Як торгувати на Binance з ботами Veles

На криптовалютних біржах є можливість торгувати не тільки вручну, а й за допомогою торгових алгоритмів (ботів), які доступні завдяки розвиненій технічній інфраструктурі. Біржа Binance є лідером з надання сприятливих умов для автоматизації торгівлі і далі ми розповімо як це можна використовувати.

Основи торгівлі та знайомство з платформою Binance

Перед початком роботи з ботами, варто розібратися з основами торгівлі та пристроєм бірж.

Що таке Binance

Binance - найбільша крипто біржа, що пропонує просунуту інфраструктуру для торгівлі криптовалютою для початківців і професіоналів. Це універсальна платформа, де можна торгувати вручну або запускати ботів, підключаючи їх через API Binance. Binance підтримує величезну кількість активів і пропонує один із найзручніших інтерфейсів на ринку.

Реєстрація та безпека акаунта

Реєстрація та безпека акаунта на Binance - це перший і один з найважливіших етапів для тих, хто хоче почати торгувати криптовалютою. Особливо важливо зрозуміти ці базові кроки, якщо ви плануєте використовувати ботів на Бінансі, які працюють через API і вимагають довіреного доступу до вашого акаунту.

Процес реєстрації на криптобіржі Binance інтуїтивно зрозумілий. Потрібно вказати чинну адресу електронної пошти або номер телефону, придумати надійний пароль і підтвердити дані. Після цього система запропонує пройти базову верифікацію (KYC), надавши фото документа і селфі.

Щойно акаунт створено, вкрай важливо налаштувати його захист. Перше, що необхідно зробити - активувати двофакторну аутентифікацію (2FA Binance). Це може бути Google Authenticator або SMS-підтвердження. Найкраще використовувати додаток, оскільки він працює навіть у разі втрати доступу до номера телефону. Двофакторна авторизація захистить вас від більшості атак, пов’язаних із доступом до логіна і пароля.

Якщо ви плануєте підключати торгового бота Binance через Veles, наступним кроком буде генерація API-ключів. Важливо розуміти, що API дає змогу боту взаємодіяти з вашим акаунтом: отримувати інформацію про баланс, відкривати і закривати угоди, переглядати історію торгів. Саме тому питання безпеки тут особливо критичне.

Крім того, рекомендується активувати обмеження за IP - це налаштування, за якого API-ключ працює тільки із заданих IP-адрес (наприклад, із серверів Veles). Навіть якщо хтось вкраде ваш ключ, він не зможе скористатися ним з іншого пристрою.

Введення та виведення коштів

Внести і вивести кошти на Binance можна через криптовалютні гаманці або фіатні шлюзи. Ви можете поповнити баланс з картки, зі стороннього гаманця або через P2P. При цьому обов’язково вимикайте дозвіл на виведення в API, якщо використовуєте бот для Binance Veles - це простий, але критично важливий захід захисту.

Інтерфейс і типи ордерів

Торговий інтерфейс Binance - один із найзручніших на ринку: гнучке налаштування, графіки TradingView, швидкі перемикання між ринками.

Щоб упевнено торгувати вручну і розуміти, як працює бот, потрібно розібратися в ордерах Binance.

Найбільш часто використовуваний - лімітний ордер Binance, з його допомогою ви розміщуєте замовлення за заздалегідь заданою ціною. Є також ринкові, стоп-ліміт і стоп-маркет ордери. Ці інструменти використовуються в алгоритмах алготрейдинг-ботів, зокрема у Veles.

Спотова і ф’ючерсна торгівля

Розуміння відмінностей між спотом і ф’ючерсами особливо важливе, якщо ви плануєте використовувати торговий бот Binance, оскільки кожен ринок вимагає своєї логіки автоматизації та управління.

Спотова торгівля Binance - це класична форма торгівлі, за якої ви купуєте і продаєте криптовалюту за поточною ринковою ціною. Угода виконується миттєво, і актив переходить на ваш рахунок. Наприклад, якщо ви купуєте BTC за USDT, ви отримуєте реальні біткоїни, які зберігаються у вас на гаманці біржі. Такий формат ідеально підходить для торгівлі криптовалютою для початківців, оскільки тут не застосовується кредитне плече, немає зобов’язань за контрактами і менше ризиків.

Тоді як спотова торгівля більше підходить для довгострокового утримання і помірного трейдингу, ф’ючерсна торгівля на Binance призначена для тих, хто хоче спекулювати на ціні та отримувати прибуток як під час зростання, так і під час падіння ринку. Тут ви працюєте не з самим активом, а з контрактом на нього. Ви можете відкривати лонг (на зростання) або шорт (на падіння), використовуючи кредитне плече, що збільшує як потенційний прибуток, так і ризики.

Ф’ючерси Binance пропонують гнучкі налаштування плеча - від 1x до 125x залежно від пари. Це дає досвідченим трейдерам можливість використовувати складні торгові стратегії Binance, включно зі скальпінгом, хеджуванням і арбітражем. Однак важливо розуміти, що при торгівлі з плечем можливе швидке обнулення позиції, особливо на високо волатильних активах. Тому алготрейдингові боти тут особливо актуальні: вони здатні моментально реагувати на ринкові зміни, автоматично виставляти стоп-лоси і тейк-профіти, а також керувати ризиком з урахуванням маржі та застави.

Інтеграція з API Binance дає змогу боту для заробітку на біржі працювати як на споті, так і на ф’ючерсах. Але перед цим важливо чітко розуміти, на якому ринку ви хочете запускати бота. Ф’ючерси дають більше можливостей, але вимагають більш серйозного підходу до управління капіталом і постійного контролю за рівнем ліквідації.

Підсумок першої частини

Binance надає всі інструменти для ручної та автоматизованої торгівлі. Ви дізналися, що таке лімітні ордери, як влаштований торговельний інтерфейс Binance, і які особливості є у спотової та ф’ючерсної торгівлі. У наступній частині ми розглянемо, як підключити торгового бота Veles, управляти ризиками, використовувати API Binance і запускати автоматизовані стратегії.