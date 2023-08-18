Как эффективно инвестировать с помощью торговых ботов?

Трейдеры с нетерпением ожидают переход рынка в бычью фазу. И если вы рассматриваете вопрос инвестиций в перспективные криптовалютные проекты, но не уверены с организацией эффективного процесса, воспользуйтесь торговым ботом – он сделает это за вас.

Торговые боты используют определенные условия и индикаторы для совершения сделок на основе анализа данных рынка.

Технологии Veles позволяют автоматизировать спотовую и фьючерсную торговлю и находить потенциальные точки входа.

Например, вы можете настроить робота на работу с широкой сеткой перекрытия и задать параметры, при которых он будет увеличивать объем последних ордеров. Таким образом, достигается лучшая средняя цена. Ведь мы понимаем, что начинающему трейдеру крайне тяжело обнаружить «дно» и выкупить монету по наиболее низкой цене.

Используйте параметр Мартингейл для процентного увеличения объема ордеров при снижении цены. Соответственно, если вы установите в сетке 10 ордеров, то каждый из них будет увеличиваться в объеме на 60%, и для отскока к средней цене покупки понадобиться меньший рост.

Решите, насколько долгосрочно вы планируете держать позицию и выставите тейки на закрытие.

В “Простом” режиме можно установить один тейк-профит до 90% роста, в режиме “Свой” – до 99%. Если вы хотите быть более динамичным, то задействуйте мульти-тейки для частичной фиксации и запускайте нового бота для реинвестирования.

В качестве условия для входа используйте индикатор или даже комбинацию различных инструментов. Индикаторы работают по четким временным интервалам. Для инвестиционной стратегии задавайте большие таймфреймы, такие, как 4 часа или 1 день.

Если вы работаете с уровнями Фибоначчи или у вас есть собственная инвест-идея, по которой вы хотите загрузиться в монету, установите ценовые значения для расстановки ордеров или совместите их с любым из 20 индикаторов, представленных на платформе. Также можете интегрировать и собственную стратегию TradingView.

Отметим, что большинство неопытных инвесторов покупают монеты в период сильного роста, в тот момент, когда нужно фиксировать прибыль. И если вы читаете эту статью до взлета цены биткоина и ищете методику, которая поможет грамотно инвестировать в монету, то рады сообщить – вы ее нашли.