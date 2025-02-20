Hrum – листинг токена и как к нему подготовиться

Очередное мини-приложение в Telegram готовиться к листингу своего токена на криптовалютных биржах. Всех интересует главный вопрос – повторит ли Hrum успех лидеров сектора или станет разочарованием для игроков и инвесторов.

Hrum – краткий обзор проекта

Hrum – это мини-приложение внутри социальной сети Telegram. Для работы с которым нужно сначала открыть бота приложения, затем принять условия и заполнить свой игровой профиль. Основная механика приложения состоит в том, чтобы открывать печенья с предсказаниями, которые даются один раз в день. За их открытие дают игровую валюту CRUMBS, также ее начисляют за ежедневное посещение приложения, выполнение заданий проекта и партнеров, приглашение друзей по своей реферальной ссылке. При этом, в игре есть интересная функция, которой еще нет ни в одной тапалке – возможность задать вопрос и просто пообщаться с искусственным интеллектом.

Когда состоится листинг Hrum

Точная дата листинга токена HRUM пока не объявлена, но команда проекта заявляет, что работа над этим вопросом активно ведется. Как правило, в таких проектах листинг происходит через несколько недель после завершения фазы добычи игровой валюты. Ожидается, что официальные объявления появятся на сайте проекта и его социальных сетях. Учитывая высокую заинтересованность сообщества и долгое ожидание, листинг HRUM может состояться в ближайшее время.

На каких биржах можно ожидать листинг Hrum

Токены, схожие по концепции с Hrum, ранее листились на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Можно предположить, что HRUM также появится на следующих площадках:

Binance – крупнейшая криптовалютная биржа, поддерживающая множество проектов и предлагающая высокую ликвидность.

Bybit – популярная биржа с множеством токенов и удобными инструментами для трейдеров.

Gate. io – платформа, известная поддержкой новых перспективных криптовалют.

OKX – биржа с низкими комиссиями и развитой инфраструктурой для торговли.

HTX – биржа, активно поддерживающая листинг новых токенов и DeFi-проектов.

BingX – централизованная биржа, набирающая популярность среди трейдеров.

StonFi/Dedust. io – децентрализованные биржи на блокчейне TON, где токен может быть представлен сразу после запуска.

Подробный список бирж появится ближе к дате листинга.

Подготовка к листингу Hrum

Чтобы не упустить момент выхода токена HRUM на биржу и иметь возможность быстро приобрести или продать токены, необходимо заранее подготовиться:

Выбрать биржу – определитесь с площадкой, где, по вашему мнению, состоится листинг HRUM или ту, которая официально объявила о листинге. Создать аккаунт – зарегистрируйтесь на выбранной бирже, если у вас его еще нет аккаунта. Пройти верификацию – большинство централизованных бирж требуют KYC (подтверждение личности) для полноценного использования платформы. Пополнить баланс – переведите средства (USDT, USDC или другие) на биржу для быстрой покупки токена. Настроить уведомления – подпишитесь на официальные каналы Hrum и биржи, чтобы оперативно получить информацию о листинге.

Ожидаемая цена на токены

Спрогнозировать точную стоимость HRUM на момент листинга невозможно, так как она зависит от спроса, рыночной ситуации, количества предложенных токенов и токеномики. Однако, анализируя аналогичные проекты, можно предположить, что HRUM будет подвержен сильной волатильности в первые дни после листинга и возможному давлению продаж аирдропщиков. В случае высокого интереса и ограниченного предложения цена может быстро начать расти. Для долгосрочных инвесторов важно учитывать не только стартовую цену, но и фундаментальные показатели проекта – какое будет утилити (применение) у токена, насколько сильный интерес сообщества к проекту, какие биржи буду поддерживать токен.

Заключение

Листинг токена Hrum является долгожданным событием для его игроков, которое может привлечь внимание инвесторов и трейдеров, а также дать возможность всем участвующим в проекте получить свое вознаграждение (аирдроп). Проект обладает своей изюминкой в виде интеграции в приложение искусственного интеллекта, а его токен HRUM имеет потенциал для роста. Однако перед покупкой важно изучить детали, подготовить аккаунты на биржах и быть готовым к возможной волатильности цены. Следите за обновлениями от команды Hrum, чтобы не пропустить момент выхода токена на рынок.

Часто задаваемые вопросы

1. Когда состоится листинг Hrum?

Официальная дата пока не объявлена, но ожидается в ближайшие месяцы. Следите за новостями на официальных каналах проекта.

2. Какие биржи поддержат токен HRM?

Скорее всего, токен появится на таких площадках, как Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

3. Нужно ли проходить верификацию перед покупкой?

Да, если вы планируете торговать на централизованных биржах. Для DEX (StonFi и Dedust.io) верификация не требуется.

4. Какая ожидаемая цена токена HRUM?

Предварительно спрогнозировать цену пока невозможно, поскольку нет информации об общей поставке токенов и токеномики проекта, в любом случае, точная цена будет зависеть от рыночных спроса и предложения.

5. Где следить за новостями о Hrum?

Подписывайтесь на официальный сайт, Twitter, Telegram-канал и другие социальные сети проекта, чтобы получать актуальную информацию о листинге и развитии экосистемы Hrum.