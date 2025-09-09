Стратегия DA VINCI MORNING

Леонардо да Винчи встречал утро вместе с первыми лучами солнца, когда город ещё спал, а воздух был прозрачен. Именно в эти мгновения он зарисовывал свои идеи — от летательных машин до механических танков — точно представляя каждый механизм в уме. «Da Vinci Morning» повторяет этот ритуал: мы отслеживаем первые импульсы рынка, чтобы находить места для входа до того, как начнётся основной поток капитала.

Новая архитектура входа и усреднения

Сетку ордеров по принципу Grid Warlord и MORNING-BOT мы сохранили, но упростили механику стратегии:

Канал Кельтнера на M30

Вместо полос Боллинджера используем канал Кельтнера, в расчётах которого учитывается ATR. Это сглаживает экстремумы и позволяет точнее определить границы коррекции.

RSI вместо CMO

Вход и усреднение по RSI (например, ниже 30) читается интуитивнее и надёжнее для большинства трейдеров.

Двойная фильтрация на младшем таймфрейме

Каждый ордер сетки выставляется при срабатывании сразу двух подтверждающих сигналов на M1:

Пробой Канала Дончиана — по принципу «черепах» Денниса, сигнализирует о начале движения.

Смена тренда по Parabolic SAR — фильтрует ложные пробои и шум.

Параметры сетки и управление риском

Сетка ордеров гибко настраивается под ваш стиль и риск-менеджмент. Если при бэктесте вы замечаете, что не все уровни доходят до срабатывания, скорректируйте количество ордеров, их объёмы и отступы в соответствии с личными нормами.

Важно соблюдать несколько правил:

Стоп-лосс установлен приблизительно на уровне полной суммы, выделенной боту.

Не выделяйте более 5% от общего депозита на одного бота — это защитит портфель от избыточной экспозиции.

Используйте торговлю инструментами из топ-100 CoinMarketCap, как показано на публичном аккаунте Veles Finance.

Настройте ограничение по количеству одновременно работающих ботов для диверсификации рисков.

Пример настройки для старта:

Депозит: 50 USDT (адаптируется под ваш счёт)

Плечо: ×10 (или по вашему усмотрению)

Маржа: перекрёстная

Ордер 1: отступ 0%, объём 10%

Ордер 2–5: отступ 6%, объём 15–30%

Каждый ордер выставляется по условиям канала Кельтнера, RSI и подтверждается двумя сигналами на M1.

Выход из позиции

Williams %R (M5) фиксирует прибыль при выходе из зоны перепроданности.

Parabolic SAR (M1) подтверждает разворот, защищая от преждевременных выходов.

Такой подход сочетает своевременную фиксацию прибыли с возможностью выжать максимум из тренда.

Бэктесты

Посмотрите, как «Da Vinci Morning» отрабатывает на исторических данных:

Возможности для оптимизации

Стратегия предоставляет простор для экспериментов:

Испытывайте разные таймфреймы для канала Кельтнера и RSI.

Экспериментируйте с альтернативными индикаторами выхода и уровнем минимального P&L.

Уменьшайте или увеличивайте число ордеров в сетке, чтобы найти оптимальный баланс между риском и профитом.

Da Vinci Morning — это ваш инструмент для создания собственной «мастерской» трейдинга, в которой каждый штрих приближает к совершенству.

Заключение

«Da Vinci Morning» объединяет проверенную сетку усреднения с понятными и надёжными индикаторами. Утренние сигналы рынка позволяют входить до основной волны активности и гибко управлять рисками. Как да Винчи использовал рассвет для вдохновения, так и вы используете первые минуты сессии для эффективных сделок.