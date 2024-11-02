Как вывести Blum в телеграме?
Варианты заработка в Blum
В mini–app Blum есть множество вариантов для заработка внутриигровой валюты – Blum points:
– Участвуйте в игре Drop Game внутри приложения
– Выполняйте различные квесты проекта и партнеров
– Приглашайте друзей (рефералов)
– Выполняйте on–chain транзакции при прохождении квестов
– Подписывайтесь на социальные сети проекта и партнёров
– Узнавайте больше информации о криптовалютном мире и находите секретные коды в видеороликах на YouTube канале Blum Academy
– Ежедневно посещайте игру
– Собирайте доход за счет функции пассивного фарминга каждые 8 часов.
Вывод средств с Blum
В настоящее время в приложении в разделе Wallet предусмотрена возможность привязки Telegram кошелька, что позволяет пользователям следить за своим балансом, а также просматривать историю транзакций по отправке и получению средств. Кроме того, пользователи могут отслеживать историю начисления Blum points. Это всё, что доступно на текущий момент, так как вывод средств и их получение через бота всё еще не активированы. Согласно плану развития проекта, эти функции и многие другие станут доступны после запуска полноценной версии продукта, который ожидается в четвертом квартале текущего года.
Как подключить кошелек
Чтобы подключить кошелек к Blum, откройте приложение, перейдите в раздел Wallet, затем нажмите на Connect wallet. После этого подключите свой Telegram кошелёк, и вы увидите интерфейс кошелька, а также получите доступ ко всем его функциям.
Рекомендации по максимальному заработку в Blum
Есть множество способов для заработка поинтов, но не меньше и возможностей, чтобы зарабатывать их больше и эффективнее:
– Принимая участие в игре Drop game, которая длится 30 секунд, нужно стараться собирать только пролетающие звёздочки, ведь они и приносят поинты. При этом нужно остерегаться кристаллов с бомбами, поскольку они будут уменьшать общее количество собранного. Чем больше есть в наличии игровых билетов, тем больше есть попыток принять участие в игре и заработать поинтов.
– Один раз в день при входе в приложение начисляют игровые билеты и поинты, если не пропускать и делать это ежедневно, то на дистанции количество билетов и поинтов будет увеличиваться, также как и счётчик непрерывной игровой серии.
– Процесс пассивного фарминга внутри бота, позволяет находиться оффлайн и при этом всё равно зарабатывать поинты, поэтому в течение дня можно заходить в приложение каждые 8 часов и забирать добытые поинты.
– В разделе Earn появляются ограниченные по времени квесты, за их выполнение дают повышенные награды в поинтах.
– Приглашая рефералов, можно получать бонус в виде процента от их заработанных поинтов, чем больше рефералов вы пригласите и чем больше они будут зарабатывать поинтов, тем больше вы будете получать вознаграждение.
– За нахождение секретных кодов в видеороликах Blum Academy можно получать поинты, таких роликов достаточно много, а найти код при просмотре можно без особых трудностей, к тому же можно узнать много новых и интересных фактов.
Перспективы и Заключение
Команда разработчиков проекта активно готовится к заключительным обновлениям приложения, которые, согласно дорожной карте, должны были состояться в третьем и четвертом кварталах 2024 года, однако нововведения выходят с задержкой от запланированных сроков, поэтому все это стоит ожидать не раньше конца четвертого квартала или уже в начале 2025 года. На данный момент приложение не является окончательной версией, поскольку Blum заявляет о своем намерении стать прогрессивной платформой для торговли криптовалютами в Telegram. Это неизбежно привлекает внимание крипто-комьюнити, ведь аналогичных предложений на рынке ранее не существовало. С выходом токена проекта пользователи смогут не только заработать на получении аирдропа, но и извлечь выгоду из его последующего листинга на биржах. Это станет возможным благодаря торговой стратегии short-spot, о которой уже неоднократно рассказывали в наших материалах. Подробнее о Short-Spot стратегии Veles
Важно продолжать следить за прогрессом проекта, обращая внимание на официальные объявления о будущих обновлениях и, конечно, ожидать аирдроп токена $Blum.
Часто задаваемые вопросы
1. Можно ли вывести и продать Blum из приложения в Telegram сейчас?
Сейчас в приложении Blum есть возможность только зарабатывать игровую валюту, которая в будущем может стать одним из критериев для получения аирдропа токенов, но каких-либо иных действий с ней сделать нельзя.
2. Когда ожидается аирдроп и листинг токенов Blum?
Точных дат и информации по поводу аирдропа от проекта пока что нет, но можно предположить, что это произойдет в конце 2024 года – начале 2025 года, после запуска основной версии продукта. С более подробной информацией по поводу аирдропа и листинга токена можно ознакомиться, прочитав статью из нашего блога. Blum - когда листинг, на каких биржах планируется и предположительная цена токена
3. Какие новые функции планируются к запуску Blum в 2024 году?
К концу 2024 внутри приложения Blum планируется запустить обмены криптовалюты, торговлю бессрочными контрактами и Memepad (возможность создавать токены).
4. Как участвовать в реферальной программе?
Нужно скопировать свою реферальную ссылку в разделе Friends и отправить ее другу, чтобы он перешел по ней и присоединился к приложению.
5. С какими проектами сотрудничает Blum для расширения своей аудитории?
Blum совместно с Dogs провели событие, в котором ограниченное количество пользователей, выбранных случайным образом, могли собирать в игре Drop game, не только поинты, но и токены $Dogs.