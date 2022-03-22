Настройка бота в алгоритме SHORT

Друзья, хотелось бы с вами поделиться настройками шорт-бота на споте, который позволяет отрабатывать любое движение рынка и при этом получать профит.

Порядок действий:

1. Закупаем по рыночной цене любую монету, например ETH. Рекомендуемая сумма закупа, с которой возможно запустить описываемую стратегию – от 200 USDT/BUSD.

2. Создаем бота на бирже Binance Spot с алгоритмом «Short» по следующим настройкам:

3. Мы поставили небольшое перекрытие и 10 ордеров. А так же использовали логарифм, чтобы больше ордеров было прижато к точке продажи первого ордера.

4. Запускаем бота

Сетка ордеров выглядит следующим образом

Теперь возможны 2 варианта развития событий:

Цена на ETH растет. Начнут исполняться ордера, наш актив будет распродаваться по частям, при этом каждая продажа будет осуществляться по цене выше той, по которой купили вначале. Если выполнится вся сетка ордеров, то можно остановить бота и отменить вручную ордер на покупку непосредственно на бирже Binance. По итогу на спотовом кошельке получим сумму большую, чем ту, с которой начинали сделку. 2 Вариант Цена на ETH падает. В этом случае работает принцип «продал дороже – откупил дешевле». Бот сначала продаст часть актива ордерами по более высокой цене, а затем на падении откупает обратно монету по более низкой цене, принося доход в USDT/BUSD. Если падение продолжается, то с каждым циклом бот будет приносить доход.

Такие настройки применимы не только на монете ETH, вы также можете попробовать использовать эту стратегию на других активах.

Всем профита.

Команда Veles