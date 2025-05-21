Як використовувати TradingView разом із Veles

Що, якщо ви вже використовуєте TradingView, але тільки на 50%? Або, навпаки, чули про нього, але не знаєте, як перетворити графіки на автоматичні угоди за допомогою бота? У цій статті ми розберемо, як з’єднати TradingView і Veles bots, щоб отримувати торгові сигнали і моментально на них реагувати. Не чекайте «ідеального моменту» на графіку - нехай бот визначає його за вас. А щоб усе працювало чітко, покажемо, як налаштовувати webhooks TradingView, підключати Veles індикатори, створювати стратегії та не робити класичних помилок.

Хочете дізнатися, чи є у TradingView сигнали, і чи можна завдяки їм автоматизувати торгівлю? Для цього потрібно всього лише більш детально розібратися, як все влаштовано.

Що таке TradingView

Трейдінгвью - це одна з найпопулярніших платформ для аналізу графіків і розроблення торгових стратегій на фінансових ринках, зокрема на криптовалюті. Її використовують і новачки, і досвідчені трейдери завдяки інтуїтивному інтерфейсу, доступності в браузері та величезній кількості кастомних індикаторів. Ба більше, платформа надає зручні алерти TradingView і webhooks, які легко інтегруються з торговими ботами.

TradingView надає можливості не тільки з візуалізації, а й автоматизації. За допомогою сигналів TradingView криптобот за сигналами може купувати або продавати актив, не чекаючи ручного підтвердження.

Чим корисний TradingView криптотрейдеру

По-перше, TradingView - це один із найзручніших способів відстежувати рух ринку в реальному часі. Користувач може відкрити графік будь-якої монети, додати десятки індикаторів, налаштувати алерти TradingView і бачити все в одному вікні. Це робить платформу ідеальною для технічного аналізу крипти і ухвалення торгових рішень.

По-друге, для тих, хто торгує на автоматі, TradingView надає унікальну можливість - використовувати webhooks TradingView. Це повідомлення, які відправляються за заданою умовою прямо в торгові сигнали боту. Наприклад, ви можете задати правило: «Коли RSI падає нижче 30 і свічка закривається в зоні підтримки, відправити сигнал боту.» І ця дія виконуватиметься без вашої участі.

Трейдери, які використовують ботів за сигналами TradingView, отримують суттєву перевагу - їм не потрібно сидіти біля монітора, відслідковувати графіки, метрики та інше. Сигнали виконуються миттєво, без потенційних помилок трейдера та емоцій. Особливо зручно це в умовах високої волатильності на крипторинку, де зволікання може обійтися в копієчку.

Додаткова перевага - доступність користувацьких Veles індикаторів. Ви можете не тільки використовувати готові шаблони, а й налаштовувати ботів, адаптуючи їх під свою стратегію. Це дає майже безмежну свободу в побудові та тестуванні своїх гіпотез.

Крім того, платформа надає масу навчальних матеріалів, прикладів і публічних скриптів. Ви можете вивчати чужі стратегії, копіювати сигнали і вдосконалювати свої підходи - все це доступно як новачкам, так і профі.

У зв’язці з Veles bot, який підтримує роботу з TradingView сигналами через webhooks, платформа перетворюється на повноцінне середовище для торгівлі за сигналами TradingView, що дає змогу користувачеві торгувати з максимальним рівнем автоматизації та точності.

Сигнал TradingView

То чи є у TradingView сигнали, які можна використовувати безпосередньо? Так, і їх навіть кілька типів.

Платформа дає змогу ставити алерти TradingView - це сповіщення, які спрацьовують при досягненні певних умов (наприклад, перетин MA, RSI або цінових рівнів). А через webhooks TradingView ви можете передавати ці сигнали прямо в Veles bot, а він, своєю чергою, почне виконувати торговий план.

Це і є торгівля за сигналами TradingView: користувач задає правила, платформа стежить за їх виконанням, а бот діє. Проста ідея, але у зв’язці з надійним інструментом автоматизації вона стає повноцінною стратегією, яка знову ж таки доступна кожному.

Створення стратегій на основі сигналів TradingView

Одна з найпотужніших функцій TradingView, особливо у зв’язці з Veles bot, - це можливість будувати і застосовувати торгові стратегії на основі кастомних сигналів. Саме тут починається перехід від ручного аналізу до повноцінної автоматизації, де основними елементами стратегії є сигнали TradingView, webhooks TradingView і гнучке налаштування правил входу і виходу з угод.

Для початку необхідно визначити, які умови слугуватимуть тригером для угоди. Це може бути перетин ковзних середніх, вихід RSI із зони перепроданості, дивергенція за MACD або будь-який інший сигнал, заснований на технічному аналізі. На TradingView ви можете налаштувати візуальні алерти TradingView, а потім під’єднати їх до бота за сигналами TradingView через Webhook URL - спеціальне посилання, куди надсилатиметься команда.

Зв’язок між TradingView і ботом здійснюється через webhooks TradingView, і в разі роботи з ботами Veles, налаштування займає всього кілька хвилин. Щойно потрібну умову на графіку виконують, алерт автоматично надсилають мережею, і він приводить у дію крипто-бот, який розміщує або закриває ордер залежно від заданої логіки і параметрів.

Користувачі Veles Finance отримують не тільки підтримку бота за сигналами TradingView, а й доступ до індикаторів Veles, спеціально адаптованих під популярні патерни і сигнали. Це означає, що вам не потрібно бути програмістом, щоб побудувати складну торговельну систему - ви можете просто комбінувати готові компоненти і запускати стратегії прямо з TradingView.

Якщо ви не впевнені в надійності своєї ідеї, ви можете протестувати стратегію через вбудовані інструменти - backtests, щоб подивитися, як вона поводилася історично і чи працюватиме в майбутньому. Цей етап також дуже корисний для всіх, хто націлений на стабільну і довгострокову торгівлю за сигналами TradingView.

Що важливо: система працює автоматично, тому ви не пропустите жодного входу. Це значно підвищує ефективність торгівлі, знижує емоційні помилки і дозволяє вам не бути прив’язаним до екрану.

Таким чином, TradingView і Veles створюють не просто сумісність платформ, а синергію. Ви отримуєте зручне середовище аналізу і потужний торговий движок, який виконує ваші рішення точно і без затримок.

Усе, вищевикладене в статті, робить використання сигналів TradingView у рамках екосистеми Veles не тільки зручним, а й стратегічно вигідним для будь-якого криптотрейдера.

І якщо щось піде не так або буде потрібна допомога, Veles support завжди доступний для консультації.

FAQ

1. Чи можу я торгувати на автоматі тільки з TradingView?

Ні, TradingView сам по собі не торгує, адже це платформа для аналізу. Однак він може відправляти сигнали через webhooks TradingView у Veles bot, який виконає угоду.

2. Наскільки точні сигнали TradingView?

Це залежить від налаштувань. Чим складніші й точніші індикатори, тим вища ймовірність якісного входу. Краще використовувати комбінації.

3 Чи потрібно платити за TradingView, щоб підключити Veles?

Так. З мінімальним платним тарифом у вас буде можливість підключити алерти до бота.

4. Як перевірити, що бот реагує на сигнали правильно?

Перевірте налаштування, звернувшись до Veles support або використовуйте бектестування перед запуском стратегії.

5. Чи можу я створювати сигнали без коду?

Так. Використовуйте вбудовані шаблони або графічний інтерфейс у TradingView, потім підключайте їх до Veles ботів.