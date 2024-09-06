Объем торгов криптовалюты - что это и как его использовать в 2024 году

Объем торгов криптовалют является ключевым показателем, его нужно понимать и анализировать для эффективного инвестирования в цифровые активы. Этот показатель дает информацию о ликвидности, активности и общем состоянии крипторынка.

Объем торгов - что это такое?

Это не просто набор цифровых данных, а своеобразный “пульс” рынка, отражающий активность трейдеров и инвесторов. Он позволяет заглянуть в будущее криптовалюты, подсказывая, куда движется цена и насколько силен спрос.

На Coinmarketcap, этой “библии” криптовалют, вы найдете раздел, посвященный объему торгов за последние 24 часа. Это не просто цифра, а мощный сигнал, который может рассказать о многом.

График с индикатором объема торгов

Почему этот показатель важен

Объем торгов играет ключевую роль в формировании справедливых цен на криптовалюты. Высокий объем уменьшает вероятность искажений, вызванных действиями крупных инвесторов (китов), и способствует достижению ценового равновесия, которое устраивает как покупателей, так и продавцов. Низкий объем торгов может затруднить установление справедливой цены и привести к проскальзыванию — разнице между ожидаемой и фактической ценой сделки.

Что влияет на объем торгов?

Рынок криптовалют – это живой организм, который реагирует на внешние факторы:

Бычий или медвежий тренд: Во время роста рынка (бычий рынок), объем торгов увеличивается, так как инвесторы хотят заработать на росте. В периоды падения (медвежий рынок), активность трейдеров снижается, и объем торгов сокращается.

Глобальные явления: Новости о криптовалютах (запуск новых проектов, анонсирование партнерств или изменения в регуляциях) могут резко изменить настроения на рынке, стимулируя или, наоборот, сдерживая активность.

Настроения инвесторов: Оптимистичные инвесторы активнее торгуют, увеличивая объем, в то время как пессимистичные предпочитают подождать.

Как использовать объем торговли в сделках с криптовалютой

Информация об объеме торгов является ценным инструментом для принятия торговых решений. Ее анализ позволяет:

Анализировать тренды: Рост объема говорит о растущем спросе на криптовалюту, что может ознаменовать потенциальный рост. Снижение объема же может указывать на падение интереса и возможное снижение цены в долларовом эквиваленте. Идентифицировать развороты: Резкое увеличение объема может сигнализировать о смене тренда, когда цена начинает двигаться в противоположном направлении. Подтверждать сигналы: Объем торгов может использоваться для подтверждения других технических сигналов, увеличивая вероятность точного прогнозирования движения цены.

Объем торгов следует рассматривать как вспомогательный индикатор в сочетании с другими фундаментальными и техническими аспектами при осуществлении торговых решений. Комплексный подход поможет более эффективно оценивать риски и возможности в мире криптовалют.

Основные индикаторы и стратегии

Существует несколько индикаторов, которые используют объем торговли. Вот список наиболее часто используемых:

Момент импульса: Увеличение объема говорит о том, что за криптовалютой стоит реальный спрос. Это может способствовать росту цен. Но важно, чтобы этот объем был стабильным.

Всплески и истощение: Резкие скачки объема могут указывать на кратковременные импульсы, как вверх, так и вниз. Их часто можно наблюдать перед коррекцией, когда “паровоз” теряет силу.

Сбалансированный объем: Изменения объема могут быть связаны с ценовыми движениями. Анализ этих изменений может помочь понять, насколько сильным является текущий тренд.

Индекс денежного потока (IFM): Эта метрика (0-100) использует объем, чтобы определить, перегрет ли рынок или, наоборот, “перепродан”.

Объем торгов и цена криптовалюты

Значительный объем торгов часто ассоциируется с увеличением цен. Чем больше трейдеров активно покупают криптовалюту, тем выше вероятность ее роста в стоимости. Однако стоит учитывать, что объем — это не единственный определяющий фактор. Общая атмосфера на рынке, баланс спроса и предложения, а также активность участников также играют ключевую роль.

Объем торгов и ликвидность

Важно различать объем и ликвидность. Объем представляет собой общую сумму сделок за определенный период, в то время как ликвидность указывает на количество активов, которые можно быстро приобрести или продать по текущей рыночной цене. Обычно высокий объем торгов свидетельствует о высокой ликвидности, что упрощает процесс торговли.

При низкой ликвидности могут возникать резкие колебания цен, что создает возможности для арбитражных сделок.

Заключение

Ключ к пониманию динамики рынка заложен в объеме торгов. Он позволяет оценить востребованность криптовалюты, ее ликвидность и распознать потенциальные возможности для прибыльной торговли.

На платформе Veles доступен фильтр объема в монетах и в USDT. Наши алгоритмы могут отслеживать аномальные увеличения торговых объемов в активе и основываясь на этом принимать торговые решения. Для более качественных отработок необходимо использовать эту функцию в совокупности с другими финансовыми инструментами.

Часто задаваемые вопросы

Какое понимание дает анализ объема криптовалют?

Объем криптовалют – это число проторгованного объема в монетах за выделенный промежуток. Этот показатель дает понимание насколько актив пользуется интересом и обладает ликвидностью.

Каким образом проторгованный объем монеты оказывает влияние на цену?

Объем торговли выше средних показателей возникает из-за повышенного интереса к активу, по этой причине происходит увеличение курса цены из-за повышенной слабости продавцов. Объем торговли ниже средних показателей указывает на пониженный интерес у трейдеров и на дальнейший спад цены.

Какие факторы влияют на объем торговли в криптовалюте?

На объем торговли в криптовалюте влияют такие факторы как глобальные события, настроения крупных участников, регулятивные изменения. Важно иметь совокупность факторов и не подвергаться эмоциям при принятии финансовых решений.