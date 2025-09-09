Леонардо да Вінчі зустрічав ранок разом з першими променями сонця, коли місто ще спало, а повітря було прозорим. Саме в ці миті він замальовував свої ідеї — від літальних машин до механічних танків — точно уявляючи кожен механізм у своїй уяві. «Da Vinci Morning» повторює цей ритуал: ми відстежуємо перші імпульси ринку, щоб знаходити місця для входу до того, як почнеться основний потік капіталу.

Нова архітектура входу і усереднення

Сітку ордерів за принципом Grid Warlord і MORNING-BOT ми зберегли, але спростили механіку стратегії:

Канал Кельтнера на M30

Замість смуг Боллінжера використовуємо канал Кельтнера, в розрахунках якого враховується ATR. Це згладжує екстремуми і дозволяє точніше визначити межі корекції.

RSI замість CMO

Вхід і усереднення по RSI (наприклад, нижче 30) читається інтуїтивніше і надійніше для більшості трейдерів.

Подвійна фільтрація на молодшому таймфреймі

Кожен ордер сітки виставляється при спрацьовуванні відразу двох підтверджуючих сигналів на M1:

Пробиття Каналу Дончіана — за принципом «черепах» Денніса, сигналізує про початок руху.

Зміна тренда по Parabolic SAR — фільтрує помилкові пробиття і шум.

Параметри сітки та управління ризиком

Сітка ордерів гнучко налаштовується під ваш стиль і ризик-менеджмент. Якщо при бектесті ви помічаєте, що не всі рівні доходять до спрацьовування, скоригуйте кількість ордерів, їх обсяги та відступи відповідно до особистих норм.

Важливо дотримуватися кількох правил:

Стоп-лосс встановлений приблизно на рівні повної суми, виділеної боту.

Не виділяйте більше 5% від загального депозиту на одного бота — це захистить портфель від надмірної експозиції.

Використовуйте торгівлю інструментами з топ-100 CoinMarketCap, як показано на публічному акаунті Veles Finance .

. Налаштуйте обмеження за кількістю одночасно працюючих ботів для диверсифікації ризиків.

Приклад налаштування для старту:

Депозит: 50 USDT (адаптується під ваш рахунок)

Плече: ×10 (або на ваш розсуд)

Маржа: перехресна

Ордер 1: відступ 0%, обсяг 10%

Ордер 2–5: відступ 6%, обсяг 15–30%

Кожен ордер виставляється за умовами каналу Кельтнера, RSI і підтверджується двома сигналами на M1.

Вихід з позиції

Williams %R (M5) фіксує прибуток при виході із зони перепроданості.

Parabolic SAR (M1) підтверджує розворот, захищаючи від передчасних виходів.

Такий підхід поєднує своєчасну фіксацію прибутку з можливістю вичавити максимум з тренда.

Бектести

Подивіться, як «Da Vinci Morning» відпрацьовує на історичних даних:

Можливості для оптимізації

Стратегія надає простір для експериментів:

Випробовуйте різні таймфрейми для каналу Кельтнера і RSI.

Експериментуйте з альтернативними індикаторами виходу і рівнем мінімального P&L.

Зменшуйте або збільшуйте кількість ордерів в сітці, щоб знайти оптимальний баланс між ризиком і прибутком.

Da Vinci Morning — це ваш інструмент для створення власної «майстерні» трейдингу, в якій кожен штрих наближає до досконалості.

Висновок

«Da Vinci Morning» об'єднує перевірену сітку усереднення з зрозумілими і надійними індикаторами. Ранкові сигнали ринку дозволяють входити до основної хвилі активності і гнучко управляти ризиками. Як да Вінчі використовував світанок для натхнення, так і ви використовуєте перші хвилини сесії для ефективних угод.