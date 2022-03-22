Налаштування бота в алгоритмі SHORT

Друзі, хотілося б з вами поділитися налаштуваннями шорт-бота на споті, який дає змогу відпрацьовувати будь-який рух ринку і при цьому отримувати профіт.

Порядок дій:

1. Закуповуємо за ринковою ціною будь-яку монету, наприклад ETH. Рекомендована сума закупівлі, з якої можливо запустити описувану стратегію - від 200 USDT/BUSD.

2. Створюємо бота на біржі Binance Spot з алгоритмом «Short» за такими налаштуваннями:

3. ми поставили невелике перекриття і 10 ордерів. А також використовували логарифм, щоб більше ордерів було притиснуто до точки продажу першого ордера.

4. Запускаємо бота

Сітка ордерів має такий вигляд

Тепер можливі 2 варіанти розвитку подій:

1 Варіант

Ціна на ETH зростає. Почнуть виконуватися ордери, наш актив буде розпродаватися по частинах, при цьому кожен продаж буде здійснюватися за ціною вище тієї, за якою купили спочатку. Якщо виконається вся сітка ордерів, то можна зупинити бота і скасувати вручну ордер на купівлю безпосередньо на біржі Binance. За підсумком на спотовому гаманці отримаємо суму більшу, ніж ту, з якої починали операцію.

2 Варіант

Ціна на ETH падає. У цьому випадку працює принцип «продав дорожче - відкупив дешевше». Бот спочатку продасть частину активу ордерами за вищою ціною, а потім на падінні відкуповує назад монету за нижчою ціною, приносячи дохід у USDT/BUSD. Якщо падіння триває, то з кожним циклом бот приноситиме дохід.

Такі налаштування застосовні не тільки на монеті ETH, ви також можете спробувати використовувати цю стратегію на інших активах.

Усім профіту.

Команда Veles