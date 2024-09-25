Как выбрать лучшую биржу для Hamster Kombat

Для проекта Hamster Kombat 26 сентября будет очень значимым днем. В эту дату произойдет аирдроп монет пользователям, а также листинг токена HMSTR на всех биржах-партнерах.

Листинг токена после раздачи через аирдроп дает пользователям возможность обменивать его либо на стейблкоины, либо на любую криптовалюту, котировки которой будут доступны на бирже. Узнать больше о листинге хомяка.

Какие биржи станут доступны для покупки и продажи токена HMSTR?

Как только произойдет аирдроп монет и их моментальный листинг – ожидается, что токены будут размещены на ведущих мировых криптовалютных площадках.

Bybit

OKX

Binance

BingX

Gate.io

Bitget

KuCoin

После листинга монет ожидается резкий всплеск торговых объемов на биржах, где будет размещен этот токен. Участникам рынка стоит быть осторожным и готовым к любым ценовым исходам.

Чтобы понять для себя, на какой бирже будет осуществляться покупка или продажа ваших токенов, следует учесть несколько факторов:

Биржевые комиссии. Каждая криптовалютная биржа берет процент от суммы сделки, в этом и заключается их основной доход. Не на всех биржах % комиссии одинаковый, поэтому стоит учитывать этот фактор. Торговый объем. Если этот показатель высокий, значит, биржа пользуется спросом у участников рынка и на ней будет легко купить и продать актив из-за высокой ликвидности. Безопасность средств. Репутация имеет ключевое значение для выбора площадки. Дополнительные функции платформы. На некоторых биржах можно пользоваться услугами стейкинга и маржинальной торговлей. Не на всех биржах есть эти функции

Почему важно выбрать биржу для Hamster?

Большинство бирж достойны внимания пользователей для осуществления покупки или продажи токенов Hamster Kombat. Но не на всех биржах одинаковый функционал, который можно использовать для взаимодействия с монетой.

Для начала нужно понять, для чего пользователю аирдроп. Если мотив держать токен и не предпринимать никаких действий, то ему не особо важен выбор биржи. Но в то же время, на некоторых биржах будет доступен стейкинг монет с получением дополнительного дохода от держания токенов на балансе биржи.

Помимо наличия стейкинга, на бирже есть еще много тонкостей при выборе площадки для торгов, такие как сумма комиссий и наличие ликвидности.

Биржи, которые будут размещать у себя токен Hamster Kombat, имеют положительную репутацию и не имели проблем с безопасностью или с регулированием. Это означает, что проблемы с использованием функционала площадки для купли-продажи токена хомяка отсутствуют.

Биржа OKX - первая биржа для Хамстер

Одна из первых бирж, которая объявила о листинге токена HMSTR – это OKX.

Биржа является одним из крупнейших игроков на криптовалютном рынке. Помимо этого, проводится тщательная промо-кампания токена.

Возможность торговать токен на спотовом рынке биржи OKX появится 26 числа.

На каких еще биржах планируется листинг Hamster Kombat?

Токен хомяка будет размещен на всех крупных криптовалютных площадках, а также на биржах партнерах.

У пользователей тапалки будет широкий выбор возможностей использования своих токенов на криптобиржах с учетом всех критериев.

Bybit. Ведущая криптовалютная биржа в СНГ и вторая биржа в мире. Огромное преимущество при выборе площадки ей дает то, что на фоне мировых санкций, направленных против РФ, Bybit не ввела ни одного ограничений для пользователей, живущих в России. Площадка имеет высокий уровень доверия у пользователей по всему миру и в какой-то степени становится популярнее биржи Binance из-за юрисдикции, в которой находится биржа, но по объему торгов и охвату пользователей все еще уступает черно-желтому гиганту. Для регистрации на криптобирже не нужно много усилий, достаточно лишь подтвердить почту, паспортные данные и настроить безопасность аккаунта. После этого торги токена Hamster Kombat пройдут с максимальным комфортом. Gate.io. Криптобиржа, которая делает упор на токены сферы WEB3, а также сотрудничает с популярными проектами и всегда готова быть поддержкой для действительно стоящей монеты. На территории Российской Федерации биржа не имеет никаких ограничений, и ее функционалом можно пользоваться по максимуму. Kucoin. Биржа, у которой большое количество партнерств с различными регионами и крупными проектами. Площадка в топе лучших мест, где можно купить или продать криптовалюту по версии Forbes Advisor. Помимо всего прочего, биржа обеспечена резервами, стейблкойном USDT, первым альткоином ETH и главной криптовалютой BTC. BingX. Биржа, стоящая в одном ряду основных партнеров с площадкой Bybit и которая пользуется Хомячьей популярностью и рекламируется за счет огромной аудитории Hamster Kombat. Торги токена на этой бирже для пользователей гарантированы. Не маленькая вероятность, что на BingX будут различные бонусы, связанные с листингом проекта по причине плотного сотрудничества с хомяком. Отличия в процессе регистрации и верификации аккаунта от конкурентов отсутствуют. Bitget. Площадка имеет преимущество в широком выборе цифровых активов для торговли и большим числом зарегистрированных пользователей. Слухи в интернете говорят о том, что Bitget входит в число инвесторов в Hamster Kombat. Binance. Помимо того, что это самая крупная биржа в мире, она также может похвастаться наибольшей ликвидностью среди конкурентов. Но при всех ее преимуществах у нее есть один крупный недостаток – площадка не работает на территории России, а значит для русских пользователей будет проблематично использовать весь функционал биржи.

По каким критериям выбрать биржу?

Самым важным критерием будет являться безопасность. Все из вышеперечисленных бирж проблем с этим параметром не имеют. Инновационные технологии в сфере безопасности присутствуют на каждой площадке, что гарантирует сохранность средств и информации пользователей.

Следующим критерием для выбора биржи является сумма комиссий. Помимо спотовой торговли токена HMSTR будет также торговля фьючерсами. Если трейдер использует интенсивный вид торговли, то ему будет важно знать и учитывать в своем риск-менеджменте сумму комиссий за сделки.

После того как пользователь выбрал для себя лучший комиссионный тариф, для него важно начать торговать токеном HMSTR на бирже с высокой ликвидностью. В ином случае актив будет проблематично продать или купить из-за недостаточного количества участников рынка на бирже. В этом случае работает совокупность факторов: где большая ликвидность, значит, там много участников, а если там много участников, значит, там повышенная безопасность их средств.

Заключение

Листинг токена проекта Hamster Kombat определенно будет одним из крупнейших явлений для криптомира в этом году. Аудитория пользователей насчитывает сотни миллионов пользователей. Таким показателем не может похвастаться большинство крипто-проектов, важность и функционал которых гораздо выше, чем у Хомяка.

На сегодняшний день выбор бирж, где можно покупать и продавать токен HMSTR, достаточно широк. Последний проект, к листингу которого биржи так упорно готовились, – это был NOT. Это говорит о том, что практически все криптоплощадки мира готовы к размещению токена и предоставлению пользователям необходимую долю ликвидности и сервиса.

Часто задаваемые вопросы

1. На какой бирже лучше всего продавать и покупать токен HMSTR?

Для того, чтобы определиться с выбором биржи нужно понять как именно вы будете торговать токеном и с какими денежными объемами. Чем ответственнее вы подойдете к выбору биржи, тем спокойнее будут проходить торги.

2. Когда будет листинг Хомяка?

Листинг планируется 26 сентября. Но лучше подготовиться к нему заранее определившись с биржей для торгов. Лучшим решением будет выбор бирж-партнеров платформы для автоматизированной торговли Veles. Пользователей будут ждать реферальные бонусы, а также можно будет торговать токеном с помощью инновационных решений алгоритмического трейдинга.

3. Что такое аирдроп и как пройдут раздачи монет?

Аирдроп – это распределение заработанных монет за участие в проекте между пользователями. Раздача монет пользователям будет в порядке очереди путем занесения натапанных токенов в блокчейн, чтобы потом их можно было отправлять на биржу и наоборот.