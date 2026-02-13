Консерватор, умеренный или агрессор? Как выбрать стратегию и не слить депозит

Финансовые рынки сильно поменялись. Теперь трейдер не сидит сутками перед монитором с красными от недосыпа глазами. На смену интуиции и ручному управлению пришла холодная математика алгоритмов.

Криптовалютный рынок — это круглосуточный марафон, где человек физически не способен конкурировать с машинами. Усталость, страх и жадность становятся причиной потери депозита.

Мы выясним, как определить свой психотип инвестора и настроить алгоритмы так, чтобы они работали на вас, а не против вас.

Определите свой психотип (Честно)

Прежде чем настраивать API-ключи, ответьте себе на вопрос: «зачем я здесь?».

Консерватор

Вы не ищете легких денег. Ваша задача — обогнать реальную инфляцию и сохранить капитал. Потеря 10% депозита для вас недопустима.

Цель: плавный рост без нервов.

плавный рост без нервов. Инструменты: спотовый рынок, фундаментальные активы (BTC, ETH), широкие сетки ордеров.

спотовый рынок, фундаментальные активы (BTC, ETH), широкие сетки ордеров. Ваша стратегия: вы покупаете актив навсегда. Если цена упала — вы просто инвестор, который ждет роста. Никаких ликвидаций.

Умеренный

Золотая середина. Вы понимаете: без риска нет прибыли. Готовы терпеть временные просадки ради доходности 50-100% годовых, но не готовы терять все.

Цель: системное накопление на дистанции.

системное накопление на дистанции. Инструменты: фьючерсы с изолированной маржой, низкое плечо (3x-5x), обязательные стоп-лоссы.

фьючерсы с изолированной маржой, низкое плечо (3x-5x), обязательные стоп-лоссы. Ваша стратегия: аккуратная спекуляция. Вы забираете прибыль частями, двигаете стопы в безубыток.

Агрессор

Вы пришли за адреналином и иксами. Риск потерять все вас не пугает, если есть шанс удвоиться за месяц. Обычно это путь либо новичков, либо профи с выделенным рисковым капиталом (путь к сверхприбыли).

Цель: разгон депозита любой ценой.

разгон депозита любой ценой. Инструменты: высокие плечи (20x+), скальпинг волатильных альткоинов (мемкоины, новые L1/L2), работа без стопов.

высокие плечи (20x+), скальпинг волатильных альткоинов (мемкоины, новые L1/L2), работа без стопов. Ваша стратегия: высокий мартингейл, усреднения, игра на отскоках.

Варианты стратегий

Как это работает на практике, на примере архитектуры платформы Veles.

Спотовый DCA-бот (для консерватора)

Идеальный вариант для старта. Вы не берете в долг у биржи.

Механика: депозит дробится на десятки мелких ордеров. Бот расставляет ордера на покупку лесенкой вниз на 20-30% от текущей цены.

депозит дробится на десятки мелких ордеров. Бот расставляет ордера на покупку лесенкой вниз на 20-30% от текущей цены. Логика: цена падает — бот усредняет позицию. Цена отскакивает — бот продает с плюсом.

цена падает — бот усредняет позицию. Цена отскакивает — бот продает с плюсом. Риск: только один — превратиться в долгосрочного холдера, если монета упадет на 90%.

Фьючерсы с тормозами (для умеренного)

Здесь подключается кредитное плечо, но не огромных размеров.

Изолированная маржа: бот имеет доступ только к выделенной сумме (например, $100), а не ко всему вашему кошельку. Ошибка в стратегии сожжет $100, а не $10000.

бот имеет доступ только к выделенной сумме (например, $100), а не ко всему вашему кошельку. Ошибка в стратегии сожжет $100, а не $10000. Multi-Take Profit: не жадничайте. Настройте бота фиксировать прибыль лесенкой. Забрали 50% позиции на первом скачке (+1%). Стоп-лосс переносится в безубыток. Остальное уже тянете выше.

Мартингейл и волатильность (для агрессора)

Опасная, но прибыльная зона.

Механика: если цена идет против вас, бот докупает актив, увеличивая объем каждого следующего ордера в геометрической прогрессии. Это сдвигает точку выхода (тейк профита) ближе к текущей цене.

если цена идет против вас, бот докупает актив, увеличивая объем каждого следующего ордера в геометрической прогрессии. Это сдвигает точку выхода (тейк профита) ближе к текущей цене. Суть: достаточно микро-отскока, чтобы закрыть огромную позицию в плюс.

достаточно микро-отскока, чтобы закрыть огромную позицию в плюс. Риск: если отскока не будет, маржа кончится, и позицию ликвидирует биржа. Подходит только для монет с высокой ликвидностью (SOL, XRP, DOGE).

Техническая гигиена

Неважно, какой у вас психотип, есть правила, которые лучше соблюдать любому трейдеру.

Индикаторы

Не запускайте бота вслепую. Используйте математические фильтры.

RSI (Индекс относительной силы). Покупайте, когда всем страшно (RSI < 30). Продавайте, когда все в эйфории (RSI > 70). Combo-фильтры. RSI + CCI. Это отсекает 90% ложных входов на «боковике».

Бэктесты — ваша машина времени

Никогда не запускайте стратегию на реальные деньги без теста. В Veles есть пре-чеки. Прогоните настройки за последние 2 месяца или сразу на отрезке в несколько лет.

Смотрите на МПУ (Максимальный плавающий убыток) — максимальную просадку. Если на тесте она была $200, а у вас на счете $150 — вас ликвидирует.

Итог

Трейдинг с помощью ботов — это прежде всего автоматизация проверенной стратегии, а не гарантия мгновенной прибыли. Эффективность алгоритма напрямую зависит от настроек и дисциплины пользователя.

Контролировать эмоции проще, когда рынок у вас в кармане. Используйте мобильное приложение Veles, чтобы получать уведомления о сделках, а не сидеть у монитора.

Сервис поддерживает интеграцию с крупнейшими биржами, предлагает готовые пресеты от опытных трейдеров и, что важно, позволяет гибко настроить риск-менеджмент под любые цели.