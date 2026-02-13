Консерватор, поміркований чи агресор? Як обрати стратегію і не злити депозит
Фінансові ринки суттєво змінилися. Тепер трейдер не сидить цілодобово перед монітором із червоними від недосипання очима. На зміну інтуїції та ручному управлінню прийшла холодна математика алгоритмів.
Криптовалютний ринок — це цілодобовий марафон, де людина фізично не здатна конкурувати з машинами. Втома, страх і жадібність стають причиною втрати депозиту.
Ми з’ясуємо, як визначити свій психотип інвестора та налаштувати алгоритми так, щоб вони працювали на вас, а не проти вас.
Визначте свій психотип (Чесно)
Перш ніж налаштовувати API-ключі, дайте собі відповідь на запитання: «навіщо я тут?».
Консерватор
Ви не шукаєте легких грошей. Ваше завдання — обігнати реальну інфляцію і зберегти капітал. Втрата 10% депозиту для вас неприпустима.
- Мета: плавний ріст без нервів.
- Інструменти: спотовий ринок, фундаментальні активи (BTC, ETH), широкі сітки ордерів.
- Ваша стратегія: ви купуєте актив назавжди. Якщо ціна впала — ви просто інвестор, який чекає на зростання. Жодних ліквідацій.
Поміркований
Золота середина. Ви розумієте: без ризику немає прибутку. Готові терпіти тимчасові просідання заради прибутковості 50-100% річних, але не готові втрачати все.
- Мета: системне накопичення на дистанції.
- Інструменти: ф’ючерси з ізольованою маржею, низьке плече (3x-5x), обов’язкові стоп-лосси.
- Ваша стратегія: акуратна спекуляція. Ви забираєте прибуток частинами, рухаєте стопи в беззбитковість.
Агресор
Ви прийшли за адреналіном та іксами. Ризик втратити все вас не лякає, якщо є шанс подвоїтися за місяць. Зазвичай це шлях або новачків, або профі з виділеним ризиковим капіталом (шлях до надприбутків).
- Мета: розгін депозиту будь-якою ціною.
- Інструменти: високі плечі (20x+), скальпінг волатильних альткоїнів (мемкоїни, нові L1/L2), робота без стопів.
- Ваша стратегія: високий мартингейл, усереднення, гра на відскоках.
Варіанти стратегій
Як це працює на практиці, на прикладі архітектури платформи Veles.
Спотовий DCA-бот (для консерватора)
Ідеальний варіант для старту. Ви не берете в борг у біржі.
- Механіка: депозит дробиться на десятки дрібних ордерів. Бот розставляє ордери на купівлю драбинкою вниз на 20-30% від поточної ціни.
- Логіка: ціна падає — бот усереднює позицію. Ціна відскакує — бот продає з плюсом.
- Ризик: тільки один — перетворитися на довгострокового холдера, якщо монета впаде на 90%.
Ф’ючерси з гальмами (для поміркованого)
Тут підключається кредитне плече, але не величезних розмірів.
- Ізольована маржа: бот має доступ тільки до виділеної суми (наприклад, $100), а не до всього вашого гаманця. Помилка в стратегії спалить $100, а не $10000.
- Multi-Take Profit: не будьте жадібними. Налаштуйте бота фіксувати прибуток драбинкою. Забрали 50% позиції на першому стрибку (+1%). Стоп-лосс переноситься в беззбитковість. Решту вже тягнете вище.
Мартингейл і волатильність (для агресора)
Небезпечна, але прибуткова зона.
- Механіка: якщо ціна йде проти вас, бот докуповує актив, збільшуючи обсяг кожного наступного ордера в геометричній прогресії. Це зсуває точку виходу (тейк-профіт) ближче до поточної ціни.
- Суть: достатньо мікро-відскоку, щоб закрити величезну позицію в плюс.
- Ризик: якщо відскоку не буде, маржа скінчиться, і позицію ліквідує біржа. Підходить тільки для монет з високою ліквідністю (SOL, XRP, DOGE).
Технічна гігієна
Неважливо, який у вас психотип, є правила, яких краще дотримуватися будь-якому трейдеру.
Індикатори
Не запускайте бота наосліп. Використовуйте математичні фільтри.
- RSI (Індекс відносної сили). Купуйте, коли всім страшно (RSI < 30). Продавайте, коли всі в ейфорії (RSI > 70).
- Combo-фільтри. RSI + CCI. Це відсікає 90% хибних входів на «боковику» (флеті).
Бектести — ваша машина часу
Ніколи не запускайте стратегію на реальні гроші без тесту. У Veles є пре-чеки. Проженіть налаштування за останні 2 місяці або відразу на відрізку в кілька років.
Дивіться на МПЗ (Максимальний плаваючий збиток) — максимальне просідання. Якщо на тесті воно було $200, а у вас на рахунку $150 — вас ліквідує.
Підсумок
Трейдинг за допомогою ботів — це насамперед автоматизація перевіреної стратегії, а не гарантія миттєвого прибутку. Ефективність алгоритму безпосередньо залежить від налаштувань та дисципліни користувача.
Контролювати емоції простіше, коли ринок у вас у кишені. Використовуйте мобільний додаток Veles, щоб отримувати сповіщення про угоди, а не сидіти біля монітора.
Сервіс підтримує інтеграцію з найбільшими біржами, пропонує готові пресети від досвідчених трейдерів і, що важливо, дозволяє гнучко налаштувати ризик-менеджмент під будь-які цілі.