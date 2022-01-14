Рассказываем, что делать с рисками при торговле
Да легко ― следовать нашим советам! Мы подготовили для вас список рекомендаций 😉
Ну, для начала, не повышайте риск собственноручно за счет агрессивных настроек бота. Боты Veles стабильно работают в рамках базовых стратегий, предложенных на платформе, не требуют жесткого контроля и приносят небольшой, но постоянный профит.
- Торгуйте с перекрытием изменения цены от 50% и больше.
- Устанавливайте процент мартингейла в сетке ордеров от 5% и больше. Это приведет к получению прибыли на меньших отскоках цены. Чем больше процент мартингейла, тем меньший отскок цены нужен, чтобы получить профит.
- Делайте упор на меньший процент прибыли (0,5 ― 1%), потому что несколько закрытых циклов с прибылью меньше 1% лучше, чем один незавершенный с потенциальной прибылью в 1,5%
Помимо настоек ботов Veles, обратить внимание стоит и на распоряжение своим депозитом 💰 Делите депозит на части, чтобы торговать в разных парах и несколькими ботами.
- Обратите внимание на надежные криптовалюты. Если часть депозита будет приходиться на торговлю такими, прибыль будет невысокой, но стабильной и прогнозируемой ⬇️
Топ-25 coinmarketcap.com
Что-то стоит выделить под торговлю перспективной криптовалютой 📈Даже если цена значительно изменится, можно будет торговать в другую сторону, пока цена не вернется, чтобы закрыть исходную торговлю с профитом.
Тут мы подобрались к торговым парам 🧐 Что вам тут следует о них знать? Торговые пары надо выбирать очень тщательно.
- Выбирайте известную криптовалюту, которая кажется вам многообещающей и надежной.
- Не концентрируйтесь на дешевых и неизвестных монетах. Они чаще меняются в цене сильно и надолго.
Не игнорируйте фильтры для старта бота 👾Они ответственны за то, чтобы боты не начали покупать слишком рано и дорого или продавать рано и дешево. Для настройки фильтров ввели торговые сигналы и индикаторы:
- RSI, CCI, полосы боллинджера, MACD, EMA. Отражают относительную силу тренда.
- Показатель объема торгов за 24 часа. Не стоит торговать монету, объем торговли по которой за последние сутки < 500 BTC.
В Veles мы заботимся о вашей прибыли и стараемся сократить вероятность любых рисков предоставляя готовые стратегии торговли, помогая вам с настройкой ботов и, конечно, публикуя подобные материалы с полезными советами 💙
Любые взаимодействия с биржей несут в себе определенный процент риска, но именно торговля правильно настроенными ботами ― самый простой способ избежать большинства проблем и ошибок.
