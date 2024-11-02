Як вивести Blum у телеграмі?

Варіанти заробітку в Blum

У mini-app Blum є безліч варіантів для заробітку внутрішньоігрової валюти - Blum points:

- Беріть участь у грі Drop Game всередині додатка

- Виконуйте різні квести проєкту та партнерів

- Запрошуйте друзів (рефералів)

- Виконуйте on-chain транзакції під час проходження квестів

- Підписуйтесь на соціальні мережі проєкту та партнерів

- Дізнавайтеся більше інформації про криптовалютний світ і знаходьте секретні коди у відеороликах на YouTube каналі Blum Academy

- Щодня відвідуйте гру

- Збирайте дохід за рахунок функції пасивного фармінгу кожні 8 годин.

Виведення коштів із Blum

Наразі в додатку в розділі Wallet передбачено можливість прив’язки Telegram-гаманця, що дає змогу користувачам слідкувати за своїм балансом, а також переглядати історію транзакцій з відправлення та отримання коштів. Крім того, користувачі можуть відстежувати історію нарахування Blum points. Це все, що доступно на поточний момент, оскільки виведення коштів та їхнє отримання через бота все ще не активовані. Згідно з планом розвитку проєкту, ці функції та багато інших стануть доступні після запуску повноцінної версії продукту, який очікується в четвертому кварталі поточного року.

Як підключити гаманець

Щоб підключити гаманець до Blum, відкрийте застосунок, перейдіть у розділ Wallet, потім натисніть на Connect wallet. Після цього підключіть свій Telegram-гаманець, і ви побачите інтерфейс гаманця, а також отримаєте доступ до всіх його функцій.

Рекомендації щодо максимального заробітку в Blum

Є безліч способів для заробітку поінтів, але не менше і можливостей, щоб заробляти їх більше й ефективніше:

- Беручи участь у грі Drop game, яка триває 30 секунд, потрібно намагатися збирати тільки зірочки, що пролітають, адже вони і приносять поінти. При цьому потрібно остерігатися кристалів із бомбами, оскільки вони зменшуватимуть загальну кількість зібраного. Що більше є в наявності ігрових квитків, то більше є спроб узяти участь у грі та заробити поінтів.

- Один раз на день під час входу в застосунок нараховують ігрові квитки та поінти, якщо не пропускати та робити це щоденно, то на дистанції кількість квитків та поінтів збільшуватиметься, так само як і лічильник безперервної ігрової серії.

- Процес пасивного фармінгу всередині бота дає змогу перебувати офлайн і водночас все одно заробляти поінти, тому протягом дня можна заходити в застосунок кожні 8 годин і забирати здобуті поінти.

- У розділі Earn з’являються обмежені за часом квести, за їх виконання дають підвищені нагороди в поінтах.

- Запрошуючи рефералів, можна отримувати бонус у вигляді відсотка від їхніх зароблених поінтів, що більше рефералів ви запросите і що більше вони зароблятимуть поінтів, то більшу винагороду ви отримуватимете.

- За знаходження секретних кодів у відеороликах Blum Academy можна отримувати поінти, таких роликів досить багато, а знайти код під час перегляду можна без особливих труднощів, до того ж можна дізнатися багато нових і цікавих фактів.

Перспективи та висновок

Команда розробників проєкту активно готується до завершальних оновлень застосунку, які, згідно з дорожньою картою, мали відбутися у третьому та четвертому кварталах 2024 року, однак нововведення виходять із затримкою від запланованих термінів, тож усе це варто очікувати не раніше кінця четвертого кварталу або вже на початку 2025 року. Наразі додаток не є остаточною версією, оскільки Blum заявляє про свій намір стати прогресивною платформою для торгівлі криптовалютами в Telegram. Це неминуче привертає увагу крипто-ком’юніті, адже аналогічних пропозицій на ринку раніше не існувало. З виходом токена проєкту користувачі зможуть не тільки заробити на отриманні аірдропу, а й отримати вигоду з його подальшого лістингу на біржах. Це стане можливим завдяки торговій стратегії short-spot, про яку вже неодноразово розповідали в наших матеріалах. Детальніше про Short-Spot стратегію Veles

Важливо продовжувати стежити за прогресом проєкту, звертаючи увагу на офіційні оголошення про майбутні оновлення і, звісно, очікувати аірдроп токена $Blum.

Поширені запитання

1. Чи можна вивести і продати Blum із застосунку в Telegram зараз?

Наразі в додатку Blum є можливість тільки заробляти ігрову валюту, яка в майбутньому може стати одним із критеріїв для отримання аірдропу токенів, але будь-яких інших дій з нею зробити не можна.

2. Коли очікується аірдроп і лістинг токенів Blum?

Точних дат та інформації з приводу аірдропу від проєкту поки що немає, але можна припустити, що це станеться наприкінці 2024 року - на початку 2025 року, після запуску основної версії продукту. З більш детальною інформацією з приводу аірдропу і лістингу токена можна ознайомитися, прочитавши статтю з нашого блогу. Blum - коли лістинг, на яких біржах планується і можлива ціна токена

3. Які нові функції плануються до запуску Blum у 2024 році?

До кінця 2024 року всередині додатка Blum планується запустити обміни криптовалюти, торгівлю безстроковими контрактами і Memepad (можливість створювати токени).

4. Як брати участь у реферальній програмі?

Потрібно скопіювати своє реферальне посилання в розділі Friends і відправити його другові, щоб він перейшов за ним і приєднався до додатка.

5. З якими проєктами співпрацює Blum для розширення своєї аудиторії?

Blum спільно з Dogs провели подію, в якій обмежена кількість користувачів, обраних випадковим чином, могли збирати в грі Drop game, не тільки поінти, а й токени $Dogs.