Портфель Криптовалют - збираємо правильно

У 2024 році ринок криптовалют продовжує розвиватися, надаючи все більше можливостей для тих, хто готовий вкладати в нього свої кошти. Навіть у США, де держава дуже консервативно регулює фінансову діяльність, у 2024 році з’явилися фонди, призначені спеціально для вкладень у криптовалюту. За даними Coinshares, такі фонди частіше відчувають приплив активів, ніж їхній відтік. На скріншоті - діаграма припливів у такі фонди і відтоків з них.

Незважаючи на перспективи, такі вкладення пов’язані з істотними ризиками через високу волатильність криптовалют. Щоб знизити ризики і збільшити ймовірність отримання прибутку, важливо правильно скласти криптовалютний портфель.

Що таке крипто портфель

Купівля криптовалют у строгому сенсі не є інвестицією. На відміну від класичних інвестицій, коли кошти передаються бізнесу в обмін на частку в його прибутку, придбання криптовалюти не передбачає подібних угод. З цієї причини криптовалюти не варто називати інвестиційним інструментом у традиційному сенсі. Проте багато хто використовує термін «інвестиція» для позначення купівлі криптовалют, і надалі в тексті ми іноді будемо застосовувати це слово для зручності.

Криптовалютний портфель являє собою сукупність цифрових активів, придбаних, щоб отримати прибуток і диверсифікувати ризики. Включення до портфеля активів із різними рівнями ризику та волатильності дає змогу мінімізувати втрати в разі падіння вартості однієї криптовалюти.

Створення портфеля криптовалют - це процес, що вимагає серйозного аналізу кожного активу, розуміння ринкової ситуації та вибору стратегії, яка відповідатиме індивідуальним цілям власника активів і його готовності до ризику.

Класифікація крипто портфелів

Основні параметри, за якими можна розділити портфелі, - це збалансованість активів, ставлення власника до ризику і терміни володіння активами.

За збалансованістю

Збалансовані портфелі містять активи з різним ступенем ризику. Такі криптовалюти, як біткоїн і ефір, вважаються більш стабільними і передбачуваними активами, в той час як мемкоїни і токени GameFi більш волатильні: проходять через періоди вибухового зростання, але можуть демонструвати і зниження вартості практично до нуля.

Збалансований портфель дає змогу знизити ризики, оскільки падіння вартості одного активу може бути компенсовано зростанням інших.

Незбалансовані портфелі найчастіше наповнені криптовалютами з одного і того ж сегмента: наприклад, RWA (токенізація реальних активів) або Layer2 (шари поверх основних блокчейнів). Це може бути вигідною стратегією, якщо вгадати з вибором сегмента. Однак такі портфелі наражаються на більші ризики, оскільки падіння курсу всіх активів з одного сегмента може відбутися одночасно.

За ставленням інвестора до ризику

Консервативні портфелі - це портфелі власників активів, які вважають за краще знижувати ризики. До них зазвичай входять перевірені часом і більш стабільні криптовалюти з високою ринковою капіталізацією, як-от біткоїн та ефір. Ці активи менш схильні до різких коливань ціни, що дасть змогу зберегти значну частину коштів навіть за негативної ситуації на ринку.

Помірні портфелі складаються власниками активів, готовими до деякого ризику заради збільшення потенційного прибутку. У свої портфелі вони включають не тільки стабільні активи, а й деякі більш волатильні альткоїни, які можуть принести високий прибуток. При цьому частина портфеля, як і раніше, залишається у великих, менш ризикових активах.

Агресивні портфелі складаються людьми, які активно шукають можливості для максимального прибутку. Такі портфелі можуть включати безліч високоризикових активів, наприклад, мемкоїнів, які зростають тільки на хвилі хайпу. Часто ставка в таких портфелях робиться на монети з низькою капіталізацією, які можуть швидко зрости в ціні, але можуть і різко знецінитися.

За термінами інвестування

Короткострокові портфелі формуються тими, хто хоче отримати прибуток протягом декількох тижнів або місяців. Власник такого портфеля може активно торгувати криптовалютами, використовуючи коливання цін для швидкого заробітку.

Якщо ж активний ручний трейдинг не ваш формат, то ідеальним рішенням для короткострокового портфеля можуть стати автоматизовані торгові боти Veles, які можна налаштувати на отримання додаткового прибутку від короткострокових коливань. Вони купуватимуть нову порцію криптовалюти, коли ціна стане ще більш вигідною для купівлі, і продаватимуть куплену криптовалюту, коли ціна зростатиме.

Середньострокові портфелі розраховані на термін від півроку до року. До них включаються активи, які можуть показати стабільне зростання протягом цього періоду, але при цьому власник готовий терпіти тимчасові просадки. Із середньостроковим портфелем теж зручно використовувати ботів Veles, оскільки в періоди просідань вони можуть без участі власника портфеля добирати позицію і в такий спосіб покращувати точку входу для отримання максимального прибутку під час подальшого продажу.

Довгострокові портфелі складаються на кілька років і орієнтовані на довгострокове зростання активів. Зазвичай у таких портфелях присутні великі криптовалюти, як-от біткоїн та ефір, які показали стабільне зростання протягом кількох років.

Як вибирати активи для портфеля криптовалют

Під час додавання активу в портфель найважливіше - відповісти на запитання: кому я його потім зможу продати.

Ліквідна не будь-яка крипта. Портфель можна скласти з таких активів:

Біткоїн. Попит на нього забезпечений безпрецедентною обчислювальною потужністю майнерів, що забезпечують захист блокчейна від злому. Немає надійнішого способу зберігання заощаджень, ніж зберігання в блокчейні Біткоїна, де ніхто не може конфіскувати або заморозити активи. Крім того, біткоїн - єдина криптовалюта, обмін якої на долар за ринковим курсом гарантований державою (у Сальвадорі). Зі зростанням розуміння цих фактів попит на біткоїни тільки зростатиме, тож проблем із продажем куплених монет у вас не буде.

Ефір. Це монета, яка використовується для оплати роботи децентралізованих додатків і смарт-контрактів як в основній мережі Ethereum, так і в деяких мережах другого рівня (наприклад, Base). Доти, доки dApps і смарт-контракти в цих мережах працюють, попит на ефір зберігатиметься, і ви зможете продати куплені монети.

Polkadot. Ця монета використовується для оплати комісій у мережах взаємопов’язаних блокчейнів. Якщо новий криптопроєкт не готовий самостійно підтримувати власний блокчейн, він може приєднатися до готової екосистеми Polkadot, що забезпечує йому додаткову безпеку. Оскільки підтримка незалежного блокчейна - це дуже складне завдання (навіть такі великі проєкти, як TON і Solana нерідко стикаються зі збоями), потреба в екосистемах, які дають змогу включити нові блокчейни в надійну мережу, зберігатиметься. А разом з нею зберігатиметься і попит на монети, необхідні для оплати комісій цієї мережі.

Binance Coin (BNB). Ця монета дає змогу отримувати знижку на комісії найбільшої криптовалютної біржі Binance і брати участь у розподілі деяких нових токенів, які виходять на біржу. Поки Бінанс зберігає популярність, попит на BNB нікуди не дінеться.

Водночас, якщо взяти токени інших криптобірж, з ними можуть виникнути проблеми. Наприклад, останнім часом набирає популярності біржа Storm Trade на платформі TON. Вона, подібно до Бінансу, випускає власні токени, але використовувати такі токени можна тільки для стейкінгу, щоб отримувати дохід у самих цих токенах. Ні для чого іншого токени не застосовуються. Тому дохід у токенах STORM є ефемерним. Що можна зробити з отриманими токенами? Нічого. Можна спробувати їх продати. Але хто і навіщо їх купить? Поки немає відповіді на це питання, перспективи токена туманні.

Те саме стосується токенів ігор-клікерів (NOT, HMSTR, BLUM та інших) і мемкоїнів (PEPE, DOGS, CATS тощо). Попит на них є тільки з боку спекулянтів. Але якщо курс зросте, спекулянти купувати не будуть: вони купують активи за низькою ціною, а за високою - воліють продавати. Тому на спекулятивний попит не варто розраховувати при формуванні портфеля криптовалют. Потрібно шукати ще когось, крім спекулянтів, хто зможе забезпечити попит на актив, який вас цікавить.

І тільки коли ви склали список криптовалют, щодо яких ви впевнені, що на них є попит, і ви зможете їх згодом продати, варто переходити до оцінки перспектив того, що попит зростатиме, і ціна разом з ним.

Поради щодо створення та ведення крипто портфеля

Перед початком 2024 року на форумі Bitcointalk було запущено конкурс криптопортфелів. За його умовами, до портфеля, який має бути складений на 1000 USD,

можна додати чотири криптовалюти,

не можна включити біткоїн,

можна взяти лише один стейблкоїн.

У конкурсі бере участь 39 портфелів. Сороковий портфель - це портфель, на 100 % складений з біткоїнів. І протягом усього 2024 року портфель із біткоїнів стабільно тримається в ТОП-5.

Переважна більшість альткоїнів, обраних учасниками конкурсу, поступаються біткоїну в прибутковості. На момент написання цієї статті 1000 доларів, вкладені на початку року в біткоїн, перетворилися б на 1430,98 USD. І лише 3 з 39 портфелів альткоїнів і стейблкоїнів дали б вищий результат. Щоправда, один із них збільшив би початковий капітал у 21 раз.

Лідер конкурсного рейтингу взяв у свій портфель токени Black, Nola, SPX6900 і ChartAI. Три з чотирьох токенів з початку року дуже сильно просіли, але зростання одного з них (SPX6900) багаторазово перекрило втрати від просідання за іншими.

Як ми бачимо, іноді вибір маловідомих криптовалют може призвести до вражаючих результатів. Але в більшості випадків оптимальним виявляється вибір перевірених рішень. Так, вони приносять не так багато прибутку, але цей прибуток можна збільшити, якщо під’єднати до біржового акаунту торговельні боти Veles (по одному боту на кожну криптовалюту з портфеля) і налаштувати їх на додаткові купівлі обраних криптовалют у разі зниження їхніх цін та продажі в разі зростання.

Також, сформувавши портфель і дочекавшись приросту хоча б по одному з активів, можна запустити на платформі Veles бот, налаштований на стратегію «спот шорт». Він продасть актив, курс якого зріс, а потім докуповуватиме його на корекціях. При цьому можна або збільшувати загальний обсяг активу в портфелі (тобто купувати більше, ніж було продано) або фіксувати прибуток на кожному циклі «продаж-купівля».

Трекери криптопортфелів для відстеження ваших активів

Для ефективного управління криптовалютним портфелем буває потрібно стежити за змінами вартості криптовалют у реальному часі та вести облік своїх вкладень. Ось кілька популярних трекерів, які надають такі можливості:

1. CoinTracker. Він інтегрується з більшістю великих бірж і криптогаманців, що дозволяє автоматично оновлювати дані про вартість ваших активів. Додаток надає зручні звіти та аналітику для моніторингу змін на ринку.

2. Blockfolio. Він дає змогу власникам активів не тільки стежити за змінами цін, а й отримувати актуальні новини про ринок криптовалют, що допомагає залишатися в курсі подій і своєчасно ухвалювати рішення.

3. Delta. Цей трекер дає змогу стежити за динамікою активів, отримувати звіти та аналітику, а також відстежувати зміни вартості на різних криптовалютних біржах.

Як трекер можна використовувати і бот Veles. Якщо ви налаштуєте його на збільшення і зменшення позиції при досягненні важливих для вас цінових рівнів і увімкнете сповіщення про угоди, то ви отримуватимете в телеграм сповіщення про всі зміни свого портфеля. А на додаток до цього такий «трекер» приноситиме прибуток від коливань курсу.

Висновок

Створювати криптовалютний портфель у 2024 році - це відповідальне і складне завдання, що вимагає глибокого розуміння ринку й уважного підходу до вибору активів. Важливо правильно розподілити кошти між різними типами криптовалют, враховувати ступінь волатильності активів і стежити за новими тенденціями.

Регулярне ребалансування за допомогою торгових ботів Veles допоможе керувати портфелем більш ефективно, збільшуючи прибуток при коливаннях курсів.

Запитання, які часто ставлять

1. Яку частину портфеля слід виділити на біткоїн?

Це залежить від вашої стратегії. Біткоїн-максималісти виділяють 100%. Такий «портфель» не буде збалансованим, але історія показує, що це рішення може бути виправданим. Біткоїн обганяє більшість альткоїнів на довгій дистанції.

2. Чи можна створити портфель тільки з альткоїнів?

Можна, але в більшості випадків це дає результати тільки на короткостроковому періоді. Навіть на горизонті одного року портфелі з альткоїнів, як правило, програють біткоїну в зростанні. Але якщо ви вгадаєте і знайдете той самий альткоїн, який «вистрілить», то підсумковий прибуток може виявитися в рази вищим.

3. З якої суми можна почати формування криптопортфеля?

Почати можна з будь-якої суми, але для повноцінної диверсифікації рекомендується мати хоча б кілька сотень доларів. Головне - правильно розподілити кошти між різними активами.