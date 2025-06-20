Що таке торгові боти

Якщо ви втомилися від постійного сидіння перед графіками і не встигаєте реагувати на ринкові сигнали, то саме час подумати про перехід на автоматичну торгівлю. Торгові боти - це цифрові асистенти, які беруть на себе всю рутину трейдера. На відміну від людини, яка аналізує ринок самостійно, вручну виставляє ордери і стежить за зміною ціни, бот для трейдингу діє миттєво і строго за заданим сценарієм. Він аналізує графік, перевіряє сигнали індикаторів, порівнює поточну ціну з умовами, прописаними в стратегії, і ухвалює рішення відкривати угоду чи ні.

Що роблять торгові боти?

Багато новачків запитують: «Навіщо потрібен торговий бот, якщо я можу і сам торгувати?»

Відповідь проста - криптовалютні торгові боти мають значно ширший функціонал і зручність, ніж ручний трейдинг.

Ось їхні основні переваги:

Автоматизація всієї торгівлі

Ведення статистики угод

Моментальна реакція на ринкові зміни

Торгівля через API

Всеосяжний аналіз ринку

Відсутність емоцій

Головна функція торгового бота криптовалют - це автоматизація дій. Щойно з’являється відповідний сигнал, бот не замислюється і не вагається, а відразу виставляє ордер на купівлю або продаж. Якщо ринок розвернувся, бот може швидко зафіксувати прибуток або навпаки закрити позицію за стоп-лосом, щоб мінімізувати збитки. Таким чином, торгівля ботами стає не тільки швидшою, а й дисциплінованішою, адже емоції тут повністю виключені.

Сучасні криптовалютні торгові боти вміють більше, ніж просто купувати і продавати. Вони можуть вести статистику угод, розраховувати ризик на позицію, супроводжувати відкриті ордери, змінювати тейк-профіти і стоп-лоси на ходу, реагувати на зовнішні торгові сигнали, а також взаємодіяти з іншими системами через API криптобіржі. Наприклад, торговий бот Veles отримує дані безпосередньо від біржі і моментально використовує їх у своїх алгоритмах.

Особливу увагу варто приділити здатності ботів обробляти одночасно десятки криптовалютних пар. Поки трейдер може аналізувати один або два графіки, бот здатний стежити за десятками в режимі реального часу. Це робить його практично незамінним в умовах високочастотної торгівлі, особливо коли використовується алгоритмічна торгівля.

Як працюють торгові боти

Робота торгового бота починається з підключення до криптовалютної біржі через API криптобіржі - це спеціальний програмний інтерфейс, який дає змогу боту обмінюватися даними з біржею в режимі реального часу. З його допомогою бот отримує котирування, стежить за балансом, перевіряє історію угод і головне - виставляє ордери на купівлю або продаж.

Усередині будь-якого бота для трейдингу лежить алгоритм - набір правил, які визначають, як діяти в тій чи іншій ринковій ситуації. Наприклад, у стратегії може бути зазначено: якщо ціна перетинає ковзну середню знизу вгору, а обсяги зростають, то бот має відкрити довгу позицію. Якщо умови змінюються - алгоритм аналізує це і закриває угоду. Усе відбувається автоматично, без участі людини.

Коли бот запущений, він безперервно сканує ринок, використовуючи індикатори технічного аналізу або торгові сигнали криптовалют. Це може бути RSI, MACD, стохастик, свічкові моделі або навіть власні сигнальні системи, інтегровані в криптобот-стратегії - загалом усе, що ви захочете використовувати. Своєю чергою, торговий бот Veles дає змогу вам використовувати складні комбінації індикаторів, фільтрувати входи і комбінувати кілька логік у рамках одного алгоритму.

Після того як бот отримує потрібний сигнал, він негайно формує ордер і відправляє його на біржу. Він також може встановити рівні тейк-профіту і стоп-лосс, стежити за позицією і, за необхідності, скоригувати ордери залежно від зміни умов на ринку. Це дає змогу не тільки увійти в угоду в потрібний момент, а й супроводжувати її до виходу, що особливо важливо в умовах волатильності.

Однак на боці користувача залишається незмінне завдання - налаштування торгового бота. Потрібно задати параметри, за якими бот діятиме: ліміти за ризиком, перелік активів, робочі індикатори, цілі прибутку та інші параметри. У Veles Trading Bot цей процес максимально спрощено: трейдеру не потрібно знати код, достатньо вибрати стратегію і ввести параметри в зручній формі. Так працює зв’язка: користувач задає правила, бот реалізує їх в автоматичному режимі, і алгоритмічна торгівля перетворюється на системний процес, вільний від емоцій і помилок.

Види торгових ботів

Створення торгових ботів залежить від цілей трейдера. Нижче - популярні типи:

Сітковий бот (grid bot)

Трендовий бот

Сигнальний бот

Арбітражний бот

Бот, що індивідуально налаштовується

Сітковий торговий бот

Сітковий бот (grid bot) будує «сітку» ордерів на певному ціновому діапазоні. Він виставляє кілька лімітних ордерів на купівлю і продаж за кроком, заздалегідь заданим користувачем. Щойно ціна починає рухатися вгору і вниз у рамках цієї сітки, бот фіксує прибуток на кожному кроці - купуючи на відкаті і продаючи на імпульсі. Такий підхід ідеально підходить для флетового ринку з яскраво вираженою волатильністю. Торговий бот Veles дає змогу гнучко налаштовувати параметри сітки, адаптуючи стратегію під різні торгові пари та ринкові умови. Сіткові боти для трейдингу особливо популярні на біржах з низькими комісіями, таких як Bybit.

Трендовий торговий бот

Цей бот орієнтований на рух ринку в одному напрямку - вгору або вниз. Його завдання - визначити поточний тренд і відкрити позицію за його напрямком, утримуючи її до зміни фази. Трендові торгові боти криптовалют використовують індикатори на кшталт ковзних середніх (MA), ADX або цінового каналу. Вони гарні на ринках зі стійкими рухами, наприклад, при зростанні біткоїна або під час падіння альткойнів. Налаштування торгового бота на трендову модель дає змогу отримувати максимум із затяжних імпульсів, водночас мінімізуючи шум від корекцій. Такий підхід дедалі частіше використовується в трейдинг-ботах 2025, особливо під час торгівлі на новинах і фундаментальних подіях.

Сигнальний бот

Сигнальні боти - це системи, які відкривають угоди не на основі технічних індикаторів, а за зовнішніми торговими сигналами. Сигнали можуть надходити від аналітиків, каналів у Telegram, платних сервісів або через інтеграцію з ботами-інформаторами. Коли надходить сигнал, торговий бот автоматично відкриває позицію, дотримуючись заданих параметрів ризику та управління капіталом. Такий підхід зручний для тих, хто не хоче будувати свої стратегії, а вважає за краще слідувати чужим рекомендаціям. Veles Trading Bot пропонує підключення до внутрішніх і зовнішніх сигналів, а також вбудовану систему управління сигналами.

Арбітражний бот

Арбітражний бот заробляє на різниці цін одного і того ж активу на різних біржах або ринках. Наприклад, якщо Ethereum коштує на Binance $1 850, а на Bybit - $1 870, бот купить дешевше і продасть дорожче, фіксуючи прибуток за кожне коло. Такий бот вимагає високої швидкості і стабільного API-підключення, а також моментального реагування. Арбітражні торгові боти Bybit зазвичай використовуються в парі з іншими біржами, де спостерігаються цінові відхилення. Однак потрібно враховувати комісії, затримки транзакцій і ліміти бірж - вони можуть з’їсти весь потенційний прибуток. Проте грамотне налаштування торгового бота дає змогу отримувати вигоду з таких можливостей без участі людини.

Бот за індикатором або користувацькою стратегією

Це найбільш гнучкий варіант, коли створення торгових ботів відбувається на основі власних правил і логіки. Користувач сам обирає, які індикатори використовувати, як саме вони повинні взаємодіяти і які дії виконувати при отриманні сигналу. Наприклад, можна створити криптобот стратегію, яка відкриває угоду тільки в разі одночасного перетину ковзної середньої та підтвердження від стохастика. Торговий бот Veles надає візуальний конструктор, де такі стратегії можна збирати без програмування. Користувач може також провести бектест стратегії, щоб переконатися в її працездатності до запуску в ринок.

Чи можуть торгові боти втрачати гроші?

Незважаючи на всі технологічні переваги, торговий бот не застрахований від збитків. Він не магічна кнопка «заробити», а лише інструмент, який діє суворо в рамках заданих параметрів. І якщо умови ринку змінюються занадто швидко або стратегія налаштована неправильно, то бот для трейдингу може не просто не принести прибуток, а зафіксувати серію збиткових угод. Однак давайте розберемося - чому так відбувається і в чому все ж таки сила автоматизації.

Основна причина, через яку торгові боти криптовалют можуть втрачати гроші - це нестабільність ринку. Різкі новини, маніпуляції китів, раптові проливи ліквідності можуть зламати будь-яку, навіть найточнішу стратегію. Саме тому налаштування торгового бота має бути максимально чітким, з урахуванням усіх можливих ризиків.

Ще один важливий фактор - це якість самої стратегії. Навіть найсучасніший торговий бот не зможе показати результат, якщо алгоритм, на якому він працює, збитковий або побудований на застарілих логіках. Ось чому перед запуском у ринок важливо проводити бэктест - тестування стратегії на історичних даних. Це допомагає виявити слабкі місця ще до того, як стратегію використовуватимуть у реальній торгівлі. Без цієї перевірки алгоритмічна торгівля перетворюється на гру наосліп, і шанси на втрату депозиту різко зростають.

Не варто забувати і про технічні ризики - проблеми з інтернетом, збої на стороні біржі, помилки в API або в логіці обробки сигналів також можуть призвести до несподіваних наслідків. І хоча багато ботів, включно з Veles Trading Bot, уже мають захист від більшості таких збоїв, повністю виключити їх неможливо.

Торгові боти і стратегії

Зв’язка торгового бота і стратегій є фундаментом, на якому будується вся автоматична торгівля. Бот сам по собі нічого не робить. Він лише виконавець, точний і беземоційний. А ось що саме він робитиме повністю залежить від торгової логіки, яку в нього заклали. Саме тому вибір і налаштування стратегії є важливими моментами для будь-якого трейдера, який працює з автоматизацією.

Кожна криптобот стратегія являє собою набір умов, за яких відбуваються угоди. Ці умови включають сигнали на вхід, правила виходу, рівні ризику, цілі прибутку, обмеження на кількість відкритих позицій і навіть поведінку в разі флетового ринку. Залежно від того, як усе це налаштовано, бот може бути агресивним, консервативним, трендовим, скальпувальним або працювати за сіткою. Створення торгових ботів з різними стратегіями дає змогу адаптуватися під будь-які ринкові фази - від зростання до глибокої корекції.

Наприклад, з торговим ботом Veles, трейдери можуть вибирати готові стратегії і мають можливість налаштування своїх. Тут можна вибрати модель на кшталт: «слідувати за трендом», «працювати від меж каналу», «використовувати RSI + MA» або «входити по пробою рівня». Також не потрібно забувати про доступну функцію у вигляді бектестів - прогонів стратегії за історичними даними. Завдяки цьому інструменту ви можете зрозуміти, як би стратегія поводилася в минулому, які просадки могла б дати і скільки угод приносили прибуток. Без такої перевірки запуск будь-якої стратегії в реальний ринок - це лотерея, особливо на волатильних активах.

Сучасні торгові боти криптовалют можуть працювати з мультистратегіями - це означає, що один бот може відстежувати кілька торгових сигналів одночасно. Наприклад, при перетині ковзних середніх - відкривати позицію, а якщо RSI входить у зону перекупленості, то частково фіксувати прибуток. Трейдинг-боти здатні комбінувати класичні індикатори і кастомні умови, що робить поведінку гнучкою і точною.

Важливо розуміти, що одна стратегія не може працювати вічно і без коригувань. Ринок все ж динамічний - те, що працювало в бичачий цикл, може давати збитки в боковику або під час даун-тренда. Тому успішні трейдери використовують портфелі стратегій і періодично їх оновлюють. Також необхідно стежити за торговими сигналами криптовалют, які можуть доповнювати або коригувати поведінку бота, особливо в моменти новин, халвінгів, лістингів або зливу ліквідності.

А якщо ви не впевнені, з чого почати або яку стратегію обрати - ви завжди можете звернутися до нашої технічної підтримки. Команда Veles допоможе з вибором, запуском і налаштуванням відповідного торгового рішення. І, звичайно ж, не забудьте, що під час реєстрації на платформі ви можете отримати бонус у 5$, який стане хорошим стартом для знайомства зі світом автоматизованої торгівлі.

FAQ

1. Як вибрати торгового бота?

Оцініть: чи є бектест, підтримка, інтеграція з біржами, простота інтерфейсу. Спробуйте торговий бот Veles, він чудово підходить для новачків.

2. Чи потрібні знання програмування?

Ні. Сучасні боти для трейдингу налаштовуються через візуальний інтерфейс.

3. Чи можна почати з мінімального депозиту?

Так. Багато криптовалютних торгових ботів працюють навіть з $5-50.

4. Чи можна запускати кілька стратегій?

Так. На Veles можна вести паралельну торгівлю за кількома активами та алгоритмами.

5. Що робити, якщо не розумію, як це працює?

Просто зверніться до підтримки - вона допоможе налаштувати торговий бот і пояснить усі кроки.