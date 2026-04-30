Veles Finance × Hyperliquid — підключаємо новий рівень торгівлі

Користувачі Veles отримали доступ до Hyperliquid — децентралізованої біржі (DEX) з власною блокчейн-інфраструктурою, надшвидким on-chain стаканом і торгівлею ф’ючерсами без строку експірації. Раніше ви вже працювали з Binance, Bybit, OKX та іншими централізованими біржами; тепер до них додалася повноцінна DEX-платформа.

Інтеграція з Hyperliquid — це розширення горизонтів заробітку завдяки виходу в децентралізоване середовище, де максимальна швидкість виконання (до 200 тис. ордерів на секунду) поєднується з нульовою комісією за газ.

Більше ліквідності, більше сетапів

З підключенням Hyperliquid ви отримуєте нові торгові інструменти, додаткову ліквідність і ринки, яких немає на звичайних біржах. HIP-3 відкрив ф’ючерсні контракти на золото, срібло, нафту, індекси NASDAQ і навіть акції Hyundai та SK Hynix. Це означає, що ваші боти отримують більше ситуацій для входу, більше потенційно прибуткових сетапів і, як наслідок, вищу ефективність торгівлі.

Ф’ючерси дозволяють заробляти як на зростанні, так і на падінні ринку та дають гнучкість: ви можете тримати довгу або коротку позицію нескінченно довго, отримуючи вигоду з будь-якої динаміки. Навіть у боковому русі залишаються робочі стратегії, що робить дохід стабільнішим.

Повний контроль і незалежність

Ключова відмінність Hyperliquid — формат DEX. Торгівля через децентралізовану біржу означає, що ви не передаєте гроші третій стороні: вони залишаються у вашому гаманці, біржа не вимагає KYC, а управління активами — повністю ваше. Це знижує ризики блокувань і втрати доступу, з якими користувачі стикаються на централізованих платформах.

Оптимізація ботів і інфраструктурна стійкість

Боти Veles тепер працюють у більш насиченому середовищі: окремий торговий канал, нова ліквідність і незалежна інфраструктура. Навіть без зміни логіки стратегій їхня ефективність може зростати завдяки розширенню простору для роботи. Паралельно знижується залежність від однієї-двох централізованих бірж: ви отримуєте додатковий рівень стійкості та хеджуєте інфраструктурні ризики.

Статистика запусків та швидкі посилання на ботів

Готові боти для Hyperliquid

Бот відкриває позицію при досягненні зони підвищених обсягів в умовах низхідного тренду. Кожен із трьох наступних ордерів додається за окремим сигналом з додатковою перевіркою посилення волатильності. Фіксує профіт з урахуванням тренду.

Максимальна тривалість угоди за рік: 13 днів

Угод за рік: 195

PnL за рік чистими: 36%

МПУ: -143.77 USDT/-19.49%

Депозит: 1000 USDT

Бот з частими угодами з оцінкою накопичення/перерозподілу обсягів. Відкриває позицію при досягненні ціною нижньої межі каналу. Для кожного з чотирьох наступних ордерів використовується окремий сигнал.

Максимальна тривалість угоди за рік: 17 днів

Угод за рік: 369

PnL за рік чистими: 31.78%

МПУ: -222.04 USDT/-74.17%

Депозит: 1000 USDT

Бот для входу від локальної перепроданості при досягненні нижньої межі цінового каналу під час глибокої корекції. Кожен із трьох наступних ордерів супроводжується окремим, посилюючим сигналом. Прибуток фіксується в два етапи: після першого тейк-профіту стоп-лосс переноситься в беззбитковість.

Максимальна тривалість угоди за рік: 23 дні

Угод за рік: 132

PnL за рік чистими: 44.34%

МПУ: -360.03 USDT/-72.35%

Депозит: 1000 USDT

Бот застосовує класичну сітку з п’яти ордерів з перекриттям 23%. Відкриває позицію з урахуванням локального тренду, порівнюючи силу руху. Додатково відстежує початок корекції. Прибуток фіксується з урахуванням цінового каналу, що дозволяє «витягувати» угоду.

Максимальна тривалість угоди за рік: 13 днів

Угод за рік: 173

PnL за рік чистими: 46.66%

МПУ: -435.40 USDT/-43.58%

Депозит: 1000 USDT

Бот відкриває позицію при появі локальної дивергенції та активності покупців біля нижньої межі цінового каналу. Кожен із чотирьох наступних ордерів додається за окремим сигналом. Прибуток фіксується з урахуванням тренду.

Максимальна тривалість угоди за рік: 18 днів

Угод за рік: 105

PnL за рік чистими: 34.38%

МПУ: -170.78 USDT/-17.15%

Депозит: 1000 USDT

Підсумок

Ви не просто отримуєте ще одну біржу. Ви виходите в сегмент децентралізованої торгівлі та розширюєте набір інструментів, які безпосередньо впливають на результат: більше точок входу, можливість заробляти в будь-якому напрямку ринку, нові джерела прибутку та повний контроль над коштами.