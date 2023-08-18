Як інвестувати за допомогою торгових ботів?

Трейдери з нетерпінням очікують перехід ринку в бичачу фазу. І якщо ви розглядаєте питання інвестицій у перспективні криптовалютні проєкти, але не впевнені з організацією ефективного процесу, скористайтеся торговим ботом - він зробить це за вас.

Торгові боти використовують певні умови та індикатори для здійснення угод на основі аналізу даних ринку.

Технології Veles дають змогу автоматизувати спотову та ф’ючерсну торгівлю і знаходити потенційні точки входу.

Наприклад, ви можете налаштувати робота на роботу з широкою сіткою перекриття і задати параметри, за яких він збільшуватиме обсяг останніх ордерів. Таким чином, досягається найкраща середня ціна. Адже ми розуміємо, що трейдеру-початківцю вкрай важко виявити «дно» і викупити монету за найнижчою ціною.

Використовуйте параметр Мартингейл для відсоткового збільшення обсягу ордерів у разі зниження ціни. Відповідно, якщо ви встановите в сітці 10 ордерів, то кожен з них збільшуватиметься в обсязі на 60%, і для відскоку до середньої ціни купівлі знадобиться менше зростання.

Вирішіть, наскільки довгостроково ви плануєте тримати позицію і виставите тейки на закриття.

У «Простому» режимі можна встановити один тейк-профіт до 90% зростання, у режимі «Свій» - до 99%. Якщо ви хочете бути більш динамічним, то задійте мульти-тейки для часткової фіксації і запускайте нового бота для реінвестування.

Як умову для входу використовуйте індикатор або навіть комбінацію різних інструментів. Індикатори працюють за чіткими часовими інтервалами. Для інвестиційної стратегії задавайте великі таймфрейми, такі, як 4 години або 1 день.

Якщо ви працюєте з рівнями Фібоначчі або маєте власну інвест-ідею, за якою хочете завантажитися в монету, встановіть цінові значення для розміщення ордерів або поєднайте їх із будь-яким із 20 індикаторів, представлених на платформі. Також можете інтегрувати і власну стратегію TradingView.

Зазначимо, що більшість недосвідчених інвесторів купують монети в період сильного зростання, в той момент, коли потрібно фіксувати прибуток. І якщо ви читаєте цю статтю до зльоту ціни біткоїна і шукаєте методику, яка допоможе грамотно інвестувати в монету, то раді повідомити - ви її знайшли.