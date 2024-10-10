Участие в WSOT и бонусы от Veles

Приветствуем вас, трейдеры! Veles предоставляет уникальную возможность получить бонусы за торговлю по нашей реферальной программе, а также вступить в нашу команду для участия в крупнейшем криптовалютном турнире WSOT от Bybit.

Что такое WSOT?

World Series of Trading (WSOT) — это крупнейшее в мире соревнование по криптовалютной торговле c общим призовым фондом в размере 10 миллионов USDT. Соревнование позволяет индивидуальным трейдерам участвовать самостоятельно или объединяться в команды, и любой человек с минимальным объемом чистых активов в размере 500 USDT может принять участие.

Почему стоит присоединиться к команде Veles?

Турнир WSOT от нашего партнера Bybit позволяет как профессиональным, так и начинающим трейдерам получить выгоду. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы забрать крупные призы и бонусы. Когда команда генерирует прибыль и поднимается в общем рейтинге, каждый член команды выигрывает.

Бектесты Veles дают ощутимое преимущество над другими командами. У вас есть возможность проверить настройки бота перед запуском и убедиться в эффективности стратегии на дистанции до года.

Используйте QR-код Veles:

Получить бонусы от Veles

Торгуйте по нашей реферальной программе и получите бонусы:

Скидка 10% на оплату комиссий

Безлимитные бектесты Pro на месяц

Как подключиться к реферальной программе?

Если у вас еще нету аккаунта на Bybit - зарегистрируйтесь и получите бонус 50 usdt.

- зарегистрируйтесь и получите бонус 50 usdt. Если ваш аккаунт уже создан по другому реферальному коду - следуйте нашему гайду по смене реферального кода для получения бонусов от Veles.

Присоединяйтесь к нам, чтобы получить максимум выгоды!