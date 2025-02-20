Hrum - лістинг токена і як до нього підготуватися

Черговий міні-додаток у Telegram готується до лістингу свого токена на криптовалютних біржах. Усіх цікавить головне питання - повторить Hrum успіх лідерів сектора чи стане розчаруванням для гравців та інвесторів.

Hrum - короткий огляд проєкту

Hrum - це міні-додаток всередині соціальної мережі Telegram. Для роботи з яким потрібно спочатку відкрити бота додатка, потім прийняти умови і заповнити свій ігровий профіль. Основна механіка додатка полягає в тому, щоб відкривати печиво з передбаченнями, які даються один раз на день. За їхнє відкриття дають ігрову валюту CRUMBS, також її нараховують за щоденне відвідування додатка, виконання завдань проєкту та партнерів, запрошення друзів за своїм реферальним посиланням. При цьому, у грі є цікава функція, якої ще немає в жодній тапалці - можливість поставити запитання і просто поспілкуватися зі штучним інтелектом.

Коли відбудеться лістинг Hrum

Точної дати лістингу токена HRUM поки не оголошено, але команда проєкту заявляє, що робота над цим питанням активно триває. Як правило, у таких проєктах лістинг відбувається через кілька тижнів після завершення фази видобутку ігрової валюти. Очікується, що офіційні оголошення з’являться на сайті проєкту і його соціальних мережах. З огляду на високу зацікавленість спільноти та довге очікування, лістинг HRUM може відбутися найближчим часом.

На яких біржах можна очікувати лістинг Hrum

Токени, схожі за концепцією з Hrum, раніше лістилися на великих централізованих і децентралізованих біржах. Можна припустити, що HRUM також з’явиться на таких майданчиках:

Binance - найбільша криптовалютна біржа, що підтримує безліч проєктів і пропонує високу ліквідність.

Bybit - популярна біржа з безліччю токенів і зручними інструментами для трейдерів.

Gate. io - платформа, відома підтримкою нових перспективних криптовалют.

OKX - біржа з низькими комісіями і розвиненою інфраструктурою для торгівлі.

HTX - біржа, що активно підтримує лістинг нових токенів і DeFi-проектів.

BingX - централізована біржа, що набирає популярності серед трейдерів.

StonFi/Dedust. io - децентралізовані біржі на блокчейні TON, де токен може бути представлений відразу після запуску.

Детальний список бірж з’явиться ближче до дати лістингу.

Підготовка до лістингу Hrum

Щоб не проґавити момент виходу токена HRUM на біржу і мати можливість швидко придбати або продати токени, необхідно заздалегідь підготуватися:

1. Обрати біржу - визначтеся з майданчиком, де, на вашу думку, відбудеться лістинг HRUM або з тим, що офіційно оголосив про лістинг.

2. Створити акаунт - зареєструйтеся на обраній біржі, якщо у вас його ще немає акаунта.

3. Пройти верифікацію - більшість централізованих бірж вимагають KYC (підтвердження особи) для повноцінного використання платформи.

4. Поповнити баланс - переведіть кошти (USDT, USDC або інші) на біржу для швидкої купівлі токена.

5. Налаштувати повідомлення - підпишіться на офіційні канали Hrum і біржі, щоб оперативно отримати інформацію про лістинг.

Очікувана ціна на токени

Спрогнозувати точну вартість HRUM на момент лістингу неможливо, оскільки вона залежить від попиту, ринкової ситуації, кількості запропонованих токенів і токеноміки. Однак, аналізуючи аналогічні проєкти, можна припустити, що HRUM буде схильний до сильної волатильності в перші дні після лістингу і можливого тиску продажів аірдропщиків. У разі високого інтересу й обмеженої пропозиції ціна може швидко почати зростати. Для довгострокових інвесторів важливо враховувати не тільки стартову ціну, а й фундаментальні показники проєкту - яке буде утиліті (застосування) у токена, наскільки сильний інтерес спільноти до проєкту, які біржі підтримуватимуть токен.

Висновок

Лістинг токена Hrum є довгоочікуваною подією для його гравців, яка може привернути увагу інвесторів і трейдерів, а також дати можливість усім, хто бере участь у проєкті, отримати свою винагороду (аірдроп). Проєкт має свою родзинку у вигляді інтеграції в додаток штучного інтелекту, а його токен HRUM має потенціал для зростання. Однак перед покупкою важливо вивчити деталі, підготувати акаунти на біржах і бути готовим до можливої волатильності ціни. Слідкуйте за оновленнями від команди Hrum, щоб не пропустити момент виходу токена на ринок.

Поширені запитання

1. Коли відбудеться лістинг Hrum?

Офіційна дата поки не оголошена, але очікується в найближчі місяці. Слідкуйте за новинами на офіційних каналах проєкту.

2. Які біржі підтримають токен HRM?

Найімовірніше, токен з’явиться на таких майданчиках, як Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

3 Чи потрібно проходити верифікацію перед покупкою?

Так, якщо ви плануєте торгувати на централізованих біржах. Для DEX (StonFi і Dedust.io) верифікація не потрібна.

4. Яка очікувана ціна токена HRUM?

Попередньо спрогнозувати ціну поки що неможливо, оскільки немає інформації про загальну поставку токенів і токеноміку проєкту, у будь-якому разі, точна ціна залежатиме від ринкових попиту та пропозиції.

5. Де стежити за новинами про Hrum?

Підписуйтесь на офіційний сайт, Twitter, Telegram-канал та інші соціальні мережі проєкту, щоб отримувати актуальну інформацію про лістинг і розвиток екосистеми Hrum.