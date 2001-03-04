VELES — платформа для создания торговых ботов на криптовалютном рынке

для трейдеров людей 💜

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24 667 пользователей

Доступные биржи:

Bybit
Bingx
Binance
OKX
Gate.io
HTX
Soon
KuCoin
Soon
Bitget

Статистика платформы

$ 39 469 860

Профит пользователей

28 908 370

Циклов закрыто

$ 17 396 015

Сумма депозитов ботов

Обзоры на VELES

Трейдинг криптовалют | КНОПКИ БАБЛО не существует, однако… youtube
Алготрейдинг - это что? Неужели можно спать и зарабатывать? youtube
Как работать с Бэктестами VELES FINANCE? + Новый робот youtube
Как Влад Кригер живет за счет торговых роботов? Новый Подкаст с CEO Veles! youtube
VELES БОТ (2023) Обзор и ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ по настройке бота youtube
Сколько боты Veles заработали за месяц? Тест готовых стратегий. youtube
Настройка ботов Veles на 15000$ на OKX. youtube
Они заменили трейдеров youtube
Этот бот торгует лучше меня youtube
Трейдинг криптовалют | КНОПКИ БАБЛО не существует, однако… youtube
Алготрейдинг - это что? Неужели можно спать и зарабатывать? youtube
Как работать с Бэктестами VELES FINANCE? + Новый робот youtube

Готовые стратегии

Нет времени изучать настройки? Выберите проверенных ботов

coin

SUI Long

long , 1X futures

PNL% (МЕСЯЦ)

+9.45%

graph
Среднее время в сделке
Мин. депозит 30 $
Риск lightning lightning

copy СКОПИРОВАТЬ

coin

ADA Long

long , 3X futures

PNL% (МЕСЯЦ)

+29.59%

graph
Среднее время в сделке 14Ч
Мин. депозит 30 $
Риск lightning

copy СКОПИРОВАТЬ

coin

AVAX Long

long , 2X futures

PNL% (МЕСЯЦ)

+12.02%

graph
Среднее время в сделке
Мин. депозит 50 $
Риск lightning lightning

copy СКОПИРОВАТЬ

coin

Squiz Bot

long , 1X futures

PNL% (МЕСЯЦ)

+6.94%

graph
Среднее время в сделке
Мин. депозит 100 $
Риск lightning

copy СКОПИРОВАТЬ

coin

ETH Long

long , 2X futures

PNL% (МЕСЯЦ)

+15.28%

graph
Среднее время в сделке
Мин. депозит 300 $
Риск lightning lightning

copy СКОПИРОВАТЬ

coin

BTC Long

long , 1X futures

PNL% (МЕСЯЦ)

+9.48%

graph
Среднее время в сделке
Мин. депозит 1000 $
Риск lightning

copy СКОПИРОВАТЬ

coin

BNB Miner

long spot

PNL% (МЕСЯЦ)

+5.82%

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Среднее время в сделке ДЕНЬ
Мин. депозит 300 $
Риск lightning

copy СКОПИРОВАТЬ

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Просто

Быстрая и безопасная настройка ботов

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Быстро

Высокая производительность и низкая задержка при торговле

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Надежно

Veles не имеет доступа к Вашим деньгам на бирже

Binance BingX OKX Bybit OKX Bybit

Подключите биржу в один клик

Используйте Fast-API – подключайтесь к биржам за несколько секунд и начинайте зарабатывать с Veles

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Функции платформы

Спотовая и фьючерсная торговля

Создавайте ботов на спотовом и на фьючерсном рынках

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Управляет рисками

Контролирует риск и доходность с помощью инструментов: Стоп-Лосс в безубыток, Multi-Takes, Trailing Take Profit

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Гибкая настройка

Используйте и комбинируйте различные индикаторы (CCI, MFI, RSI, Bollinger Bands, сигналы TradingView) для качественной торговли в любом направлении рынка

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Контролирует процесс 24/7

Ограничивает максимальное количество одновременно запущенных ботов для защиты средств

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Маркетплейс

Копируйте торговые стратегии и сигналы опытных трейдеров

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Бектесты Veles

Хочу попробовать
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Опыт прошлого для профита в будущем

Анализируйте сделки и находите профитный результат с помощью профессионального инструмента тестирования торговых стратегий на основе исторических данных

Хочу попробовать
Снижение рисков

Снижение рисков

Определяйте потенциальные ошибки и слабые места ваших торговых стратегий

Экономия времени

Экономия времени

Тестируйте свои стратегии с Veles и избегайте долгого этапа сбора статистики

Оценка стратегии

Оценка стратегии

Анализируйте ваш потенциальный профит и убыток и оптимизируйте настройки торговых ботов

Мы зарабатываем только тогда, когда зарабатываете Вы

Берем комиссию 20% с прибыли которую вы получаете при торговле ботом, но не больше $50 за календарный месяц

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commission
Подробнее
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Реферальная программа

Мы предлагаем ВАМ 30% от заработка, который будут получать привлеченные Вами пользователи

Ваш заработок с одного реферала составит до $15 в месяц

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Мы открыты к сотрудничеству с инфлюенсерами!

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Soon KuCoin
Soon Bitget
Soon KuCoin
Soon Bitget

Новости и блог

news-blog
Участие в WSOT и бонусы от Veles

Приветствуем вас, трейдеры! Veles предоставляет уникальную возможность получить бонусы за торговлю по нашей реферальной программе, а также вступить в нашу команду для участия в крупнейшем криптовалютном турнире WSOT от Bybit.

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news-blog
Hamster Combat - стратегия заработка на криптовалютных биржах

Мало кто знает, что, торгуя на спотовом рынке, можно реализовать стратегию под названием “спот-шорт”. Фактически шортить на споте нельзя, однако с помощью платформы Veles можно воспроизвести механику продажи актива с последующей покупкой того же объема по более низкой цене. Отсюда и название – “спот шорт”. Проще говоря, вы получили токены HMSTR или CATI и ввели их на биржу (к слову, для стратегии подойдет и альткоин, который вы купили на прошлом бычьем рынке). Затем бот, настройки которого мы опишем ниже, начнет постепенно продавать эти токены, одновременно размещая ордера на покупку по более низкой цене. Как только происходит небольшой рост, бот продает эти токены и покупает их обратно.

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news-blog
Налог на криптовалюту в России

Компетентность налоговых органов России в сфере криптовалют еще не достигла того уровня, чтобы составить полноценную нормативно-правовую базу по доходам с цифровых активов. Причина всему – сложность расчетов, так как в криптовалюте намного больше нюансов, чем в фиатных валютах. За простое хранение криптовалют и отсутствие операций по купле-продаже налогообложение отсутствует. Оно наступает тогда, когда физическое или юридическое лицо продает цифровой актив и получает за него фиатную валюту.

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news-blog
Блокчейн мосты - для чего они нужны и как с ними работать

Современная криптовалютная экосистема представляет собой многообразие различных блокчейн-платформ, токенов и криптовалют. Каждая из них обладает своими уникальными характеристиками, протоколами и правилами функционирования. Однако у многих участников рынка возникает необходимость в свободных межблокчейновых транзакциях и чтобы это было безопасно. Это и стало основной предпосылкой для развития технологии блокчейн мостов.

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news-blog
Медвежий и бычий рынок - понятно о важном

Сходства нисходящих (медвежьих) и восходящих (бычьих) движений рынка в том, что они происходят на повышенных объемах в активах. Причина этих трендов в том, что крупные участники (киты) набрали свои позиции и эти средства нужно реализовывать. Когда киты откупили весь спрос или предложение на рынке, для них не составит труда сделать с ценой все, что им угодно.

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news-blog
Листинг Хомяка (Hamster Kombat) - первый запуск и подготовка к нему

В мире криптовалютных игр появляются все новые и новые проекты, которые привлекают внимание пользователей. Одним из таких проектов является Hamster Kombat — игра, которая сочетает в себе простоту и увлекательность геймплея с возможностью заработка криптовалюты. В этой статье мы рассмотрим, что такое Hamster Kombat, как подготовиться к его листингу и какие перспективы ждут токены этого проекта.

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news-blog
Когда и почему происходит альтсезон?

Рынок – это цикличное явление, которое не нарушалось и не будет нарушаться никогда. Абсолютно живой организм, кровь которого – это деньги. Для начала начнем с определения – что такое “альтсезон”? Это цикл рынка, когда основные капиталы сосредоточены на альткоинах после фиксаций по биткойну. В криптовалютном рынке уже закрепился путь денег от актива к активу. В начале цикла крупные капиталы откупают биткоин.

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news-blog
Ложные пробои в трейдинге

Суть рынка заключается в перераспределении средств. Отсюда и берутся восходящие, нисходящие и боковые тренды. После сильного рыночного движения, когда большинство участников закрыло свои позиции. После таких движений в рынке наступает период штиля, или же другим названием – “боковик”.

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news-blog
Эффект аирдропов в 2024

Аирдропы остаются главной фишкой новых криптовалютных проектов, которые хотят привлечь новых пользователей. Продуктивная реклама – это деньги, еще и бесплатные. Для начала давайте разберемся, что такое аирдроп? Аирдроп – это процесс, при котором новые криптовалютные проекты бесплатно распределяют свои токены среди пользователей.

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news-blog
Что такое сектор RWA?

Real World Assets (RWA) – это сектор токенизированных активов «реального мира» представленных на блокчейне. К таким активам относятся – золото, произведения искусства, недвижимость или любое имущество.Идея токенизации заключается в том, что реальные «физические» активы можно представить в цифровой форме в виде токенов, размещенных на блокчейне.

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news-blog
Как спасти деньги от инфляции?

В мире сегодняшнего дня такая субстанция, как валюта, показывает сильную нестабильность в силу макроэкономических обстоятельств. Ведущая экономика мира США пытается нормализовать обстановку в микроэкономике, но последствия проблем сказываются на весь мир. Сохранение средств в непростые времена – это не менее важная задача, чем их увеличить. Макроэкономика уже показывала не раз неустойчивость к негативным событиям в мире и дарила нам не один “черный лебедь”.

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Veles vs боты на бирже: какой бот для торговли лучше?

С развитием автоматизированного трейдинга крипто-торговля стала доступна не только специалистам с финансовым и торговым опытом. Теперь начинающие трейдеры могут успешно интегрироваться в сложный мир криптовалютных операций.

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Обновили витрину готовых ботов

Команда Veles провела комплексное тестирование и доработку настроек, представленных на витрине готовых ботов Veles. К описанию настроек прилагаются результаты бектестинга, а также рекомендации по их использованию. Для работы с торговыми ботами рекомендуется держать на депозите резервный капитал в размере минимум 50% от суммы, выделенной на сделку. Для большей безопасности задействуйте для торговли не более 20% от вашего депозита.

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Инструмент, без которого вы больше не сможете торговать

Команда Veles внедрила инновационный вид анализа торговли. Бектесты предназначены для тестирования и создания собственных торговых стратегий. Мощности платформы позволяют провести детальный разбор различных сценариев на истории графика.

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Криптовалюта с нуля: как начать торговать?

Если вы новичок в мире цифровых монет и хотите научиться инвестировать в криптовалюты, подробная инструкция поможет вам сделать первые шаги на пути к успешной торговле.

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Как эффективно инвестировать с помощью торговых ботов?

Трейдеры с нетерпением ожидают переход рынка в бычью фазу. И если вы рассматриваете вопрос инвестиций в перспективные криптовалютные проекты, но не уверены с организацией эффективного процесса, воспользуйтесь торговым ботом – он сделает это за вас.

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Как торговать эффективней – по тренду или против него?

Каждый трейдер в первую очередь отслеживает развитие цены, покупательскую способность и тенденцию рынка. Как правило, тренд – это феномен непродолжительный. Чаще цена ходит во флэте или боковиках, называть эти проторговки можно по-разному.

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Ответы на часто задаваемые вопросы

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СМИ о нас

Тем, у кого крипта в просадке: у Veles появилась стратегия для безопасного фарминга монет

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Велес создан для людей. Платформа дает возможность автоматизировать торговлю 24/7

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Veles Finance - удобная платформа для создания и управления торговыми ботами

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Veles - платформа для тех, кто хочет автоматизировать торговлю криптовалютами и экономить свое время.

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Veles — простая платформа для создания ботов на криптовалютном рынке

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Veles — простая и удобная платформа для создания ботов для торговли криптовалютами

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Veles — платформа для тех, кто хочет торговать, но не тратить на это все свободное время

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Veles позволяет сэкономить свободное время настроив автоматическую торговлю

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Veles – платформа для создания криптотрейдинговых ботов

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Veles Finance - платформа для создания торговых ботов на Binance

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Боты дают возможность пользователям платформы комфортно распределять свое время

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Veles Finance предоставляет торговых ботов, которые автоматизируют торговлю криптовалютой и облегчают процесс торговли.

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