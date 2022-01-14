Розповідаємо, що робити з ризиками під час торгівлі

Та легко - дотримуватися наших порад! Ми підготували для вас список рекомендацій 😉

Ну, для початку, не підвищуйте ризик власноруч за рахунок агресивних налаштувань бота. Боти Veles стабільно працюють у рамках базових стратегій, запропонованих на платформі, не вимагають жорсткого контролю і приносять невеликий, але постійний профіт.

Торгуйте з перекриттям зміни ціни від 50% і більше.

Встановлюйте відсоток мартингейла в сітці ордерів від 5% і більше. Це призведе до отримання прибутку на менших відскоках ціни. Що більший відсоток мартингейла, то менший відскік ціни потрібен, щоб отримати профіт.

Робіть наголос на менший відсоток прибутку (0,5-1%), тому що кілька закритих циклів з прибутком менше 1% краще, ніж один незавершений з потенційним прибутком у 1,5%.

Крім настоянок ботів Veles, звернути увагу варто і на розпорядження своїм депозитом 💰 Діліть депозит на частини, щоб торгувати в різних парах і декількома ботами.

Зверніть увагу на надійні криптовалюти. Якщо частина депозиту припадатиме на торгівлю такими, прибуток буде невисоким, але стабільним і прогнозованим ⬇️

Топ-25 coinmarketcap.com

Щось варто виділити під торгівлю перспективною криптовалютою 📈Навіть якщо ціна значно зміниться, можна буде торгувати в інший бік, поки ціна не повернеться, щоб закрити вихідну торгівлю з профітом.

Тут ми підібралися до торгових пар 🧐 Що вам тут слід про них знати? Торгові пари треба вибирати дуже ретельно.

Вибирайте відому криптовалюту, яка здається вам багатообіцяючою і надійною.

Не концентруйтеся на дешевих і невідомих монетах. Вони частіше змінюються в ціні сильно і надовго.

Не ігноруйте фільтри для старту бота 👾Вони відповідальні за те, щоби боти не почали купувати надто рано і дорого або продавати рано і дешево.

Для налаштування фільтрів ввели торгові сигнали та індикатори:

RSI, CCI, смуги боллінджера, MACD, EMA. Відображають відносну силу тренда.

Показник обсягу торгів за 24 години. Не варто торгувати монету, обсяг торгівлі за якою за останню добу < 500 BTC.

У Veles ми дбаємо про ваш прибуток і намагаємося скоротити ймовірність будь-яких ризиків, надаючи готові стратегії торгівлі, допомагаючи вам з налаштуванням ботів і, звичайно, публікуючи подібні матеріали з корисними порадами 💙.

Будь-які взаємодії з біржею несуть у собі певний відсоток ризику, але саме торгівля правильно налаштованими ботами - найпростіший спосіб уникнути більшості проблем і помилок.

Чекаємо вас у нашому телеграм-каналі. Там ви зможете знайти ще більше корисної інформації про наших ботів, правила торгівлі, налаштування та принципи роботи нашої системи.