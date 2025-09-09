Леонардо да Вінчі зустрічав ранок разом з першими променями сонця, коли місто ще спало, а повітря було прозорим. Саме в ці миті він замальовував свої ідеї — від літальних машин до механічних танків — точно уявляючи кожен механізм у своїй уяві. «Da Vinci Morning» повторює цей ритуал: ми відстежуємо перші імпульси ринку, щоб знаходити місця для входу до того, як почнеться основний потік капіталу.
Нова архітектура входу і усереднення
Сітку ордерів за принципом Grid Warlord і MORNING-BOT ми зберегли, але спростили механіку стратегії:
Канал Кельтнера на M30
Замість смуг Боллінжера використовуємо канал Кельтнера, в розрахунках якого враховується ATR. Це згладжує екстремуми і дозволяє точніше визначити межі корекції.
RSI замість CMO
Вхід і усереднення по RSI (наприклад, нижче 30) читається інтуїтивніше і надійніше для більшості трейдерів.
Подвійна фільтрація на молодшому таймфреймі
Кожен ордер сітки виставляється при спрацьовуванні відразу двох підтверджуючих сигналів на M1:
- Пробиття Каналу Дончіана — за принципом «черепах» Денніса, сигналізує про початок руху.
- Зміна тренда по Parabolic SAR — фільтрує помилкові пробиття і шум.
Параметри сітки та управління ризиком
Сітка ордерів гнучко налаштовується під ваш стиль і ризик-менеджмент. Якщо при бектесті ви помічаєте, що не всі рівні доходять до спрацьовування, скоригуйте кількість ордерів, їх обсяги та відступи відповідно до особистих норм.
Важливо дотримуватися кількох правил:
- Стоп-лосс встановлений приблизно на рівні повної суми, виділеної боту.
- Не виділяйте більше 5% від загального депозиту на одного бота — це захистить портфель від надмірної експозиції.
- Використовуйте торгівлю інструментами з топ-100 CoinMarketCap, як показано на публічному акаунті Veles Finance.
- Налаштуйте обмеження за кількістю одночасно працюючих ботів для диверсифікації ризиків.
Приклад налаштування для старту:
- Депозит: 50 USDT (адаптується під ваш рахунок)
- Плече: ×10 (або на ваш розсуд)
- Маржа: перехресна
- Ордер 1: відступ 0%, обсяг 10%
- Ордер 2–5: відступ 6%, обсяг 15–30%
Кожен ордер виставляється за умовами каналу Кельтнера, RSI і підтверджується двома сигналами на M1.
Вихід з позиції
- Williams %R (M5) фіксує прибуток при виході із зони перепроданості.
- Parabolic SAR (M1) підтверджує розворот, захищаючи від передчасних виходів.
Такий підхід поєднує своєчасну фіксацію прибутку з можливістю вичавити максимум з тренда.
Бектести
Подивіться, як «Da Vinci Morning» відпрацьовує на історичних даних:
- BYBIT ETH DA VINCI MORNING
- BYBIT SOL DA VINCI MORNING
- BYBIT PEPE DA VINCI MORNING
- BYBIT NEAR DA VINCI MORNING
- BYBIT APT DA VINCI MORNING
Можливості для оптимізації
Стратегія надає простір для експериментів:
- Випробовуйте різні таймфрейми для каналу Кельтнера і RSI.
- Експериментуйте з альтернативними індикаторами виходу і рівнем мінімального P&L.
- Зменшуйте або збільшуйте кількість ордерів в сітці, щоб знайти оптимальний баланс між ризиком і прибутком.
Da Vinci Morning — це ваш інструмент для створення власної «майстерні» трейдингу, в якій кожен штрих наближає до досконалості.
Висновок
«Da Vinci Morning» об'єднує перевірену сітку усереднення з зрозумілими і надійними індикаторами. Ранкові сигнали ринку дозволяють входити до основної хвилі активності і гнучко управляти ризиками. Як да Вінчі використовував світанок для натхнення, так і ви використовуєте перші хвилини сесії для ефективних угод.