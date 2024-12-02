



Binance продовжує залишатися однією з найпопулярніших криптовалютних бірж у світі, незважаючи на зміни в регулюванні та обмеженнях роботи в Росії. Процес поповнення рахунку на Binance у 2024 році може спричинити певні складнощі, але існує кілька способів внести кошти, які ми детально розглянемо в цій статті.

Варіанти поповнення Binance

Способів поповнення цієї біржі для росіян стало все ж менше після введення низки обмежень, як порівняти з меншим конкурентом - Bybit, але вони є, розглянемо кожен із них докладніше:

За допомогою кредитної/дебетової картки

Зайдіть у розділ «Купити криптовалюту»

На головній сторінці платформи знайдіть і виберіть цей розділ.

Виберіть «Кредитна/дебетова карта»

Вам буде запропоновано ввести суму поповнення і вибрати валюту.

Вибір криптовалюти для купівлі

Вкажіть бажану криптовалюту, наприклад, USDT або BTC.

Додайте картку

Введіть дані своєї картки (термін дії, CVV-код, номер картки).

Підтвердіть платіж

Після перевірки даних завершіть транзакцію. Кошти надійдуть на ваш біржовий рахунок протягом кількох хвилин-години.

Примітка:

На момент написання статті цей спосіб поповнення не доступний, але буде актуальним, якщо в майбутньому обмеження з російських платіжних засобів буде знято.

Ліміти: уточнюйте на етапі введення даних.

Поповнення через AdvCash

AdvCash - це популярна платіжна система, інтегрована в P2P майданчик Binance.

Зареєструйтеся на AdvCash

Створіть обліковий запис і верифікуйтеся.

Поповніть AdvCash

Використовуйте банківський переказ або картку.

Переведіть кошти на Binance

У розділі «Фіатні депозити» виберіть AdvCash і дотримуйтесь зазначених інструкцій для завершення платежу.

Примітка:

Комісія: мінімальна або відсутня.

Швидкість: кошти надходять практично миттєво.

Поповнення через депозит у фіаті

Поповнення рахунку на Binance через депозит у фіаті - один зі зручних способів внести кошти для купівлі криптовалюти. Однак через різні регіональні обмеження і доступність методів процедура в Росії через багато методів не доступна. Розглянемо процес поповнення та ключові аспекти.

Авторизація на Binance

Відкрийте свій акаунт на Binance. Якщо у вас немає облікового запису, зареєструйтеся і підтвердіть свої дані за допомогою верифікації особистості. Це обов'язковий етап для роботи з фіатними валютами.

Відкрийте розділ «Поповнити рахунок»

На головній сторінці виберіть вкладку «Гаманець», потім перейдіть у розділ «Фіат і спот». Виберіть функцію «Поповнити».

Виберіть валюту

Вкажіть валюту, в якій ви хочете внести депозит. Наприклад, якщо ви використовуєте рублі, виберіть RUB.

Виберіть метод поповнення

Binance запропонує кілька варіантів, включно з:

Банківський переказ.

Використання сторонніх платіжних систем (наприклад, AdvCash або Payeer).

Перекази через системи SWIFT/SEPA для міжнародних операцій.

Отримайте реквізити для переказу

Після вибору методу поповнення вам нададуть реквізити. Це може бути банківський рахунок Binance, зареєстрований у системі, або електронна адреса сервісу для переказу коштів.

Здійсніть переказ через банк або додаток

Зайдіть у свій банк або мобільний додаток і зробіть переказ на зазначені реквізити. Переконайтеся, що всі дані введені коректно, щоб уникнути затримок.

Підтвердіть транзакцію на Binance

Якщо потрібно, завантажте підтвердження про переказ у систему Binance. Зазвичай це не потрібно, але в разі затримки коштів може бути корисно.

Очікуйте зарахування коштів

Кошти надходять на ваш рахунок залежно від обраного методу. Для локальних банківських переказів час опрацювання становить від кількох хвилин до кількох годин. Міжнародні перекази можуть виконуватися до 1-3 робочих днів.

Комісії та ліміти

Комісії

Банківський переказ: у більшості випадків комісія відсутня, але ваш банк може стягувати плату за вихідні перекази.

Сторонні сервіси (AdvCash, Payeer): комісія варіюється в межах 0-3%.

Ліміти

Мінімальна сума поповнення часто становить $10 або еквівалент в обраній валюті.

Максимальна сума залежить від рівня верифікації вашого акаунта.

Примітка

Через зміни в регулюванні Росії доступність прямих рублевих поповнень (за допомогою банків і платіжних систем) тимчасово обмежена.

Купівля криптовалюти через P2P

Відкрийте розділ «P2P на Binance»

Виберіть вкладку «Торгівля P2P».

Знайдіть відповідне оголошення

Відфільтруйте продавців за способом оплати, сумою і рейтингом.

Здійсніть операцію

Вкажіть суму покупки, оплатіть обраним методом і підтвердіть переказ на платформі.

Отримайте кошти на ваш акаунт після підтвердження платежу.

Примітка:

Російські платіжні сервіси не доступні.

Комісія: відсутня для покупця.

Висока безпека завдяки системі ескроу.

Купівля криптовалюти за допомогою Bestchange

Покрокова інструкція з поповнення Binance через BestChange:

1. Реєстрація на Binance

2. визначте, яку криптовалюту хочете використовувати для депозиту

Виберіть криптовалюту, яку будете переказувати на Binance.

3. Зайдіть на сайт BestChange

4. Налаштуйте параметри пошуку обмінника

Зліва в колонці «Віддаєте» виберіть спосіб оплати, наприклад:

Банківська картка (Сбербанк, Тінькофф, ВТБ та ін.).

Електронні гаманці (QIWI, Payeer та ін.).

Готівка.

У колонці «Отримуєте» виберіть криптовалюту, яку хочете відправити на Binance (наприклад, USDT TRC-20).

BestChange покаже список обмінників, які працюють із вашим запитом, упорядкованих за курсом.

5. Виберіть відповідний обмінник

Зверніть увагу на:

Курс обміну (чим нижчий, тим вигідніше).

Резерви (щоб суми вистачило для вашого поповнення).

Рейтинг та відгуки (віддавайте перевагу обмінникам із позитивними відгуками).

Швидкість обробки транзакції.

6. Перейдіть на сайт обраного обмінника

Натисніть на обмінник зі списку, і BestChange перенаправить вас на його офіційний сайт.

7. Вкажіть реквізити Binance

Перейдіть в особистий кабінет Binance.

Відкрийте розділ «Гаманець» → «Огляд гаманця» → «Поповнити».

Виберіть криптовалюту (наприклад, USDT).

Вкажіть потрібну мережу (наприклад, TRC-20).

Скопіюйте адресу вашого гаманця.

8. Завершіть операцію на сайті обмінника

Введіть суму, яку хочете обміняти.

Вкажіть адресу криптовалютного гаманця Binance, скопійовану раніше.

Заповніть дані про оплату (карта, гаманець тощо).

Підтвердіть операцію.

9. Очікуйте завершення транзакції

Після оплати обмінник відправить криптоактиви на вашу біржову адресу Binance. Цей процес займає від кількох хвилин до години залежно від рівня навантаження мережі та умов обмінника.

Переказ між рахунками користувачів

Дізнайтеся адресу гаманця одержувача

Попросіть друга або колегу поділитися адресою їхнього Binance-гаманця.

Здійсніть переказ

Введіть адресу, вкажіть суму і підтвердіть транзакцію.

Особливості:

Без комісії всередині Binance.

Підходить для швидких переказів між знайомими.

Переказ між своїми біржовими рахунками

Після поповнення рахунку криптовалютою, кошти надійдуть на рахунок Поповнення, що розміщений у розділі Гаманець, звідти їх можна переказати на один із гаманців для торгівлі, перейшовши до вкладки Переказ, обравши потрібний гаманець, монету і суму.

Які комісії та ліміти на біржі Binance

Поповнення рахунку

Комісія при використанні банківських карт: 1-3%.

Для P2P-переказів і деяких методів, таких як AdvCash, комісія відсутня.

Виведення коштів

Фіатні кошти: фіксована або відсоткова комісія залежно від способу.

Криптовалюти: залежать від виду використовуваної мережі (наприклад, комісія на виведення USDC у мережі Ethereum може бути вищою, ніж у мережі Solana).

Ліміти поповнення

Ліміти залежать від методу та рівня верифікації акаунта. Для не верифікованих користувачів вони значно нижчі.

Висновок

У 2024 році Binance хоч і надає менше способів для поповнення рахунку росіянам, але водночас все ж є безліч альтернативних і зручних способів поповнення рахунку. Кожен із цих способів має свої особливості, комісії та обмеження, які необхідно враховувати перед використанням. Будь то купівля криптовалюти з картки, P2P-угоди або використання сторонніх сервісів, ви завжди знайдете відповідний для вас спосіб, який відповідатиме потребам і можливостям.

FAQ

1. Чи можу я поповнити Binance без верифікації?

Так, але ліміти на поповнення і зняття будуть сильно обмежені.

2. Який спосіб поповнення найвигідніший?

Перекази між біржовими акаунтами Binance або використання AdvCash мають низькі комісії і доступні для жителів Росії.

3. Які картки приймаються для поповнення Binance?

Підтримуються картки Visa і Mastercard, але наявність обмежень залежить від банку-емітента.

4. Як довго обробляється поповнення через банківський переказ?

Зазвичай це займає до 1 робочого дня, але найчастіше це відбувається протягом години і менше.

5. Чи є комісія при використанні P2P?

Для покупця комісія відсутня, стягнення комісій можливе від використовуваних платіжних сервісів.