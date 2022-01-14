Розповідаємо, що робити з ризиками під час торгівлі
Та легко - дотримуватися наших порад! Ми підготували для вас список рекомендацій 😉
Ну, для початку, не підвищуйте ризик власноруч за рахунок агресивних налаштувань бота. Боти Veles стабільно працюють у рамках базових стратегій, запропонованих на платформі, не вимагають жорсткого контролю і приносять невеликий, але постійний профіт.
- Торгуйте з перекриттям зміни ціни від 50% і більше.
- Встановлюйте відсоток мартингейла в сітці ордерів від 5% і більше. Це призведе до отримання прибутку на менших відскоках ціни. Що більший відсоток мартингейла, то менший відскік ціни потрібен, щоб отримати профіт.
- Робіть наголос на менший відсоток прибутку (0,5-1%), тому що кілька закритих циклів з прибутком менше 1% краще, ніж один незавершений з потенційним прибутком у 1,5%.
Крім настоянок ботів Veles, звернути увагу варто і на розпорядження своїм депозитом 💰 Діліть депозит на частини, щоб торгувати в різних парах і декількома ботами.
Зверніть увагу на надійні криптовалюти. Якщо частина депозиту припадатиме на торгівлю такими, прибуток буде невисоким, але стабільним і прогнозованим ⬇️
Топ-25 coinmarketcap.com
Щось варто виділити під торгівлю перспективною криптовалютою 📈Навіть якщо ціна значно зміниться, можна буде торгувати в інший бік, поки ціна не повернеться, щоб закрити вихідну торгівлю з профітом.
Тут ми підібралися до торгових пар 🧐 Що вам тут слід про них знати? Торгові пари треба вибирати дуже ретельно.
- Вибирайте відому криптовалюту, яка здається вам багатообіцяючою і надійною.
- Не концентруйтеся на дешевих і невідомих монетах. Вони частіше змінюються в ціні сильно і надовго.
Не ігноруйте фільтри для старту бота 👾Вони відповідальні за те, щоби боти не почали купувати надто рано і дорого або продавати рано і дешево.
Для налаштування фільтрів ввели торгові сигнали та індикатори:
- RSI, CCI, смуги боллінджера, MACD, EMA. Відображають відносну силу тренда.
- Показник обсягу торгів за 24 години. Не варто торгувати монету, обсяг торгівлі за якою за останню добу < 500 BTC.
У Veles ми дбаємо про ваш прибуток і намагаємося скоротити ймовірність будь-яких ризиків, надаючи готові стратегії торгівлі, допомагаючи вам з налаштуванням ботів і, звичайно, публікуючи подібні матеріали з корисними порадами 💙.
Будь-які взаємодії з біржею несуть у собі певний відсоток ризику, але саме торгівля правильно налаштованими ботами - найпростіший спосіб уникнути більшості проблем і помилок.
