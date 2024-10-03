Второй сезон Хомяка – когда начинается и чего ожидать?

Команда разработчиков нашумевшей тапалки Hamster Kombat опубликовала дорожную карту проекта. Всех удивило наличие второго сезона игры. Судя по всему, он предназначен для тех, кто не успел на старте проекта начать тапать, но все еще хочет проявить себя в этом нелегкой работе – нажимать на экран, чтобы стать богатым.

Когда стартует второй сезон Хамстер Комбат?

По данным, которые опубликовали разработчики игры, второй сезон Хомяка стартует в октябре 2024 года.

Октябрь 2024

- Начало второго сезона

- Ускоренное пополнение списка игр новыми проектами

- Внедрение возможности пополнять счет в игре с помощью встроенных платежных систем

Ноябрь 2024

- Запуск PWA для IOS, Android и настольных компьютеров

- Публикация первой группы игр, созданных внешними разработчиками в рамках Hamster Kombat

- Во втором сезоне интегрирована NFT для внутриигровых активов

Декабрь 2024

- Внедрение инновационной технологии использования рекламы. Ее будут использовать игроки в экосистему Hamster Kombat

- Второй сезон добавляет кланы, которые глубоко интегрированы в механику игры

Проект планирует внедрить свою экосистему в криптовалютный мир и плотно закрепиться в нем с помощью своих планов на ближайшее время.

Не будем забывать, что наполеоновские планы есть практически у каждого криптовалютного проекта. Но крипто-хомяк может стать исключением из правил за счет его огромной аудитории пользователей.

Чтобы вся дорожная карта и реализация планов были не просто так, нужно чтобы после первого сезона лояльность комьюнити сохранилась. В таком случае, если одни остались сыты, они расскажут другим, и аудитория спокойно может увеличиться минимум в два раза.

Что нужно будет делать во втором сезоне Хомяка?

Разработчики обещают абсолютно новую и полностью пересобранную экономику игры. Для игроков будет возможность соревноваться друг против друга, а также объединяться и создавать кланы.

Уже сейчас тапать хомяка больше нет необходимости. Сейчас цель игры – накапливать бриллианты любыми способами. Например, можно играть в игры, приглашать друзей или участвовать в активности игровой экосистемы.

Единственное, что сохранилось с первого сезона – это карточки для пассивного дохода. Только теперь они будут приносить не монетки, а бриллианты.

Сколько продлится второй сезон Hamster Kombat?

На сегодняшний день точной информации о завершении второго сезона нет. Для начала второму сезону нужно полноценно раскрыться, и разработчики должны почувствовать аудиторию. Только после определения лояльности к проекту можно будет принимать решение о длительности срока второго сезона.

Заключение

Народ еще не успел оправиться после первого сезона, как разработчики продолжают наращивать темпы активности проекта.

Кто-то разочаровался, так как за полгода бессмысленных нажатий на экран в надежде заработка люди получили сущие копейки.

А кто-то, наоборот, не ждал золотых гор и просто играл ради удовольствия. И второй сезон для них как просто новая возможность хорошо убить время в течении дня.

В любом случае команда разработчиков имеет боевой настрой, довольно перспективные планы и инновационные задумки. С интересом будем наблюдать, что еще для нас приготовил крипто-хомяк.

Часто задаваемые вопросы

Для чего нужен второй сезон Hamster Kombat?

Продолжение игры необходимо для начала внедрения экосистемы хомяка в криптосообщество. Помимо всего прочего, люди, которые не успели в первую волну, получили возможность попробовать все с чистого листа и с большим функционалом.

Какая точная дата начала и конца второго сезона?

Точных чисел на данный момент неизвестно. Начало планируется в октябре 2024 года, а окончание будет зависеть от дальнейшей судьбы игры после начала.

Что делать, если разочаровался в листинге?

Принять тот факт, что у проекта, в котором сотни миллионов пользователей, не может быть много денег для всех. Рассчитывать на большой заработок, нажимая на экран, – не самая лучшая идея.