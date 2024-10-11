Портфель Криптовалют - собираем правильно

В 2024 году рынок криптовалют продолжает развиваться, предоставляя всё больше возможностей для тех, кто готов вкладывать в него свои средства. Даже в США, где государство очень консервативно регулирует финансовую деятельность, в 2024 году появились фонды, предназначенные специально для вложений в криптовалюту. По данным Coinshares, такие фонды чаще испытывают приток активов, чем их отток. На скриншоте - диаграмма притоков в такие фонды и оттоков из них.

Несмотря на перспективы, такие вложения связаны с существенными рисками из-за высокой волатильности криптовалют. Чтобы снизить риски и увеличить вероятность получения прибыли, важно правильно составить криптовалютный портфель.

Что такое крипто портфель

Покупка криптовалют в строгом смысле не является инвестицией. В отличие от классических инвестиций, когда средства передаются бизнесу в обмен на долю в его прибыли, приобретение криптовалюты не подразумевает подобных соглашений. По этой причине криптовалюты не стоит называть инвестиционным инструментом в традиционном смысле. Тем не менее, многие используют термин “инвестиция” для обозначения покупок криптовалют, и в дальнейшем в тексте мы иногда будем применять это слово для удобства.

Криптовалютный портфель представляет собой совокупность цифровых активов, приобретённых, чтобы получить прибыль и диверсифицировать риски. Включение в портфель активов с разными уровнями риска и волатильности позволяет минимизировать потери в случае падения стоимости одной криптовалюты.

Создание портфеля криптовалют - это процесс, требующий серьёзного анализа каждого актива, понимания рыночной ситуации и выбора стратегии, которая будет соответствовать индивидуальным целям владельца активов и его готовности к риску.

Классификация крипто портфелей

Основные параметры, по которым можно разделить портфели, - это сбалансированность активов, отношение владельца к риску и сроки владения активами.

По сбалансированности

Сбалансированные портфели включают в себя активы с разной степенью риска. Такие криптовалюты, как биткоин и эфир, считаются более стабильными и предсказуемыми активами, в то время как мемкоины и токены GameFi более волатильны: проходят через периоды взрывного роста, но могут демонстрировать и снижение стоимости практически до нуля.

Сбалансированный портфель позволяет снизить риски, так как падение стоимости одного актива может быть компенсировано ростом других.

Несбалансированные портфели чаще всего наполнены криптовалютами из одного и того же сегмента: например, RWA (токенизация реальных активов) или Layer2 (слои поверх основных блокчейнов). Это может быть выгодной стратегией, если угадать с выбором сегмента. Однако такие портфели подвергаются большим рискам, так как падение курса всех активов из одного сегмента может произойти одновременно.

По отношению инвестора к риску

Консервативные портфели - это портфели владельцев активов, предпочитающих снижать риски. В них обычно входят проверенные временем и более стабильные криптовалюты с высокой рыночной капитализацией, такие как биткоин и эфир. Эти активы менее подвержены резким колебаниям цены, что позволит сохранить значительную часть средств даже при негативной ситуации на рынке.

Умеренные портфели составляются владельцами активов, готовыми к некоторому риску ради увеличения потенциальной прибыли. В свои портфели они включают не только стабильные активы, но и некоторые более волатильные альткоины, которые могут принести высокую прибыль. При этом часть портфеля по-прежнему остаётся в крупных, менее рисковых активах.

Агрессивные портфели составляются людьми, активно ищущими возможности для максимальной прибыли. Такие портфели могут включать множество высокорисковых активов, например, мемкоинов, растущих только на волне хайпа. Часто ставка в таких портфелях делается на монеты с низкой капитализацией, которые могут быстро вырасти в цене, но могут и резко обесцениться.

По срокам инвестирования

Краткосрочные портфели формируются теми, кто хочет извлечь прибыль в течение нескольких недель или месяцев. Владелец такого портфеля может активно торговать криптовалютами, используя колебания цен для быстрого заработка.

Если же активный ручной трейдинг не ваш формат, то идеальным решением для краткосрочного портфеля могут стать автоматизированные торговые боты Veles, которые можно настроить на получение дополнительной прибыли от краткосрочных колебаний. Они будут покупать новую порцию криптовалюты, когда цена станет ещё более выгодной для покупки, и продавать купленную криптовалюту, когда цена будет расти.

Среднесрочные портфели рассчитаны на срок от полугода до года. В них включаются активы, которые могут показать стабильный рост в течение этого периода, но при этом владелец готов терпеть временные просадки. Со среднесрочным портфелем тоже удобно использовать ботов Veles, поскольку в периоды просадок они могут без участия владельца портфеля добирать позицию и тем самым улучшать точку входа для получения максимальной прибыли при последующей продаже.

Долгосрочные портфели составляются на несколько лет и ориентированы на долгосрочный рост активов. Обычно в таких портфелях присутствуют крупные криптовалюты, такие как биткоин и эфир, которые показали стабильный рост на протяжении нескольких лет.

Как выбирать активы для портфеля криптовалют

При добавлении актива в портфель самое важное - ответить на вопрос: кому я его потом смогу продать.

Ликвидна не любая крипта. Портфель можно составить из таких активов:

Биткоин. Спрос на него обеспечен беспрецедентной вычислительной мощностью майнеров, обеспечивающих защиту блокчейна от взлома. Нет более надёжного способа хранения сбережений, чем хранение в блокчейне Биткоина, где никто не может конфисковать или заморозить активы. Кроме того, биткоин - единственная криптовалюта, обмен которой на доллар по рыночному курсу гарантирован государством (в Сальвадоре). С ростом понимания этих фактов спрос на биткоины будет только расти, поэтому проблем с продажей купленных монет у вас не будет.

Эфир. Это монета, используемая для оплаты работы децентрализованных приложений и смарт-контрактов как в основной сети Ethereum, так и в некоторых сетях второго уровня (например, Base). До тех пор, пока dApps и смарт-контракты в этих сетях работают, спрос на эфир будет сохраняться, и вы сможете продать купленные монеты. Эфириум цена - один из самых популярных запросов в 2024 году, что подтверждает актуальность монеты.

Polkadot. Эта монета используется для оплаты комиссий в сетях взаимосвязанных блокчейнов. Если новый криптопроект не готов самостоятельно поддерживать собственный блокчейн, он может присоединиться к готовой экосистеме Polkadot, обеспечивающей ему дополнительную безопасность. Поскольку поддержка независимого блокчейна - это очень сложная задача (даже такие крупные проекты, как TON и Solana нередко сталкиваются со сбоями), потребность в экосистемах, позволяющих включить новые блокчейны в надёжную сеть, будет сохраняться. А вместе с ней будет сохраняться и спрос на монеты, необходимые для оплаты комиссий этой сети.

Binance Coin (BNB). Эта монета позволяет получать скидку на комиссии крупнейшей криптовалютной биржи Binance и участвовать в распределении некоторых новых токенов, которые выходят на биржу. Пока Бинанс сохраняет популярность, спрос на BNB никуда не денется.

В то же время, если взять токены других криптобирж, с ними могут возникнуть проблемы. Например, в последнее время набирает популярность биржа Storm Trade на платформе TON. Она, подобно Бинансу, выпускает собственные токены, но использовать такие токены можно только для стейкинга, чтобы получать доход в самих этих токенах. Ни для чего другого токены не применяются. Поэтому доход в токенах STORM является эфемерным. Что можно сделать с полученными токенами? Ничего. Можно попробовать их продать. Но кто и зачем их купит? Пока нет ответа на этот вопрос, перспективы токена туманны.

То же самое касается токенов игр-кликеров (NOT, HMSTR, BLUM и других) и мемкоинов (PEPE, DOGS, CATS и т.п.). Спрос на них есть только со стороны спекулянтов. Но если курс вырастет, спекулянты покупать не будут: они покупают активы по низкой цене, а по высокой - предпочитают продавать. Поэтому на спекулятивный спрос не стоит рассчитывать при формировании портфеля криптовалют. Нужно искать ещё кого-то, кроме спекулянтов, кто сможет обеспечить спрос на интересующий вас актив.

И только когда вы составили список криптовалют, в отношении которых вы уверены, что на них есть спрос, и вы сможете их впоследствии продать, стоит переходить к оценке перспектив того, что спрос будет расти, и цена вместе с ним.

Советы по созданию и ведению крипто портфеля

Перед началом 2024 года на форуме Bitcointalk был запущен конкурс криптопортфелей. По его условиям, в портфель, который должен быть составлен на 1000 USD,

можно добавить четыре криптовалюты,

нельзя включить биткоин,

можно взять лишь один стейблкоин.

В конкурсе участвует 39 портфелей. Сороковой портфель - это портфель, на 100 % составленный из биткоинов. И на протяжении всего 2024 года портфель из биткоинов стабильно держится в ТОП-5.

Подавляющее большинство альткоинов, выбранных участниками конкурса, уступают биткоину в доходности. На момент написания этой статьи 1000 долларов, вложенные в начале года в биткоин, превратились бы в 1430,98 USD. И лишь 3 из 39 портфелей альткоинов и стейблкоинов дали бы более высокий результат. Правда, один из них увеличил бы начальный капитал в 21 раз.

Лидер конкурсного рейтинга взял в свой портфель токены Black, Nola, SPX6900 и ChartAI. Три из четырёх токенов с начала года очень сильно просели, но рост одного из них (SPX6900) многократно перекрыл потери от просадки по остальным.

Как мы видим, иногда выбор малоизвестных криптовалют может привести к впечатляющим результатам. Но в большинстве случаев оптимальным оказывается выбор проверенных решений. Да, они приносят не так много прибыли, но эту прибыль можно увеличить, если подключить к биржевому аккаунту торговые боты Veles (по одному боту на каждую криптовалюту из портфеля) и настроить их на дополнительные покупки выбранных криптовалют при снижении их цен и продажи при росте.

Также, сформировав портфель и дождавшись прироста хотя бы по одному из активов, можно запустить на платформе Veles бот, настроенный на стратегию “спот шорт”. Он продаст актив, курс которого вырос, а затем будет докупать его на коррекциях. При этом можно либо увеличивать общий объём актива в портфеле (то есть покупать больше, чем было продано) либо фиксировать прибыль на каждом цикле “продажа-покупка”.

Трекеры криптопортфелей для отслеживания ваших активов

Для эффективного управления криптовалютным портфелем бывает нужно следить за изменениями стоимости криптовалют в реальном времени и вести учёт своих вложений. Вот несколько популярных трекеров, которые предоставляют такие возможности:

CoinTracker. Он интегрируется с большинством крупных бирж и криптокошельков, что позволяет автоматически обновлять данные о стоимости ваших активов. Приложение предоставляет удобные отчёты и аналитику для мониторинга изменений на рынке. Blockfolio. Он позволяет владельцам активов не только следить за изменениями цен, но и получать актуальные новости о рынке криптовалют, что помогает оставаться в курсе событий и своевременно принимать решения. Delta. Этот трекер позволяет следить за динамикой активов, получать отчёты и аналитику, а также отслеживать изменения стоимости на разных криптовалютных биржах.

В качестве трекера можно использовать и бот Veles. Если вы настроите его на увеличение и уменьшение позиции при достижении важных для вас ценовых уровней и включите уведомления о сделках, то вы будете получать в телеграм оповещения обо всех изменениях своего портфеля. А в дополнение к этому такой “трекер” будет приносить прибыль от колебаний курса.

Заключение

Создавать криптовалютный портфель в 2024 году - это ответственная и сложная задача, требующая глубокого понимания рынка и внимательного подхода к выбору активов. Важно правильно распределить средства между различными типами криптовалют, учитывать степень волатильности активов и следить за новыми тенденциями.

Регулярная ребалансировка с помощью торговых ботов Veles поможет управлять портфелем более эффективно, увеличивая прибыль при колебаниях курсов.

Часто задаваемые вопросы

1. Какую часть портфеля следует выделить на биткоин?

Это зависит от вашей стратегии. Биткоин-максималисты выделяют 100%. Такой “портфель” не будет сбалансированным, но история показывает, что это решение может быть оправданным. Биткоин обгоняет большинство альткоинов на длинной дистанции.

2. Можно ли создать портфель только из альткоинов?

Можно, но в большинстве случаев это даёт результаты только на краткосроке. Даже на горизонте одного года портфели из альткоинов, как правило, проигрывают биткоину в росте. Но если вы угадаете и найдёте тот самый альткоин, который “выстрелит”, то итоговая прибыль может оказаться в разы выше.

3. С какой суммы можно начать формирование крипто портфеля?

Начать можно с любой суммы, но для полноценной диверсификации рекомендуется иметь хотя бы несколько сотен долларов. Главное - правильно распределить средства между разными активами.