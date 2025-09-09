back
    Дата публикации: 09.09.2025
    Время на чтение: 7 минут(ы)
    Дата: 09.09.2025
    Читання: 7 минут(ы)
    Просмотры: 29
    Автор: Hampfree

    Стратегія DA VINCI MORNING

    Леонардо да Вінчі зустрічав ранок разом з першими променями сонця, коли місто ще спало, а повітря було прозорим. Саме в ці миті він замальовував свої ідеї — від літальних машин до механічних танків — точно уявляючи кожен механізм у своїй уяві. «Da Vinci Morning» повторює цей ритуал: ми відстежуємо перші імпульси ринку, щоб знаходити місця для входу до того, як почнеться основний потік капіталу.

    Нова архітектура входу і усереднення

    Сітку ордерів за принципом Grid Warlord і MORNING-BOT ми зберегли, але спростили механіку стратегії:

    Канал Кельтнера на M30

    Замість смуг Боллінжера використовуємо канал Кельтнера, в розрахунках якого враховується ATR. Це згладжує екстремуми і дозволяє точніше визначити межі корекції.

    RSI замість CMO

    Вхід і усереднення по RSI (наприклад, нижче 30) читається інтуїтивніше і надійніше для більшості трейдерів.

    Подвійна фільтрація на молодшому таймфреймі

    Кожен ордер сітки виставляється при спрацьовуванні відразу двох підтверджуючих сигналів на M1:

    • Пробиття Каналу Дончіана — за принципом «черепах» Денніса, сигналізує про початок руху.
    • Зміна тренда по Parabolic SAR — фільтрує помилкові пробиття і шум.

    Параметри сітки та управління ризиком

    Сітка ордерів гнучко налаштовується під ваш стиль і ризик-менеджмент. Якщо при бектесті ви помічаєте, що не всі рівні доходять до спрацьовування, скоригуйте кількість ордерів, їх обсяги та відступи відповідно до особистих норм.

    Важливо дотримуватися кількох правил:

    • Стоп-лосс встановлений приблизно на рівні повної суми, виділеної боту.
    • Не виділяйте більше 5% від загального депозиту на одного бота — це захистить портфель від надмірної експозиції.
    • Використовуйте торгівлю інструментами з топ-100 CoinMarketCap, як показано на публічному акаунті Veles Finance.
    • Налаштуйте обмеження за кількістю одночасно працюючих ботів для диверсифікації ризиків.

    Приклад налаштування для старту:

    • Депозит: 50 USDT (адаптується під ваш рахунок)
    • Плече: ×10 (або на ваш розсуд)
    • Маржа: перехресна
    • Ордер 1: відступ 0%, обсяг 10%
    • Ордер 2–5: відступ 6%, обсяг 15–30%

    Кожен ордер виставляється за умовами каналу Кельтнера, RSI і підтверджується двома сигналами на M1.

    Вихід з позиції

    • Williams %R (M5) фіксує прибуток при виході із зони перепроданості.
    • Parabolic SAR (M1) підтверджує розворот, захищаючи від передчасних виходів.

    Такий підхід поєднує своєчасну фіксацію прибутку з можливістю вичавити максимум з тренда.

    Бектести

    Подивіться, як «Da Vinci Morning» відпрацьовує на історичних даних:

    Можливості для оптимізації

    Стратегія надає простір для експериментів:

    • Випробовуйте різні таймфрейми для каналу Кельтнера і RSI.
    • Експериментуйте з альтернативними індикаторами виходу і рівнем мінімального P&L.
    • Зменшуйте або збільшуйте кількість ордерів в сітці, щоб знайти оптимальний баланс між ризиком і прибутком.

    Da Vinci Morning — це ваш інструмент для створення власної «майстерні» трейдингу, в якій кожен штрих наближає до досконалості.

    Висновок

    «Da Vinci Morning» об'єднує перевірену сітку усереднення з зрозумілими і надійними індикаторами. Ранкові сигнали ринку дозволяють входити до основної хвилі активності і гнучко управляти ризиками. Як да Вінчі використовував світанок для натхнення, так і ви використовуєте перші хвилини сесії для ефективних угод.

