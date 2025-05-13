Как торговать на Бинансе с ботами Veles?

На криптовалютных биржах есть возможность торговать не только вручную, но и с помощью торговых алгоритмов (ботов), которые доступны благодаря развитой технической инфраструктуре. Биржа Binance является лидером по предоставлению благоприятных условий для автоматизации торговли и далее мы расскажем как это можно использовать.

Основы торговли и знакомство с платформой Binance

Перед началом работы с ботами, стоит разобраться с основами торговли и устройством бирж.

Что такое Binance

Binance – крупнейшая крипто биржа, предлагающая продвинутую инфраструктуру для торговли криптовалютой для начинающих и профессионалов. Это универсальная платформа, где можно торговать вручную или запускать ботов, подключая их через API Binance. Binance поддерживает огромное количество активов и предлагает один из самых удобных интерфейсов на рынке.

Регистрация и безопасность аккаунта

Регистрация и безопасность аккаунта на Binance – это первый и один из самых важных этапов для тех, кто хочет начать торговать криптовалютой. Особенно важно понять эти базовые шаги, если вы планируете использовать ботов на Бинансе, которые работают через API и требуют доверенного доступа к вашему аккаунту.

Процесс регистрации на криптобирже Binance интуитивно понятен. Нужно указать действующий адрес электронной почты или номер телефона, придумать надёжный пароль и подтвердить данные. После этого система предложит пройти базовую верификацию (KYC), предоставив фото документа и селфи.

Как только аккаунт создан, крайне важно настроить его защиту. Первое, что необходимо сделать – активировать двухфакторную аутентификацию (2FA Binance). Это может быть Google Authenticator или SMS-подтверждение. Лучше всего использовать приложение, так как оно работает даже при потере доступа к номеру телефона. Двухфакторная авторизация защитит вас от большинства атак, связанных с доступом к логину и паролю.

Если вы планируете подключать торгового бота Binance через Veles, следующим шагом будет генерация API-ключей. Важно понимать, что API позволяет боту взаимодействовать с вашим аккаунтом: получать информацию о балансе, открывать и закрывать сделки, просматривать историю торгов. Именно поэтому вопрос безопасности здесь особенно критичен.

Кроме того, рекомендуется активировать ограничение по IP – это настройка, при которой API-ключ работает только с заданных IP-адресов (например, с серверов Veles). Даже если кто-то украдёт ваш ключ, он не сможет воспользоваться им с другого устройства.

Ввод и вывод средств

Внести и вывести средства на Binance можно через криптовалютные кошельки или фиатные шлюзы. Вы можете пополнить баланс с карты, из стороннего кошелька или через P2P. При этом обязательно отключайте разрешение на вывод в API, если используете бот для Binance Veles – это простая, но критически важная мера защиты.

Интерфейс и типы ордеров

Торговый интерфейс Binance – один из самых удобных на рынке: гибкая настройка, графики TradingView, быстрые переключения между рынками. Чтобы уверенно торговать вручную и понимать, как работает бот, нужно разобраться в ордерах Binance.

Наиболее часто используемый – лимитный ордер Binance, с его помощью вы размещаете заказ по заранее заданной цене. Есть также рыночные, стоп-лимит и стоп-маркет ордера. Эти инструменты используются в алгоритмах алготрейдинг ботов, в том числе в Veles.

Спотовая и фьючерсная торговля

Понимание различий между спотом и фьючерсами особенно важно, если вы планируете использовать торговый бот Binance, поскольку каждый рынок требует своей логики автоматизации и управления.

Спотовая торговля Binance – это классическая форма торговли, при которой вы покупаете и продаёте криптовалюту по текущей рыночной цене. Сделка исполняется мгновенно, и актив переходит на ваш счёт. Например, если вы покупаете BTC за USDT, вы получаете реальные биткоины, которые хранятся у вас на кошельке биржи. Такой формат идеально подходит для торговли криптовалютой для начинающих, поскольку здесь не применяется кредитное плечо, нет обязательств по контрактам и меньше рисков.

В то время как спотовая торговля больше подходит для долгосрочного удержания и умеренного трейдинга, фьючерсная торговля на Binance предназначена для тех, кто хочет спекулировать на цене и извлекать прибыль как при росте, так и при падении рынка. Здесь вы работаете не с самим активом, а с контрактом на него. Вы можете открывать лонг (на рост) или шорт (на падение), используя кредитное плечо, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски.

Фьючерсы Binance предлагают гибкие настройки плеча – от 1x до 125x в зависимости от пары. Это дает опытным трейдерам возможность использовать сложные торговые стратегии Binance, включая скальпинг, хеджирование и арбитраж. Однако важно понимать, что при торговле с плечом возможно быстрое обнуление позиции, особенно на высоко волатильных активах. Поэтому алготрейдинг боты здесь особенно актуальны: они способны моментально реагировать на рыночные изменения, автоматически выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, а также управлять риском с учетом маржи и залога.

Интеграция с API Binance позволяет боту для заработка на бирже работать как на споте, так и на фьючерсах. Но перед этим важно чётко понимать, на каком рынке вы хотите запускать бота. Фьючерсы дают больше возможностей, но требуют более серьезного подхода к управлению капиталом и постоянного контроля за уровнем ликвидации.

Итог первой части

Binance предоставляет все инструменты для ручной и автоматизированной торговли. Вы узнали, что такое лимитные ордера, как устроен торговый интерфейс Binance, и какие особенности есть у спотовой и фьючерсной торговли. В следующей части мы рассмотрим, как подключить торгового бота Veles, управлять рисками, использовать API Binance и запускать автоматизированные стратегии.