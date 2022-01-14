Знайомимося з Veles

Привіт! Напевно у тебе багато запитань 🧐 ми тут якраз для того, щоб на них відповісти і все пояснити 😋

Отже, хто ж ми такі і навіщо ми тут?

Ми платформа для трейдерів людей - VELES ✨

Проста і зручна платформа для створення ботів на криптовалютному ринку для тих, хто хоче торгувати, але не витрачати на це весь вільний час 💸💸💸💸💸

Уявімо, що ти недосвідчений користувач, поки що плаваєш у теорії і не відмовився б від допомоги. Уявив? Чудово, ми якраз ті, хто допомагатиме: покажемо тобі готові стратегії поведінки на ринку або допоможемо налаштувати свою власну. А ще вручимо тобі бота👾 який торгуватиме на біржі за тебе, поки ти проводиш час із сім’єю, працюєш або займаєшся улюбленим хобі.

А що за бот? Як все це працює? 🤨

Наші маленькі міньйони працюють за стратегією Мартингейла. Звучить складно? Не переживайте, ми спробуємо пояснити все простими словами? Боти 👾 уважно вивчають індикатори на криптовалютному ринку (вони в нас узагалі хлопці допитливі та вкрай прискіпливі 🤓). І в разі падіння курсу тієї чи іншої монети, вони потроху відкуповують рух вниз. Ось тут і починає працювати стратегія ➡️ сума кожного наступного ордера від бота буде трохи вищою за попередній. Такий підхід дозволить вам усереднюватися і при зростанні закривати угоди, залишаючись у плюсі 💵

Чому боти, а не живі люди? 🤖Ну, по-перше, майбутнє вже настало і роботам час би працювати замість нас 🙂 А по-друге боти працюють, не покладаючи рук, 24/7 - швидко шукають точку входу на ринку завдяки встановленим фільтрам. Вони економлять ваші гроші - купуватимуть активи не надто дорого, але й не надто дешево, підтримуючи заздалегідь закладену стратегію і баланс, виділений для торгівлі. Але головне, боти економлять ваш час⏳ і потихеньку заробляють, поки ви зайняті чимось важливішим.

У них немає емоцій, нервів, жадібності та втоми, на відміну від людини, вони завжди спокійні та неупереджені. Боти VELES повторюватимуть закладений у них цикл день у день і не зійдуть з маршруту😎👌🏻

Але знаєте, простота полягає не тільки в тому, що боти працюють за вас 😉

Ми продумали легкий і зрозумілий інтерфейс, щоб ви розібралися й одразу зрозуміли, що вам робити і як усе налаштовувати.

Стрічка буде завжди тримати вас у курсі останніх новин

Окремо можна подивитися на стан ваших міньйонів 👾 На вкладці буде видно всі робочі боти і їх індикатори. Щоб ви відразу розуміли що відбувається 🤔

Так-так, це все ми зробили для Вас 💙

З нами налаштовувати ботів набагато легше, ніж без нас 😅

Ми взяли на себе всю найскладнішу роботу і заздалегідь заклали в основу поведінки ботів потрібні стратегії, зробили для вас зручний шаблон. Вам залишається тільки вибрати стратегію на свій смак - консервативну, помірну або агресивну. На запуск готового шаблону у вас піде не більше 3 хвилин