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    • Автоматическая торговля на RSI, CCI и ADX
    Дата публикации: 30.05.2025
    Время на чтение: 6 минут(ы)
    Дата: 30.05.2025
    Чтение:: 6 минут(ы)
    Просмотры: 63
    Автор: Hampfree

    Автоматическая торговля на RSI, CCI и ADX

    Кратко о торговом боте

    •  Торгует с плечом x7 и депозитом от 50 USDT.
    •  Использует комбинацию индикаторов: RSI, CCI и ADX для точных входов.
    •  Сеточная стратегия с 5 ордерами, что снижает риски.
    •  Автоматический тейк-профит и стоп-лосс для защиты капитала.

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    Управление рисками

    Торговля с плечом x7 может приносить высокую доходность, но также сопряжена с повышенными рисками. Чтобы минимизировать потери, соблюдайте базовые правила риск-менеджмента:

    1. Ограничивайте депозит на бота – работайте с суммой, которую психологически готовы потерять без ущерба для депозита.

    2. Используйте стоп-лосс (-3%) – автоматическое закрытие позиции ограничит убытки.

    3. Избегайте излишней концентрации на одном активе – диверсификация снижает зависимость от волатильности одной монеты.

    4. Регулярно выводите прибыль – фиксируйте часть дохода, чтобы снизить влияние просадок.

    Подробнее о снижении рисков при торговле фьючерсами можно узнать в нашем руководстве.

    Как работает стратегия?

    Этот бот торгует активы только в лонг (покупка), используя три ключевых индикатора:

    1. RSI (30 минут) < 30 – сигнализирует о перепроданности.
    2. CCI (30 минут) < -100 – подтверждает сильный нисходящий тренд.
    3. ADX (15 минут) > 40 – указывает на высокую силу тренда.

    Когда все условия сходятся, бот начинает постепенное наращивание позиции через сетку ордеров. Это позволяет снизить среднюю цену входа и увеличить прибыльность сделки.

    Почему именно эти индикаторы для трейдинга?

    • RSI помогает находить точки разворота.
    • CCI усиливает сигнал RSI, отсеивая ложные срабатывания.
    • ADX подтверждает, что тренд достаточно сильный для входа.

    Детали стратегии торговли на бирже 

    1. Управление капиталом

    Депозит: от 50 USDT.

    Плечо: x7 (умеренный риск).

    Тип маржи: перекрёстная (гибкое управление).

    2. Сетка ордеров

    (скрин)

    Чем дальше цена уходит вниз, тем больше объем позиции – это снижает среднюю цену входа и повышает шансы на прибыль при отскоке.

    3. Выход из позиции

    • Тейк-профит: срабатывает по индикатору CMO (5 минут).
    • Минимальная прибыль: 0.3% на сделку.
    • Стоп-лосс: -3%.

    Бэктесты стратегии:


    1. BYBIT ADA SIMPLE-BOT

    2. BYBIT APT SIMPLE-BOT

    3. BYBIT BNB SIMPLE-BOT

    Почему эта стратегия для трейдинга эффективна?

    ✅ Фильтрация ложных сигналов – бот ждет схождения трёх индикаторов, что снижает риск неудачных входов.

    ✅ Сеточный подход – даже если цена временно падает, последующие ордера улучшают среднюю цену.

    ✅ Автоматизация – не нужно следить за графиками, бот делает всё сам.

    Простой торговый бот от Veles

    Эта стратегия сочетает проверенные индикаторы и умное управление капиталом, что делает её доступной даже для новичков. Если вы хотите автоматизировать торговлю, этот бот – отличный вариант для старта.

    Попробуйте стратегию прямо сейчас

    Торговля криптовалютами связана с рисками. Не выделяйте боту больше, чем готовы потерять и соблюдайте риск-менеджмент.

    FAQ: кратко о главном

    Q: Что такое точка разворота (пивот)?

    A: Это уровень на графике, где тренд может изменить направление. Бот использует индикаторы (RSI, CCI) для поиска таких моментов.

    Q: Зачем нужны индикаторы?

    A: Они помогают анализировать рынок: RSI и CCI показывают перепроданность, а ADX — силу тренда. Комбинация снижает ложные сигналы.

    Q: Почему сетка из 5 ордеров?

    A: Это распределяет риск: если цена падает, новые ордера улучшают среднюю цену входа, повышая шансы быстрее выйти из сделки с наилучшим результатом.

    Q: Как работает стоп-лосс -3%?

    A: Если убыток достигает 3% от депозита, бот автоматически закрывает позицию, защищая капитал.

    Q: Можно ли торговать без плеча (x1)?

    A: Да, но x7 увеличивает потенциальную прибыль (и риски). Всегда соблюдайте риск-менеджмент.

    Q: Как часто бот открывает сделки?

    A: Только при совпадении всех условий индикаторов — это минимизирует избыточную активность.

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