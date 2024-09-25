Як вибрати найкращу біржу для Hamster Kombat

Для проєкту Hamster Kombat 26 вересня буде дуже значущим днем. У цю дату відбудеться аірдроп монет користувачам, а також лістинг токена HMSTR на всіх біржах-партнерах.

Лістинг токена після роздачі через аірдроп дає користувачам можливість обмінювати його або на стейблкоїни, або на будь-яку криптовалюту, котирування якої будуть доступні на біржі. Дізнатися більше про лістинг хом’яка.

Які біржі стануть доступні для купівлі та продажу токена HMSTR?

Щойно відбудеться аірдроп монет і їх моментальний лістинг - очікується, що токени будуть розміщені на провідних світових криптовалютних майданчиках.

Bybit

OKX

Binance

BingX

Gate.io

Bitget

KuCoin

Після лістингу монет очікується різкий сплеск торгових обсягів на біржах, де буде розміщено цей токен. Учасникам ринку варто бути обережним і готовим до будь-яких цінових результатів.

Щоб зрозуміти для себе, на якій біржі здійснюватиметься купівля або продаж ваших токенів, слід врахувати кілька факторів:

1. Біржові комісії. Кожна криптовалютна біржа бере відсоток від суми угоди, в цьому і полягає їхній основний дохід. Не на всіх біржах % комісії однаковий, тому варто враховувати цей фактор.

2. Торговий обсяг. Якщо цей показник високий, значить, біржа користується попитом в учасників ринку і на ній буде легко купити і продати актив через високу ліквідність.

3. Безпека коштів. Репутація має ключове значення для вибору майданчика.

4. Додаткові функції платформи. На деяких біржах можна користуватися послугами стейкінгу та маржинальною торгівлею. Не на всіх біржах є ці функції

Чому важливо обрати біржу для Hamster?

Більшість бірж варті уваги користувачів для здійснення купівлі або продажу токенів Hamster Kombat. Але не на всіх біржах однаковий функціонал, який можна використовувати для взаємодії з монетою.

Для початку потрібно зрозуміти, для чого користувачеві аірдроп. Якщо мотив тримати токен і не робити жодних дій, то йому не особливо важливий вибір біржі. Але водночас на деяких біржах буде доступний стейкінг монет з отриманням додаткового доходу від тримання токенів на балансі біржі.

Крім наявності стейкінгу, на біржі є ще багато тонкощів під час вибору майданчика для торгів, як-от сума комісій і наявність ліквідності.

Біржі, які розміщуватимуть у себе токен Hamster Kombat, мають позитивну репутацію і не мали проблем із безпекою або з регулюванням. Це означає, що проблеми з використанням функціоналу майданчика для купівлі-продажу токена хом’яка відсутні.

Біржа OKX - перша біржа для Хамстеру

Одна з перших бірж, яка оголосила про лістинг токена HMSTR - це OKX.

Біржа є одним з найбільших гравців на криптовалютному ринку. Крім цього, проводиться ретельна промо-кампанія токена.

Можливість торгувати токен на спотовому ринку біржі OKX з’явиться 26 числа.

На яких ще біржах планується лістинг Hamster Kombat?

Токен хом’яка буде розміщено на всіх великих криптовалютних майданчиках, а також на біржах партнерах.

У користувачів тапалки буде широкий вибір можливостей використання своїх токенів на криптобіржах з урахуванням усіх критеріїв.

1. Bybit. Провідна криптовалютна біржа в СНД і друга біржа у світі. Величезну перевагу під час вибору майданчика їй дає те, що на тлі світових санкцій, спрямованих проти РФ, Bybit не ввела жодного обмеження для користувачів, які живуть у Росії. Майданчик має високий рівень довіри у користувачів по всьому світу і певною мірою стає популярнішим за біржу Binance через юрисдикцію, в якій розташована біржа, але за обсягом торгів і охопленням користувачів все ще поступається чорно-жовтому гіганту. Для реєстрації на криптобіржі не потрібно багато зусиль, достатньо лише підтвердити пошту, паспортні дані та налаштувати безпеку акаунта. Після цього торги токена Hamster Kombat пройдуть з максимальним комфортом.

2. Gate.io. Криптобіржа, яка робить акцент на токени сфери WEB3, а також співпрацює з популярними проєктами і завжди готова бути підтримкою для дійсно вартісної монети. На території Російської Федерації біржа не має жодних обмежень, і її функціоналом можна користуватися по максимуму.

3. Kucoin. Біржа, у якої велика кількість партнерств з різними регіонами і великими проектами. Майданчик у топі найкращих місць, де можна купити або продати криптовалюту за версією Forbes Advisor. Крім усього іншого, біржа забезпечена резервами, стейблкойном USDT, першим альткоїном ETH і головною криптовалютою BTC.

4. BingX. Біржа, що стоїть в одному ряду основних партнерів з майданчиком Bybit і яка користується Хом’ячою популярністю і рекламується за рахунок величезної аудиторії Hamster Kombat. Торги токена на цій біржі для користувачів гарантовані. Не маленька ймовірність, що на BingX будуть різні бонуси, пов’язані з лістингом проєкту через тісну співпрацю з хом’яком. Відмінності в процесі реєстрації та верифікації акаунта від конкурентів відсутні.

5. Bitget. Майданчик має перевагу в широкому виборі цифрових активів для торгівлі та великою кількістю зареєстрованих користувачів. Чутки в інтернеті говорять про те, що Bitget входить до числа інвесторів у Hamster Kombat.

6. Binance. Крім того, що це найбільша біржа у світі, вона також може похвалитися найбільшою ліквідністю серед конкурентів. Але за всіх її переваг у неї є один великий недолік - майданчик не працює на території Росії, а отже для російських користувачів буде проблематично використовувати весь функціонал біржі.

За якими критеріями вибрати біржу?

Найважливішим критерієм буде безпека. Усі з перерахованих вище бірж проблем із цим параметром не мають. Інноваційні технології у сфері безпеки присутні на кожному майданчику, що гарантує збереження коштів та інформації користувачів.

Наступним критерієм для вибору біржі є сума комісій. Крім спотової торгівлі токена HMSTR буде також торгівля ф’ючерсами. Якщо трейдер використовує інтенсивний вид торгівлі, то йому буде важливо знати і враховувати у своєму ризик-менеджменті суму комісій за угоди.

Після того як користувач вибрав для себе найкращий комісійний тариф, для нього важливо почати торгувати токеном HMSTR на біржі з високою ліквідністю. В іншому випадку актив буде проблематично продати або купити через недостатню кількість учасників ринку на біржі. У цьому випадку працює сукупність чинників: де велика ліквідність, отже, там багато учасників, а якщо там багато учасників, отже, там підвищена безпека їхніх коштів.

Висновок

Лістинг токена проєкту Hamster Kombat, безумовно, буде одним із найбільших явищ для криптосвіту цього року. Аудиторія користувачів налічує сотні мільйонів користувачів. Таким показником не може похвалитися більшість крипто-проектів, важливість і функціонал яких набагато вищі, ніж у Хом’яка.

На сьогодні вибір бірж, де можна купувати і продавати токен HMSTR, досить широкий. Останній проєкт, до лістингу якого біржі так наполегливо готувалися, - це був NOT. Це свідчить про те, що практично всі криптомайданчики світу готові до розміщення токена і надання користувачам необхідної частки ліквідності та сервісу.

Запитання, які часто ставлять

1. На якій біржі найкраще продавати і купувати токен HMSTR?

Для того, щоб визначитися з вибором біржі, потрібно зрозуміти, як саме ви будете торгувати токеном і з якими грошовими обсягами. Чим відповідальніше ви підійдете до вибору біржі, тим спокійніше проходитимуть торги.

2. Коли буде лістинг Хом’яка?

Лістинг планується 26 вересня. Але краще підготуватися до нього заздалегідь визначившись з біржею для торгів. Найкращим рішенням буде вибір бірж-партнерів платформи для автоматизованої торгівлі Veles. На користувачів чекатимуть реферальні бонуси, а також можна буде торгувати токеном за допомогою інноваційних рішень алгоритмічного трейдингу.

3. Що таке аірдроп і як пройдуть роздачі монет?

Аірдроп - це розподіл зароблених монет за участь у проєкті між користувачами. Роздача монет користувачам буде в порядку черги шляхом занесення натапаних токенів у блокчейн, щоб потім їх можна було надсилати на біржу і навпаки.