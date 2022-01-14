Знакомимся с Veles

Привет! Наверно у тебя много вопросов 🧐 мы тут как раз для того, чтобы на них ответить и все объяснить 😋

Итак, кто же мы такие и зачем мы здесь?

Мы платформа для трейдеров людей ― VELES ✨ Простая и удобная платформа для создания ботов на криптовалютном рынке для тех, кто хочет торговать, но не тратить на это все свободное время 💸💸💸

Представим, что ты неопытный пользователь, пока плаваешь в теории и не отказался бы от помощи. Представил? Отлично, мы как раз те, кто будет помогать: покажем тебе готовые стратегии поведения на рынке или поможем настроить свою собственную. А еще вручим тебе бота👾 который будет торговать на бирже за тебя, пока ты проводишь время с семьей, работаешь или занимаешься любимым хобби.

А что за бот? Как все это работает? 🤨

Наши маленькие миньоны работают по стратегии Мартингейла. Звучит сложно? Не переживайте, мы попробуем объяснить все простыми словами? Боты 👾 внимательно изучают индикаторы на криптовалютном рынке (они у нас вообще ребята любознательные и крайне дотошные 🤓). И в случае падения курса той или иной монеты, они по чуть-чуть откупают движение вниз. Вот тут и начинает работать стратегия ➡️ сумма каждого следующего ордера от бота будет немного выше предыдущего. Такой подход позволит вам усредняться и при росте закрывать сделки, оставаясь в плюсе 💵

Почему боты, а не живые люди?🤖Ну, во-первых, будущее уже наступило и роботам пора бы работать вместо нас 🙂 А во-вторых боты трудятся, не покладая рук, 24/7 ― быстро ищут точку входа на рынке благодаря установленным фильтрам. Они экономят ваши деньги ― будут покупать активы не слишком дорого, но и не слишком дешево, поддерживая заранее заложенную стратегию и баланс, выделенный для торговли. Но главное, боты экономят ваше время⏳ и потихоньку зарабатывают, пока вы заняты чем-то более важным.

У них нет эмоций, нервов, жадности и усталости, в отличие от человека, они всегда спокойны и беспристрастны. Боты VELES будут повторять заложенный в них цикл изо дня в день и не сойдут с маршрута😎👌🏻

Но знаете, простота заключается не только в том, что боты работают за вас 😉

Мы продумали легкий и понятный интерфейс, чтобы вы разобрались и сразу поняли, что вам делать и как все настраивать.

Лента будет всегда держать вас в курсе последних новостей

Отдельно можно посмотреть на состояние ваших миньонов 👾 На вкладке будут видны все рабочие боты и их индикаторы. Чтобы вы сразу понимали что происходит 🤔

Да-да, это все мы сделали для Вас 💙

С нами настраивать ботов намного легче, чем без нас 😅

Мы взяли на себя всю самую сложную работу и заранее заложили в основу поведения ботов нужные стратегии, сделали для вас удобный шаблон. Вам остается только выбрать стратегию на свой вкус ― консервативную, умеренную или агрессивную. На запуск готового шаблона у вас уйдет не больше 3 минут 🤩