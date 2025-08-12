Щоб вийти на стабільний рівень торгівлі, необхідно розуміти, в який саме момент відпрацьовувати ту чи іншу ситуацію згідно зі своєю торговою системою, аби не здійснювати зайвих угод і відповідно збитків. Для того, щоб це зробити, необхідно навчитися правильно аналізувати весь ринок криптовалют.

Чому важливо аналізувати ринок

Крипторинок відомий своєю високою волатильністю. Без розуміння того, що відбувається на ринку, легко потрапити в пастку і зазнати дуже серйозних збитків. Грамотний аналіз крипторинку дозволяє трейдерам не лише ухвалювати більш обґрунтовані рішення, а й виявляти найкращі точки входу та виходу з позиції. Завдяки чому знижується ризик здійснення несистемних угод і збільшується прибутковість угод (вінрейт).

Технічний аналіз (TA)

Технічний аналіз (або теханаліз) — це метод прогнозування руху ціни за допомогою графіків та індикаторів. Він ґрунтується на припущенні, що ціна враховує все, а історія повторюється. За допомогою TA трейдери вчаться читати графіки крипти, визначати тренди та рівні підтримки/опору. Серед популярних інструментів — ковзні середні, RSI, MACD та багато інших індикаторів для трейдингу.

Ончейн-аналіз

Ончейн-дані криптовалют дають уявлення про те, що відбувається всередині блокчейна: скільки активних адрес, скільки токенів переміщується, як розподілені баланси великих тримачів. Ончейн-аналіз дозволяє зрозуміти реальну активність мережі та виявити моменти накопичення або масових продажів, які можуть вплинути на ринок. У крипті цей вид аналізу для багатьох є аналогом фундаментального аналізу, як на фондовому ринку.

Поведінковий (sentiment) аналіз

Аналіз настроїв ринку є оцінкою суспільного ставлення до активу або сектору за допомогою соцмереж, новин, індексу страху та жадібності. Індекс страху та жадібності найпопулярніший у криптотрейдерів, оскільки допомагає визначити, чи є ринок перекупленим або навпаки перебуває у зоні страху, що може бути гарною можливістю для купівлі.

Як поєднувати різні підходи

Для комплексного аналізу та бІльшої об’єктивності варто комбінувати кілька методів:

Теханаліз: визначає точки входу і виходу за графіком.

Ончейн-аналіз: показує рух коштів і активність у мережі.

Sentiment-аналіз: дає уявлення про настрій учасників ринку.

Такий підхід дозволяє трейдеру врахувати одразу кілька факторів і зробити більш зважений прогноз, не спираючись лише на нечисленні дані одного з методів.

Помилки новачків під час аналізу крипторинку

Багато новачків, вивчаючи як аналізувати криптовалюту, припускаються одних і тих самих помилок: повне ігнорування фундаментальних факторів, сліпе слідування сигналам із чатів без розуміння логіки, ускладнення аналізу з надлишковою кількістю індикаторів. Ще одна часта помилка — віра, що фундаментальний аналіз криптовалют не потрібен для спекулятивної торгівлі. Ринок є сукупністю факторів, тому увагу варто приділяти багатьом його аспектам і подіям, що відбуваються, щоб бути в контексті.

Як Veles допомагає аналізувати ринок

Платформа Veles надає зручні інструменти аналізу крипти у вигляді безлічі індикаторів і налаштувань, вбудованих безпосередньо в крипто-ботів. Крім того, боти можуть аналізувати дані про обсяги, новини та індикатори настроїв, тим самим роблячи ухвалення торгових рішень системними та більш об’єктивними..

FAQ

Як розуміти сигнали криптовалютної торгівлі?

Вивчіть базові індикатори, слідкуйте за трендом і підтверджуйте сигнали іншими методами аналізу.

Що важливіше для аналізу — техніка чи фундаментал?

І те, і інше. Фундаментальний аналіз криптовалют показує довгостроковий потенціал, а техніка — актуальну поведінку ціни.

Як часто потрібно аналізувати ринок?

Краще робити це щодня, якщо торгуєте активно, або хоча б раз на тиждень для середньострокових стратегій.

З чого почати новачку?

З базових понять теханалізу та читання графіків, щоб розуміти рух ціни.

Які помилки припускаються найчастіше?

Сліпе копіювання чужих сигналів, ігнорування новин, порушення правил money management.