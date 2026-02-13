Консерватор, поміркований чи агресор? Як обрати стратегію і не злити депозит

Фінансові ринки суттєво змінилися. Тепер трейдер не сидить цілодобово перед монітором із червоними від недосипання очима. На зміну інтуїції та ручному управлінню прийшла холодна математика алгоритмів.

Криптовалютний ринок — це цілодобовий марафон, де людина фізично не здатна конкурувати з машинами. Втома, страх і жадібність стають причиною втрати депозиту.

Ми з’ясуємо, як визначити свій психотип інвестора та налаштувати алгоритми так, щоб вони працювали на вас, а не проти вас.

Визначте свій психотип (Чесно)

Перш ніж налаштовувати API-ключі, дайте собі відповідь на запитання: «навіщо я тут?».

Консерватор

Ви не шукаєте легких грошей. Ваше завдання — обігнати реальну інфляцію і зберегти капітал. Втрата 10% депозиту для вас неприпустима.

Мета: плавний ріст без нервів.

плавний ріст без нервів. Інструменти: спотовий ринок, фундаментальні активи (BTC, ETH), широкі сітки ордерів.

спотовий ринок, фундаментальні активи (BTC, ETH), широкі сітки ордерів. Ваша стратегія: ви купуєте актив назавжди. Якщо ціна впала — ви просто інвестор, який чекає на зростання. Жодних ліквідацій.

Поміркований

Золота середина. Ви розумієте: без ризику немає прибутку. Готові терпіти тимчасові просідання заради прибутковості 50-100% річних, але не готові втрачати все.

Мета: системне накопичення на дистанції.

системне накопичення на дистанції. Інструменти: ф’ючерси з ізольованою маржею, низьке плече (3x-5x), обов’язкові стоп-лосси.

ф’ючерси з ізольованою маржею, низьке плече (3x-5x), обов’язкові стоп-лосси. Ваша стратегія: акуратна спекуляція. Ви забираєте прибуток частинами, рухаєте стопи в беззбитковість.

Агресор

Ви прийшли за адреналіном та іксами. Ризик втратити все вас не лякає, якщо є шанс подвоїтися за місяць. Зазвичай це шлях або новачків, або профі з виділеним ризиковим капіталом (шлях до надприбутків).

Мета: розгін депозиту будь-якою ціною.

розгін депозиту будь-якою ціною. Інструменти: високі плечі (20x+), скальпінг волатильних альткоїнів (мемкоїни, нові L1/L2), робота без стопів.

високі плечі (20x+), скальпінг волатильних альткоїнів (мемкоїни, нові L1/L2), робота без стопів. Ваша стратегія: високий мартингейл, усереднення, гра на відскоках.

Варіанти стратегій

Як це працює на практиці, на прикладі архітектури платформи Veles.

Спотовий DCA-бот (для консерватора)

Ідеальний варіант для старту. Ви не берете в борг у біржі.

Механіка: депозит дробиться на десятки дрібних ордерів. Бот розставляє ордери на купівлю драбинкою вниз на 20-30% від поточної ціни.

депозит дробиться на десятки дрібних ордерів. Бот розставляє ордери на купівлю драбинкою вниз на 20-30% від поточної ціни. Логіка: ціна падає — бот усереднює позицію. Ціна відскакує — бот продає з плюсом.

ціна падає — бот усереднює позицію. Ціна відскакує — бот продає з плюсом. Ризик: тільки один — перетворитися на довгострокового холдера, якщо монета впаде на 90%.

Ф’ючерси з гальмами (для поміркованого)

Тут підключається кредитне плече, але не величезних розмірів.

Ізольована маржа: бот має доступ тільки до виділеної суми (наприклад, $100), а не до всього вашого гаманця. Помилка в стратегії спалить $100, а не $10000.

бот має доступ тільки до виділеної суми (наприклад, $100), а не до всього вашого гаманця. Помилка в стратегії спалить $100, а не $10000. Multi-Take Profit: не будьте жадібними. Налаштуйте бота фіксувати прибуток драбинкою. Забрали 50% позиції на першому стрибку (+1%). Стоп-лосс переноситься в беззбитковість. Решту вже тягнете вище.

Мартингейл і волатильність (для агресора)

Небезпечна, але прибуткова зона.

Механіка: якщо ціна йде проти вас, бот докуповує актив, збільшуючи обсяг кожного наступного ордера в геометричній прогресії. Це зсуває точку виходу (тейк-профіт) ближче до поточної ціни.

якщо ціна йде проти вас, бот докуповує актив, збільшуючи обсяг кожного наступного ордера в геометричній прогресії. Це зсуває точку виходу (тейк-профіт) ближче до поточної ціни. Суть: достатньо мікро-відскоку, щоб закрити величезну позицію в плюс.

достатньо мікро-відскоку, щоб закрити величезну позицію в плюс. Ризик: якщо відскоку не буде, маржа скінчиться, і позицію ліквідує біржа. Підходить тільки для монет з високою ліквідністю (SOL, XRP, DOGE).

Технічна гігієна

Неважливо, який у вас психотип, є правила, яких краще дотримуватися будь-якому трейдеру.

Індикатори

Не запускайте бота наосліп. Використовуйте математичні фільтри.

RSI (Індекс відносної сили). Купуйте, коли всім страшно (RSI < 30). Продавайте, коли всі в ейфорії (RSI > 70). Combo-фільтри. RSI + CCI. Це відсікає 90% хибних входів на «боковику» (флеті).

Бектести — ваша машина часу

Ніколи не запускайте стратегію на реальні гроші без тесту. У Veles є пре-чеки. Проженіть налаштування за останні 2 місяці або відразу на відрізку в кілька років.

Дивіться на МПЗ (Максимальний плаваючий збиток) — максимальне просідання. Якщо на тесті воно було $200, а у вас на рахунку $150 — вас ліквідує.

Підсумок

Трейдинг за допомогою ботів — це насамперед автоматизація перевіреної стратегії, а не гарантія миттєвого прибутку. Ефективність алгоритму безпосередньо залежить від налаштувань та дисципліни користувача.

Контролювати емоції простіше, коли ринок у вас у кишені. Використовуйте мобільний додаток Veles, щоб отримувати сповіщення про угоди, а не сидіти біля монітора.

Сервіс підтримує інтеграцію з найбільшими біржами, пропонує готові пресети від досвідчених трейдерів і, що важливо, дозволяє гнучко налаштувати ризик-менеджмент під будь-які цілі.