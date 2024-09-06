Обсяг торгів криптовалюти - що це і як його використовувати у 2024 році

Обсяг торгів криптовалют є ключовим показником, його потрібно розуміти й аналізувати для ефективного інвестування в цифрові активи. Цей показник дає інформацію про ліквідність, активність і загальний стан крипторинку.

Обсяг торгів - що це таке?

Це не просто набір цифрових даних, а своєрідний «пульс» ринку, що відображає активність трейдерів та інвесторів. Він дає змогу зазирнути в майбутнє криптовалюти, підказуючи, куди рухається ціна і наскільки сильний попит.

На Coinmarketcap, цій «біблії» криптовалют, ви знайдете розділ, присвячений обсягу торгів за останні 24 години. Це не просто цифра, а потужний сигнал, який може розповісти багато про що.

Графік з індикатором обсягу торгів

Чому цей показник важливий

Обсяг торгів відіграє ключову роль у формуванні справедливих цін на криптовалюти. Високий обсяг зменшує ймовірність викривлень, викликаних діями великих інвесторів (китів), і сприяє досягненню цінової рівноваги, яка влаштовує як покупців, так і продавців. Низький обсяг торгів може ускладнити встановлення справедливої ціни і призвести до прослизання - різниці між очікуваною і фактичною ціною угоди.

Що впливає на обсяг торгів?

Ринок криптовалют - це живий організм, який реагує на зовнішні чинники:

Бичачий або ведмежий тренд: Під час зростання ринку (бичачий ринок), обсяг торгів збільшується, оскільки інвестори хочуть заробити на зростанні. У періоди падіння (ведмежий ринок), активність трейдерів знижується, і обсяг торгів скорочується.

Глобальні явища: Новини про криптовалюти (запуск нових проєктів, анонсування партнерств або зміни в регуляціях) можуть різко змінити настрої на ринку, стимулюючи або, навпаки, стримуючи активність.

Настрої інвесторів: Оптимістичні інвестори активніше торгують, збільшуючи обсяг, тоді як песимістичні воліють почекати.

Як використовувати обсяг торгівлі в угодах з криптовалютою

Інформація про обсяг торгів є цінним інструментом для прийняття торгових рішень. Її аналіз дає змогу:

1. Аналізувати тренди: Зростання обсягу свідчить про зростаючий попит на криптовалюту, що може ознаменувати потенційне зростання. Зниження обсягу ж може вказувати на падіння інтересу і можливе зниження ціни в доларовому еквіваленті.

2. Ідентифікувати розвороти: Різке збільшення обсягу може сигналізувати про зміну тренда, коли ціна починає рухатися в протилежному напрямку.

3. Підтверджувати сигнали: Обсяг торгів може використовуватися для підтвердження інших технічних сигналів, збільшуючи ймовірність точного прогнозування руху ціни.

Обсяг торгів слід розглядати як допоміжний індикатор у поєднанні з іншими фундаментальними та технічними аспектами під час здійснення торгових рішень. Комплексний підхід допоможе більш ефективно оцінювати ризики та можливості у світі криптовалют.

Основні індикатори та стратегії

Існує кілька індикаторів, які використовують обсяг торгівлі. Ось список найбільш часто використовуваних:

Момент імпульсу: Збільшення обсягу говорить про те, що за криптовалютою стоїть реальний попит. Це може сприяти зростанню цін. Але важливо, щоб цей обсяг був стабільним.

Сплески і виснаження: Різкі стрибки обсягу можуть вказувати на короткочасні імпульси, як вгору, так і вниз. Їх часто можна спостерігати перед корекцією, коли «паровоз» втрачає силу.

Збалансований обсяг: Зміни обсягу можуть бути пов’язані з ціновими рухами. Аналіз цих змін може допомогти зрозуміти, наскільки сильним є поточний тренд.

Індекс грошового потоку (IFM): Ця метрика (0-100) використовує обсяг, щоб визначити, чи перегрітий ринок, чи, навпаки, «перепроданий».

Обсяг торгів і ціна криптовалюти

Значний обсяг торгів часто асоціюється зі збільшенням цін. Що більше трейдерів активно купують криптовалюту, то вища ймовірність її зростання у вартості. Однак варто враховувати, що обсяг - це не єдиний визначальний фактор. Загальна атмосфера на ринку, баланс попиту і пропозиції, а також активність учасників також відіграють ключову роль.

Обсяг торгів і ліквідність

Важливо розрізняти обсяг і ліквідність. Обсяг являє собою загальну суму угод за певний період, тоді як ліквідність вказує на кількість активів, які можна швидко придбати або продати за поточною ринковою ціною. Зазвичай високий обсяг торгів свідчить про високу ліквідність, що спрощує процес торгівлі.

За низької ліквідності можуть виникати різкі коливання цін, що створює можливості для арбітражних угод.

Висновок

Ключ до розуміння динаміки ринку закладено в обсязі торгів. Він дає змогу оцінити затребуваність криптовалюти, її ліквідність і розпізнати потенційні можливості для прибуткової торгівлі.

На платформі Veles доступний фільтр обсягу в монетах і в USDT. Наші алгоритми можуть відстежувати аномальні збільшення торговельних обсягів в активі та ґрунтуючись на цьому ухвалювати торгові рішення. Для більш якісних відпрацювань необхідно використовувати цю функцію в сукупності з іншими фінансовими інструментами.

Запитання, які часто ставлять

1. Яке розуміння дає аналіз обсягу криптовалют?

Обсяг криптовалют - це число проторгованого обсягу в монетах за виділений проміжок. Цей показник дає розуміння наскільки актив користується інтересом і має ліквідність.

2. Яким чином проторгований обсяг монети впливає на ціну?

Обсяг торгівлі вище середніх показників виникає через підвищений інтерес до активу, з цієї причини відбувається збільшення курсу ціни через підвищену слабкість продавців.

Обсяг торгівлі нижче середніх показників вказує на знижений інтерес у трейдерів і на подальший спад ціни.

3. Які чинники впливають на обсяг торгівлі в криптовалюті?

На обсяг торгівлі в криптовалюті впливають такі фактори як глобальні події, настрої великих учасників, регулятивні зміни. Важливо мати сукупність факторів і не піддаватися емоціям під час ухвалення фінансових рішень.