиях поможет увеличить доход от Catizen, делая его не только игровым активом, но и перспективным инвестиционным инструментом.

Часто задаваемые вопросы

1. Стоит ли сейчас продавать CATI?

У проекта уже состоялся листинг, и многие побежали продавать свои токены. Это сильно отразилось на цене актива. У проекта интересная дорожная карта и планы на будущее. Стоит принимать решения исключительно из личных предпочтений. В целом, токены достались вам бесплатно, потому что вы играли в игру. Если проект кажется перспективным, то держатели токенов ничего не теряют.

2. Можно ли вывести Catizen на кошелек мессенджера Telegram?

Вывод на кастодиальный кошелек недоступен. Но вы можете использовать TON Space.

3. Как еще можно заработать на токене CATI?

Заработок на бирже от курсов цены всегда будет актуален для любых криптоактивов. Боты Veles с их сеткой ордеров, а также с заранее рассчитанным потенциалом могут агрессивно торговать волатильные активы, которые совсем недавно провели листинг на крупных биржах. А со стратегией spot short можно зарабатывать на понижении курса цены на спотовом рынке.