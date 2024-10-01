Участь у WSOT і бонуси від Veles

Вітаємо вас, трейдери! Veles надає унікальну можливість отримати бонуси за торгівлю за нашою реферальною програмою, а також вступити в нашу команду для участі в найбільшому криптовалютному турнірі WSOT від Bybit.

Що таке WSOT?

World Series of Trading (WSOT) - це найбільше у світі змагання з криптовалютної торгівлі із загальним призовим фондом у розмірі 10 мільйонів USDT. Змагання дозволяє індивідуальним трейдерам брати участь самостійно або об’єднуватися в команди, і будь-яка людина з мінімальним обсягом чистих активів у розмірі 500 USDT може взяти участь.

Чому варто приєднатися до команди Veles?

Турнір WSOT від нашого партнера Bybit дозволяє як професійним трейдерам, так і трейдерам-початківцям отримати вигоду. Вам не потрібно бути професіоналом, щоб забрати великі призи та бонуси. Коли команда генерує прибуток і піднімається в загальному рейтингу, кожен член команди виграє.

Бектести Veles дають відчутну перевагу над іншими командами. У вас є можливість перевірити налаштування бота перед запуском і переконатися в ефективності стратегії на дистанції до року.

Використовуйте QR-код Veles:

Отримати бонуси від Veles

Торгуйте за нашою реферальною програмою та отримайте бонуси:

Знижка 10% на оплату комісій

Безлімітні бектести Pro на місяць

Як підключитися до реферальної програми?

Якщо у вас ще немає акаунта на Bybit - зареєструйтеся та отримайте бонус 50 usdt.

Якщо ваш акаунт уже створений за іншим реферальним кодом - дотримуйтесь гайду зі зміни реферального коду для отримання бонусів від Veles.

Приєднуйтесь до нас, щоб отримати максимум вигоди!