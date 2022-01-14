Хотілося б знати, що там по грошах?

А що по грошах? 🧐

Ну, давай постараємося швидко і зрозуміло: у нас немає абонентської плати і прихованих платежів. У чому тоді наша вигода? Ми беремо комісію. 💸 Але все не так страшно. Всього 20% і тільки з прибутку, який ви отримуєте при торгівлі ботом 👾.

Давайте з прикладами, щоб було ще наочніше. Уявімо, що ви уклали угоду і заробили 1$, отже, з вашого рахунку в Veles спишеться 0.20 центів.

Але раптом карти склалися вдало, і за місяць ви заробили космічно багато 😱І що 20% від цього добра нам віддавати? Звичайно, ні. Ми не візьмемо з вас більше $50 за календарний місяць. Це означає, що списання, в розмірі 20% від кожної прибуткової угоди, відбуватиметься, поки не накопичиться 50$. Коли ліміт буде досягнуто, списання комісії припиниться до 1-го числа нового місяця. За кожен вид торгівлі (на поточний момент представлено 3 види торгівлі: SPOT, Futures USDT-M, Futures Coin-M)).

Але як ви можете стягувати комісію, якщо у вас немає доступу до виведення коштів з мого акаунта на біржі? 👀

Тут теж нічого складного. Бот торгує балансом з вашого облікового запису на біржі. Весь зароблений прибуток також прилітає в акаунт на біржі. Доступу до виведення коштів з вашого акаунта на біржі Veles не має, тому для зняття комісії ми використовуємо внутрішній баланс акаунта на платформі Veles. Звідти і списується комісія кожного разу, коли бот отримує профіт 💰

А що якщо я не буду поповнювати Veles? 😈

Тут ніякої таємниці немає. Навіть якщо ви не поповнюєте баланс, бот продовжує працювати, він закриває прибуткові угоди, а отже, і комісія списується - баланс акаунта стає негативним. З цього моменту, у тебе, дорогий друже, є 2 доби, щоб поповнити баланс і продовжити користуватися послугами нашого сервісу. До речі, протягом цих 2-х діб жодних обмежень у роботі Veles у вас не буде. 👌🏻

Якщо на 3-тю добу баланс так і не буде поповнено, то акаунт перейде в стан «Призупинено», а боти перестануть працювати ☹️

Ну добре, а поповнити-то як?

Поповнити баланс на нашій платформі можна будь-яким зручним способом і на будь-яку суму через мережу BE20 або TRC20. Усі зарахування автоматично переводяться в $ для зручного відображення балансу. Найближчим часом ми плануємо також додати спосіб поповнення кредитними картками 😉

Що ж ми маємо в підсумку? У Veles ми заробляємо разом. І чим краще працюють боти Veles, тим вищий прибуток не тільки у вас, але й у нас ✨