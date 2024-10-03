Другий сезон Хом'яка - коли починається і чого очікувати?

Команда розробників гучної тапалки Hamster Kombat опублікувала дорожню карту проєкту. Усіх здивувала наявність другого сезону гри. Судячи з усього, він призначений для тих, хто не встиг на старті проєкту почати тапати, але все ще хоче проявити себе в цій нелегкій роботі - натискати на екран, щоб стати багатим.

Коли стартує другий сезон Хамстер Комбат?

За даними, які опублікували розробники гри, другий сезон Хом’яка стартує в жовтні 2024 року.

Жовтень 2024 року

- Початок другого сезону

- Прискорене поповнення списку ігор новими проєктами

- Впровадження можливості поповнювати рахунок у грі за допомогою вбудованих платіжних систем

Листопад 2024

- Запуск PWA для IOS, Android і настільних комп’ютерів

- Публікація першої групи ігор, створених зовнішніми розробниками в рамках Hamster Kombat

- У другому сезоні інтегровано NFT для внутрішньоігрових активів

Грудень 2024

- Впровадження інноваційної технології використання реклами. Її використовуватимуть гравці в екосистему Hamster Kombat

- Другий сезон додає клани, які глибоко інтегровані в механіку гри

Проєкт планує впровадити свою екосистему в криптовалютний світ і щільно закріпитися в ньому за допомогою своїх планів на найближчий час.

Не будемо забувати, що наполеонівські плани є практично в кожного криптовалютного проєкту. Але крипто-хом’як може стати винятком із правил за рахунок його величезної аудиторії користувачів.

Щоб уся дорожня карта і реалізація планів були не просто так, потрібно щоб після першого сезону лояльність ком’юніті збереглася. У такому разі, якщо одні залишилися ситі, вони розкажуть іншим, і аудиторія спокійно може збільшитися щонайменше вдвічі.

Що потрібно буде робити в другому сезоні Хом’яка?

Розробники обіцяють абсолютно нову і повністю перезібрану економіку гри. Для гравців буде можливість змагатися один проти одного, а також об’єднуватися і створювати клани.

Уже зараз тапати хом’яка більше немає необхідності. Зараз мета гри - накопичувати діаманти будь-якими способами. Наприклад, можна грати в ігри, запрошувати друзів або брати участь в активності ігрової екосистеми.

Єдине, що збереглося з першого сезону - це картки для пасивного доходу. Тільки тепер вони приноситимуть не монетки, а діаманти.

Скільки триватиме другий сезон Hamster Kombat?

На сьогоднішній день точної інформації про завершення другого сезону немає. Для початку другому сезону потрібно повноцінно розкритися, і розробники повинні відчути аудиторію. Тільки після визначення лояльності до проєкту можна буде ухвалювати рішення про тривалість терміну другого сезону.

Висновок

Народ ще не встиг оговтатися після першого сезону, як розробники продовжують нарощувати темпи активності проекту.

Хтось розчарувався, оскільки за півроку безглуздих натискань на екран у надії заробітку люди отримали сущі копійки.

А хтось, навпаки, не чекав золотих гір і просто грав заради задоволення. І другий сезон для них наче просто нова можливість добре вбити час протягом дня.

У будь-якому разі команда розробників має бойовий настрій, доволі перспективні плани та інноваційні задумки. З цікавістю спостерігатимемо, що ще для нас приготував крипто-хом’як.

Часті запитання

1. Для чого потрібен другий сезон Hamster Kombat?

Продовження гри необхідне для початку впровадження екосистеми хом’яка в криптоспільноту. Крім усього іншого, люди, які не встигли в першу хвилю, отримали можливість спробувати все з чистого аркуша і з більшим функціоналом.

2. Яка точна дата початку і кінця другого сезону?

Точних чисел наразі невідомо. Початок планується в жовтні 2024 року, а закінчення залежатиме від подальшої долі гри після початку.

3. Що робити, якщо розчарувався в лістингу?

Прийняти той факт, що у проєкту, в якому сотні мільйонів користувачів, не може бути багато грошей для всіх. Розраховувати на великий заробіток, натискаючи на екран, - не найкраща ідея. Набагато перспективнішою буде взаємодія з платформою для автоматизованої торгівлі Veles і стратегією spot-short. Цей метод торгівлі дає змогу заробити на падаючому спотовому ринку з мінімальними ризиками.