Как вывести Blum в телеграме?

Варианты заработка в Blum

В mini–app Blum есть множество вариантов для заработка внутриигровой валюты – Blum points:

– Участвуйте в игре Drop Game внутри приложения

– Выполняйте различные квесты проекта и партнеров

– Приглашайте друзей (рефералов)

– Выполняйте on–chain транзакции при прохождении квестов

– Подписывайтесь на социальные сети проекта и партнёров

– Узнавайте больше информации о криптовалютном мире и находите секретные коды в видеороликах на YouTube канале Blum Academy

– Ежедневно посещайте игру

– Собирайте доход за счет функции пассивного фарминга каждые 8 часов.

Вывод средств с Blum

В настоящее время в приложении в разделе Wallet предусмотрена возможность привязки Telegram кошелька, что позволяет пользователям следить за своим балансом, а также просматривать историю транзакций по отправке и получению средств. Кроме того, пользователи могут отслеживать историю начисления Blum points. Это всё, что доступно на текущий момент, так как вывод средств и их получение через бота всё еще не активированы. Согласно плану развития проекта, эти функции и многие другие станут доступны после запуска полноценной версии продукта, который ожидается в четвертом квартале текущего года.

Как подключить кошелек

Чтобы подключить кошелек к Blum, откройте приложение, перейдите в раздел Wallet, затем нажмите на Connect wallet. После этого подключите свой Telegram кошелёк, и вы увидите интерфейс кошелька, а также получите доступ ко всем его функциям.

Рекомендации по максимальному заработку в Blum

Есть множество способов для заработка поинтов, но не меньше и возможностей, чтобы зарабатывать их больше и эффективнее:

– Принимая участие в игре Drop game, которая длится 30 секунд, нужно стараться собирать только пролетающие звёздочки, ведь они и приносят поинты. При этом нужно остерегаться кристаллов с бомбами, поскольку они будут уменьшать общее количество собранного. Чем больше есть в наличии игровых билетов, тем больше есть попыток принять участие в игре и заработать поинтов.

– Один раз в день при входе в приложение начисляют игровые билеты и поинты, если не пропускать и делать это ежедневно, то на дистанции количество билетов и поинтов будет увеличиваться, также как и счётчик непрерывной игровой серии.

– Процесс пассивного фарминга внутри бота, позволяет находиться оффлайн и при этом всё равно зарабатывать поинты, поэтому в течение дня можно заходить в приложение каждые 8 часов и забирать добытые поинты.

– В разделе Earn появляются ограниченные по времени квесты, за их выполнение дают повышенные награды в поинтах.

– Приглашая рефералов, можно получать бонус в виде процента от их заработанных поинтов, чем больше рефералов вы пригласите и чем больше они будут зарабатывать поинтов, тем больше вы будете получать вознаграждение.

– За нахождение секретных кодов в видеороликах Blum Academy можно получать поинты, таких роликов достаточно много, а найти код при просмотре можно без особых трудностей, к тому же можно узнать много новых и интересных фактов.

Перспективы и Заключение

Команда разработчиков проекта активно готовится к заключительным обновлениям приложения, которые, согласно дорожной карте, должны были состояться в третьем и четвертом кварталах 2024 года, однако нововведения выходят с задержкой от запланированных сроков, поэтому все это стоит ожидать не раньше конца четвертого квартала или уже в начале 2025 года. На данный момент приложение не является окончательной версией, поскольку Blum заявляет о своем намерении стать прогрессивной платформой для торговли криптовалютами в Telegram. Это неизбежно привлекает внимание крипто-комьюнити, ведь аналогичных предложений на рынке ранее не существовало. С выходом токена проекта пользователи смогут не только заработать на получении аирдропа, но и извлечь выгоду из его последующего листинга на биржах. Это станет возможным благодаря торговой стратегии short-spot, о которой уже неоднократно рассказывали в наших материалах. Подробнее о Short-Spot стратегии Veles

Важно продолжать следить за прогрессом проекта, обращая внимание на официальные объявления о будущих обновлениях и, конечно, ожидать аирдроп токена $Blum.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли вывести и продать Blum из приложения в Telegram сейчас?

Сейчас в приложении Blum есть возможность только зарабатывать игровую валюту, которая в будущем может стать одним из критериев для получения аирдропа токенов, но каких-либо иных действий с ней сделать нельзя.

2. Когда ожидается аирдроп и листинг токенов Blum?

Точных дат и информации по поводу аирдропа от проекта пока что нет, но можно предположить, что это произойдет в конце 2024 года – начале 2025 года, после запуска основной версии продукта. С более подробной информацией по поводу аирдропа и листинга токена можно ознакомиться, прочитав статью из нашего блога. Blum - когда листинг, на каких биржах планируется и предположительная цена токена

3. Какие новые функции планируются к запуску Blum в 2024 году?

К концу 2024 внутри приложения Blum планируется запустить обмены криптовалюты, торговлю бессрочными контрактами и Memepad (возможность создавать токены).

4. Как участвовать в реферальной программе?

Нужно скопировать свою реферальную ссылку в разделе Friends и отправить ее другу, чтобы он перешел по ней и присоединился к приложению.

5. С какими проектами сотрудничает Blum для расширения своей аудитории?

Blum совместно с Dogs провели событие, в котором ограниченное количество пользователей, выбранных случайным образом, могли собирать в игре Drop game, не только поинты, но и токены $Dogs.