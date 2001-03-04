Блокчейн мосты - для чего они нужны и как с ними работать

Современная криптовалютная экосистема представляет собой многообразие различных блокчейн-платформ, токенов и криптовалют. Каждая из них обладает своими уникальными характеристиками, протоколами и правилами функционирования. Однако у многих участников рынка возникает необходимость в свободных межблокчейновых транзакциях и чтобы это было безопасно. Это и стало основной предпосылкой для развития технологии блокчейн мостов.